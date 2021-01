Am Dienstag, 5.1., treffen sich Bund und Länder in einer weiteren Telefon-Konferenz, um angesichts der weiterhin hohen Corona-Zahlen in Deutschland über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie zu beraten. Dass es angesichts der weiterhin hohen Zahlen eine Verlängerung des Lockdowns in Deutschland geben wird, ist, Stand Montag, so gut wie sicher. Denn Bund und Länder sind sich offenbar einig darüber, dass der Lockdown in Deutschland bis 31. Januar verlängert werden soll. Endgültig entschieden wird darüber dann am Dienstag von Kanzlerin Angela Merkel und den 16 Ministerpräsidenten beim nächsten Corona-Gipfel, der per Telefonkonferenz abgehalten wird. Zuerst hatte „Bild“ darüber berichtet.