Wie das Landratsamt Ostalbkreis mitteilt, sind 71 Infektionen auf die Trauerfeier zurück zuführen. Das ist ein Plus von 13 im Vergleich zum Vortrag (Stand: 29. Juli)

Die Trauerfeier mit laut Landratsamt mehr als hundert Teilnehmern hatte bereits am 14. Juli in Schwäbisch Gmünd stattgefunden. In der Folge nahm das Gesundheitsamt des Ostalbkreises bislang insgesamt etwa 400 Corona-Tests vor, darunter auch in Schulen.