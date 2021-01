Angela Merkel und die Länderchefs haben beim Corona-Gipfel am 5.1.2021 den harten Lockdown verlängert

Weitere Corona-Maßnahmen – etwa Einschränkungen der Bewegungsfreiheit in Hotspot-Regionen – wurden beschlossen

Das Bundesland Bayern hält am Distanzunterricht für Schulen bis mindestens Ende Januar fest

Corona Schule Bayern: Kein Präsenzunterricht im Januar

In Bayerns Schulen wird es nach Ende der Weihnachtsferien keinen Präsenzunterricht geben. Das gab Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag nach einer Konferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bekannt. Es werde stattdessen zunächst bis Ende Januar Distanzunterricht sowie Notbetreuung geben, sagte Söder.

Kultusminister Piazolo informiert über Schulstart nach den Weihnachtsferien

Nach der Sondersitzung des bayerischen Kabinetts informiert Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Donnerstag um 13 Uhr über die Regelungen zum Schulstart.

Keine Faschingsferien in Bayern 2021

In Bayern werden wegen der Corona-Krise die Faschingsferien abgesagt. Die eigentlich vom 15. bis 19. Februar geplante Ferienwoche werde es nicht geben, in der Zeit könne Unterricht nachgeholt werden, der wegen der Pandemie ausgefallen sei, teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch nach einer Sondersitzung des bayerischen Kabinetts in München mit.

Gibt es Ausnahmen für Abschlussklassen?

Das ist noch unklar, aber unwahrscheinlich. Bayern setzt die Corona-Beschlüsse streng um. Alles Fragen und Antworten zum Unterrichtsbeginn in Bayern hat das Kultusministerium in einem FAQ zusammengefasst. Es wird laufend aktualisiert.

Verbreitung des Coronavirus in Schulen?

Corona-Virus auch in Schulen und Kitas verbreitet werden kann, so Söder. Das hätten internationale Studien ergeben. Sorge bereite in diesem Zusammenhang vor allem eine Verbreitung der Es habe sich gezeigt, dass dasauch in Schulen und Kitas verbreitet werden kann, so Söder. Das hätten internationale Studien ergeben. Sorge bereite in diesem Zusammenhang vor allem eine Verbreitung der Mutation des Coronavirus aus Großbritannien , die inzwischen auch in Deutschland nachgewiesen wurde.

Lehrerverband schlägt Modell für Öffnung der Schulen in Bayern vor

Der Vorsitzende des Deutschen und des Bayerischen Realschullehrerverbands, Jürgen Böhm, schlägt ein Modell entlang der Sieben-Tage-Inzidenzwerte pro 100.000 Einwohner in den einzelnen Regionen vor:

Präsenzunterricht bis 50,

Wechselunterricht ab 50

und Fernunterricht ab 100

Beschränkter Bewegungsradius in Corona-Hotspots - Bewegungsverbot ab 15 Kilometer vom Wohnort

Bewegungsradius eingeschränkt werden soll im Sinne einer „Stay-at-Home-“-Anordnung. Hotspots gelten aktuell Regionen mit einer 7-Tage-Inzidenz über 200 Infektionen pro 1000.000 Einwohner binnen 7 Tagen. Bund und Länder haben sich darauf verständigt, dass in Hotspots auch derwerden soll im Sinne einer „Stay-at-Home-“-Anordnung. Diese Bewegungseinschränkung soll für einen Radius von 15 Kilometer um den Wohnort herum gelten. Als so genanntegelten aktuell Regionen mit einerüberInfektionen pro 1000.000 Einwohner binnen 7 Tagen

Müssen Schüler in Bayern wegen der Corona-Pandemie weiter von zuhause aus lernen? Und inwiefern würden eine mögliche Schulöffnung und eine angedachte Bewegungsbeschränkung in Hotspot-Regionen konform gehen?

© Foto: Jan Woitas / DPA

Private Kontakte: Wegen Corona Treffen nur noch mit einer weiteren Person erlaubt?

nicht wie die Bewegungseinschränkung an eine bestimmte Inzidenzzahl geknüpft. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) etwa befürwortete die Regel zu privaten Zusammenkünften: „Das würde von uns befürwortet“, sagte er. Bisher gilt: Es sind Treffen mit einem anderen Haushalt, aber mit maximal fünf Personen erlaubt. Das sei innerhalb der Länder „konsensfähig“, berichtet unter anderem In Erweiterung der bestehenden Beschlüsse sollen private Zusammenkünfte in Deutschland wie schon im Frühjahr 2020 beim ersten Lockdown nur noch alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes erlaubt sein. Das sah die Beschlussvorlage vor dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern vor. Diese Regelung wirdwie die Bewegungseinschränkung an eine bestimmte. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) etwa befürwortete die Regel zu privaten Zusammenkünften: „Das würde von uns befürwortet“, sagte er. Bisher gilt: Es sind Treffen mit einem anderen Haushalt, aber mit maximal fünf Personen erlaubt. Das sei innerhalb der Länder „konsensfähig“, berichtet unter anderem „Zeit Online“ unter Berufung auf die Nachrichtenseite „Business Insider“ unter Berufung auf einen Teilnehmer der Vorbesprechung.

Markus Söder versetzt Gesundheitsministerin - Das ist der neue Chef im Amt

Personalwechsel im Kampf gegen Corona. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ersetzt Gesundheitsministerin Melanie Huml durch Task-Force-Leiter, Klaus Holetschek. Söder bemerkte bei der Bekanntgabe am Mittwoch, dass es sich dabei um eine souveräne Entscheidung handele, die für alle das beste sei.

