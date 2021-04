Die Corona-Zahlen in Deutschland und Bayern steigen

Wer in die Schule will, muss einen Test oder Selbsttest machen

Ab welcher Inzidenz schließen Schulen?

Was genau gilt bei der Kita-Notbetreuung?

Testpflicht für alle Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen und Lehrer - unabhängig von der regionalen In Bayern hat die Schule wieder begonnen. Doch es gibt eine entscheidende neue Regel: Einefür alle Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen und Lehrer - unabhängig von der regionalen Inzidenz . Welche Regeln gelten für den Selbsttest? Ab welcher Inzidenz schließen Schulen?

Corona Schule Bayern: Ab welcher Inzidenz schließen Schulen?

Die Regelungen für die Öffnung und Schließung von Schulen in Bayern sind weiterhin an die Infektionslage in der jeweiligen Region geknüpft.

Inzidenz unter 50: Voller Präsenzunterricht, das heißt auch ohne Mindestabstand, findet ohnehin nur in den Grundschulen statt, und das auch nur bei weniger als 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche.

Inzidenz zwischen 50 und 100: Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 gelten auch für Grundschüler die Mindestabstandsregeln, was wie in den anderen Jahrgangsstufen in der Regel zur Aufteilung der Klassen und zu Wechselunterricht führt.

Inzidenz über 100: Bei einem Wert von über 100 bekommen alle Distanzunterricht. Ausgenommen davon sind nur die Abschlussklassen aller Schularten, die vor dem Übertritt stehenden vierten Klassen sowie die elfte Jahrgangsstufe an Gymnasien und Fachoberschulen. Für sie gibt es Präsenzunterricht mit Mindestabstand oder eben Wechselunterricht.

Selbsttest Schule Bayern: Für wen gilt die neue Corona-Testpflicht an der Schule in Bayern?

Alle Schülerinnen und Schüler, die sich in den Schulgebäuden aufhalten - sei es im Präsenzunterricht, im Wechselmodell oder in der Notbetreuung - müssen künftig zwei Mal pro Woche einen negativen PCR-, Schnell- oder Selbsttest vorlegen. Bei einer Inzidenz von über 100 kann dies je nach Unterrichtsmodell sogar noch häufiger der Fall sei. In aller Regel werden die Kinder und Jugendlichen einen Selbsttest direkt in den Schulen machen.

Einverständniserklärung Eltern für Selbsttest

Damit die Selbsttests durchgeführt werden können, müssen Eltern einwilligen. Dazu stellt das bayrische Kultusministerium eine Muster-Einverständniserklärung online bereit. Bei Kindern unter 14 Jahren reicht die Unterschrift eines Elternteils. Kinder über 14 müssen zusätzlich einwilligen.

Gilt die Testpflicht auch für Lehrerinnen und Lehrer?

Die Lehrkräfte und sonstiges schulisches Personal müssen sich ebenfalls zwei Mal in der Woche testen, dürfen dies aber Zuhause tun.

Kann man die Testpflicht verweigern?

Wird der Test verweigert, wird die jeweilige Schule das Gespräch mit dem Schüler beziehungsweise seinen Eltern suchen. Bleibt es bei der Ablehnung, kann die Schulpflicht durch die Wahrnehmung von Angeboten im Distanzunterricht oder im Distanzlernen erfüllt werden; ein Anspruch auf bestimmte Angebote besteht nicht.

Schnelltest und Antigentest: Wie funktionieren die Tests?

Aktuell kommen drei verschiedene Selbsttests in den Schulen zum Einsatz. Zentral ist bei allen, dass man sich selbst ein Wattestäbchen circa zwei Zentimeter tief in die Nase steckt und Sekret abstreicht, das dann mit einer Testlösung analysiert wird.

Schüler können sich mit einem Testkit selbst testen.

Können das auch Erstklässler schon selbst?

Einige Eltern und Lehrkräfte bezweifeln dies. Nach Angaben des Kultusministeriums sind die Tests so konzipiert, dass auch Jüngere sie „einfach, ohne Risiko und ohne Schmerzen“ anwenden können. Die Lehrkräfte können sie dabei mit Worten oder per Schulungsvideo anleiten, führen die Tests aber nicht selbst durch.

Augsburger Puppenkiste erklärt Selbsttest mit Youtube-Video

Das Marionettentheater Augsburger Puppenkiste hat ein Video produziert, um Kindern zu erklären, wie die Selbsttests funktionieren.

Wann werden die Tests gemacht und wie schnell kommt das Ergebnis?

Die Selbsttests sollen im Regelfall unmittelbar zu Beginn des Unterrichtstages im Klassenzimmer durchgeführt werden. Der Test selbst benötigt etwa 5 Minuten, nach weiteren 15 Minuten Wartezeit kann das Ergebnis abgelesen werden.

Kita Bayern: Notbetreuung und Testpflicht - Das gilt laut Stmas

Anders als die Regeln für die Schule, sind die für Kindertageseinrichtungen gleich geblieben. Das gilt:

Kitas in Landkreisen mit einer Inzidenz unter 100 dürfen eingeschränkt öffnen.

Liegt die Inzidenz im Landkreis über 100, wird lediglich eine Notbetreuung angeboten.

Wer Anspruch darauf hat, schlüsselt das Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales (Stmas) auf seiner Internetseite auf.

Für Kita-Kinder gibt es anders als für Schülerinnen und Schüler keine Testpflicht.

