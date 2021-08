Schnelltests werden ab dem 11.10.2021 kostenpflichtig für alle, die ein Impfangebot erhalten haben und sich trotzdem nicht impfen lassen wollen.

werden ab dem 11.10.2021 für alle, die ein erhalten haben und sich trotzdem nicht impfen lassen wollen. Die Ministerpräsidenten haben beim Corona-Gipfel außerdem beschlossen, dass ab einer Inzidenz von 35 eine Testpflicht für Ungeimpfte in öffentlichen Innenräumen gilt.

außerdem beschlossen, dass ab einer eine für Ungeimpfte in öffentlichen Innenräumen gilt. Für welche Veranstaltungen, Freizeitaktivitäten, Sport und mehr brauchen Nicht-Geimpfte einen Corona-Test?

Kino, Theater, Restaurant, zum Friseur oder in die Kirche will, braucht bald einen negativen Testnachweis. Alle Infos im Überblick. Das könnte teuer werden: Wer nicht gegen das Coronavirus geimpft ist und ins, Theater, Restaurant, zum Friseur oder in die Kirche will, braucht bald einen. Alle Infos im Überblick.

Corona-Test-Pflicht: Wann braucht man einen negativen Test?

negativen Corona-Test vorweisen. Aber nur, wenn die Inzidenz im entsprechenden Stadt- oder Landkreis über der Marke von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen ( Ab dem 11. Oktober müssen ungeimpfte Personen (mit Impfangebot) beim Besuch von Innenräumen einenvorweisen. Aber nur, wenn die Inzidenz im entsprechenden Stadt- oder Landkreis über der MarkeNeuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen ( 7-Tage-Inzidenz ) liegt.

MPK-Beschluss zum Schnelltest-Nachweis: Wo braucht man einen negativen Corona-Test?

Aus der Beschlussvorlage zum heutigen (10.08.2021) Corona-Gipfel geht hervor, in welchen Bereichen man künftig einen Corona-Testnachweis braucht, wenn man nicht geimpft oder genesen ist. Hier braucht man einen Test:

Krankenhäuser , Alten- und Pflegeheime sowie Einrichtungen der Behindertenhilfe

, Alten- und sowie Einrichtungen der Behindertenhilfe Innengastronomie – Restaurants, Bars und Kneipen

– Restaurants, Bars und Kneipen Veranstaltungen und Feste innen

Informations-, Kultur- oder Sportveranstaltungen in Innenräumen

in Innenräumen Gottesdienste oder andere religiöse Zusammenkünften in Innenräumen

oder andere religiöse Zusammenkünften in Innenräumen Körpernahe Dienstleistungen wie Friseur , Kosmetik, Körperpflege

, Kosmetik, Körperpflege Fitnessstudios und allgemein Sport im Innenbereich (auch Schwimmbädern oder Sporthallen)

und allgemein Sport im Innenbereich (auch Schwimmbädern oder Sporthallen) Hotels und Beherbergungsbetriebe: Test bei Anreise und zwei Mal pro Woche während des Aufenthalts

Ohne Corona-Test: Hier braucht man keinen negativen Schnelltest

Bislang gilt die Testpflicht für Ungeimpfte und nicht Genesene nur für Innenräume ab einer Inzidenz von 35 und mehr. Wofür man vermutlich also keinen Negativ-Nachweis braucht:

Stadion

Freizeitpark

Volksfest, Stadtfest

Außengastronomie

Sportveranstaltungen draußen

Freibäder

Badeseen

Keine kostenlosen Schnelltests mehr: Corona-Tests ab 11.10. kostenpflichtig

Das vom Bund finanzierte Angebot kostenloser Corona-Schnelltests für alle Bürger soll am 10.10.2021 enden - ab 11. Oktober muss man sie in der Regel selbst bezahlen. Der Bund übernimmt seit Anfang März die Kosten für mindestens einen Schnelltest pro Woche für alle Bürger. Weiterhin kostenlose Schnelltests soll es demnach aber für Menschen geben, die nicht geimpft werden können und für die keine allgemeine Impfempfehlung vorliegt – also insbesondere Schwangere und Unter-18-Jährige.