Wegen der anhaltend hohen Corona-Zahlen soll in Deutschland einem Bericht zufolge spätestens ab Mittwoch ein harter Lockdown gelten. Darauf hätten sich die Chefs der Staats- und Senatskanzleien der Ländermit dem Kanzleramt verständigt, berichtete das Wirtschaftsmagazin "Business Insider". Das Kanzleramt befürworte den Dienstag als Starttermin. Der Lockdown soll dem Bericht zufolge vorerst bis zum 10. Januar gelten. Am 4. Januar werde über eine Verlängerung beraten.

Die Ministerpräsidenten wollen am Sonntagvormittag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über die Verschärfung der Corona-Maßnahmen beraten. Das Treffen war kurzfristig einberufen worden, weil die bisherigen weniger strengen Maßnahmen nicht die erhoffte Trendwende bei den Infektionszahlen gebracht hatten.

Einigkeit besteht laut "Business Insider" grundsätzlich darüber, dass es bis zum 10. Januar keinen Präsenzunterricht geben soll. Die konkrete Umsetzung hänge von individuellen Regelungen der Länder ab. Eine Entscheidung darüber, ob auch Kitas schließen müssen, sei noch nicht gefallen. Die Länder plädieren laut dem Bericht für eine Offenhaltung, das Kanzleramt hingegen befürworte eine Schließung.

Sollte die sieben-Tage-Inzidenz in Land- und Stadtkreisen auf über 300 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner steigen, sollen ältere Schülerinnen und Schüler ab Montag verpflichtend in den Fernunterricht wechseln. Die Schulen wurden bereits am Mittwoch vom Kultusministerium informiert. Diese Regelung gilt für die betroffenen Stadt- oder Landkreise spätestens ab Montag, den 14. Dezember 2020. Ausgenommen von der neuen Regelung sind lediglich Abschlussklassen und sonderpädagogische Angebote, schreibt der SWR.