Bund und Länder beraten am Dienstag beim nächsten Corona-Gipfel über eine Verlängerung des Lockdown

Besonders die Frage nach der Öffnung der Schulen wird diskutiert.

Wann fangen die Schulen in Bayern wieder an?

Dass es angesichts der weiterhin hohen Corona-Zahlen eine Verlängerung des Lockdowns in Deutschland geben wird, ist, Stand Montag, so gut wie sicher. Denn Bund und Länder sind sich offenbar einig darüber, dass der Lockdown in Deutschland bis 31. Januar verlängert werden soll. Endgültig entschieden wird darüber am Dienstag von Kanzlerin Angela Merkel und den 16 Ministerpräsidenten beim nächsten Corona-Gipfel, der per Telefonkonferenz abgehalten wird. Zuerst hatte „Bild“ darüber berichtet.

Wann öffnen die Schulen und Kitas wieder in Bayern?

Noch steht nicht fest, wann die Schulen und Kitas in Bayern wieder öffnen. Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) hat sich gegen eine Öffnung von Bayerns Schulen nach Ferienende am 10. Januar ausgesprochen. „Wenn ich mir die aktuellen Infektionszahlen ansehe, gehe ich nicht von einem allgemeinen Präsenzunterricht für alle aus“, sagte Piazolo der „Augsburger Allgemeinen“ (Montag).

Söder zurückhaltend bei Öffnung der Schulen in Bayern

Auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte zuvor in der „Bild am Sonntag“ zur Zurückhaltung bei der Schulöffnung gemahnt. „Es darf keine überstürzte Öffnung von Schulen und Kitas geben. Es wäre angesichts der hohen Infektionszahlen verantwortungslos, Lehrer und Schüler einfach wieder komplett in die Schulen zu schicken. Es hat sich gezeigt, dass auch in der Schule Ansteckung und Verbreitung stattfinden. Gerade nach den Ferien ist die Gefahr am höchsten.“

Piazolo kündigte auch die Möglichkeit eines bayerischen Sonderwegs an, sollten die Beratungen und Beschlüsse der Kultusministerkonferenz aller Bundesländer an diesem Montag sowie der Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag nicht den bayerischen Vorstellungen entsprechen. „Bildung ist Ländersache, es kann durchaus sein, dass Bayern am Ende eigene schulpolitische Vorstellungen umsetzt.“

Lehrerverband schlägt Modell für Öffnung der Schulen in Bayern vor

Der Vorsitzende des Deutschen und des Bayerischen Realschullehrerverbands, Jürgen Böhm, schlägt ein Modell entlang der Sieben-Tage-Inzidenzwerte pro 100.000 Einwohner in den einzelnen Regionen vor.

Präsenzunterricht bis 50,

Wechselunterricht ab 50

und Fernunterricht ab 100

Nach aktuellen Zahlen der Landesregierung in Bayern von Sonntag, 3.1., liegt nur der Landkreis Landsberg am Lech unter dem Wert von 50.

Für Fernunterricht hat Kultusministerin Susanne Eisenmann nicht viel übrig. Insbesondere in Grundschulen sei der Unterricht mit einem Lehrer im Klassenraum in Baden-Württemberg unverzichtbar. Deshalb sollten gerade für die jüngsten Schüler am 11. Januar die Schulen wieder öffnen.

