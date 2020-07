Corona-Infektionswelle ausgelöst. Das Gmünder Stadtteil Bettringen von 47 auf 58 gestiegen ist. Eine Trauerfeier in Schwäbisch Gmünd hat eine lokaleausgelöst. Das Landratsamt Ostalbkreis teilte am Dienstagmittag mit, dass die Zahl der bekannten Corona-Fälle im Zusammenhang mit der Trauerfeier imvon 47 auf 58 gestiegen ist.

Corona in Schwäbisch Gmünd: Zwölf Kinder unter den Infizierten

Unter den Infizierten seien auch zwölf Kinder vom Säuglings- bis ins Teenageralter. Der Gesundheitszustand der Infizierten reicht demnach von minimalen Symptomen bis zu starken Krankheitserscheinungen, die einen Klinikaufenthalt erforderlich machen.

Die Trauerfeier mit mindestens hundert Teilnehmern hatte bereits am 14. Juli in Schwäbisch Gmünd stattgefunden. In der Folge nahm das Gesundheitsamt des Ostalbkreises bislang insgesamt etwa 400 Corona-Tests vor, darunter auch in Schulen. Die aktuellen Testergebnisse von Schülern aus Schwäbisch Gmünd und aus Heubach vom Wochenbeginn lagen jedoch zunächst noch nicht vollständig vor.

Gesundheitsamt Ostalbkreis ermittelt weitere Kontaktpersonen

Das Gesundheitsamt arbeite weiter intensiv daran, die Kontaktpersonen zu ermitteln und die Infektionsketten schnell zu unterbrechen, erklärte das Landratsamt. Alle Erkrankten und Kontaktpersonen ersten Grades befänden sich in häuslicher Isolation.

Unklar blieb zunächst, inwieweit das Infektionsgeschehen inzwischen eingegrenzt ist. Die genaue Zahl der Teilnehmer an der Trauerfeier und deren Wohnsitze seien den örtlichen Behörden weiter nicht bekannt, so dass das Gesundheitsamt auf die Angaben der Trauergäste angewiesen sei. Eine Verpflichtung zur Erstellung einer Teilnehmerliste bei der Trauerfeier bestand nach Angaben des Landratsamts nicht.

Corona-Zahlen im Ostalbkreis: Das ist der aktuelle Stand

Die Corona-Statistik des Ostalbkreises lautet am Dienstag, 28.07.2020 wie folgt:

Corona-Erkrankte im Ostalbkreis insgesamt: 1.717 (+11 zum Vortag)

Aus Isolation Entlassene:1.620 (+ 5 zum Vortag)

Aktive Fälle: 54 (+ 6 zum Vortag)