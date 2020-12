Bundesweit haben sich, laut Robert Koch Institut (RKI), am Montag ehr als 12.000 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert.

Bund und Länder haben eine Verlängerung des Teil-Lockdown bis 10. Januar beschlossen.

Diese Regeln gelten für Weihnachten und Silvester.

So ist die Lage am Montag in Schleswig-Holstein bei Neuinfektionen, Inzidenz und Intensivbetten.

Coronavirus Schleswig Holstein: Land wird mit Inzidenz über 50 Risikogebiet

Schleswig-Holstein ist am Sonntag als letztes Bundesland in Deutschland in der aktuellen Infektionswelle zum Corona-Risikogebiet geworden. In den vergangenen sieben Tagen kamen auf 100 000 Einwohner im Schnitt 51,6 Infektionen, wie die Landesregierung am Sonntag mitteilte. Damit ist der wichtige Risikowert von 50,1 überschritten. Am Samstag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 48,9 gelegen. Die Landesregierung meldete am Sonntagabend 154 neue Fälle.

Die Karte zeigt, ob Inzidenzen in den Regionen in SH steigen oder eher sinken (Datenstand 6.12., 20:30 Uhr)

© Foto: Land Schleswig-Holstein

Corona SH aktuelle Zahlen: Inzidenz, Neuinfektionen, Tote

Das Land meldet die aktuellen Fallzahlen (Stand 6.12., 20:30 Uhr):

Seit Beginn der Pandemie sind in Schleswig-Holstein 15.771 Infektionen nachgewiesen worden.

In den Krankenhäusern werden den Angaben zufolge 114 Covid-19-Patienten behandelt.

Die Zahl der genesenen Menschen wird auf 12.500 geschätzt.

Aktuell befinden sich 24 Patienten auf der Intensivstation.

Beatmet werden 12 Patienten.

Am Sonntagnachmittag hatte bereits das Nachbar-Bundesland Mecklenburg-Vorpommern den Warnwert überschritten. Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein sind die Bundesländer mit den geringsten Infektionszahlen.

So sehen die Corona Regeln Weihnachten in Schleswig Holstein aus

Kontaktbeschränkungen im Dezember hat Schleswig-Holstein eine neue Weihnachten zählt die Verordnung anders als in anderen Bundesländern nicht auf. Nach den Beschlüssen von Bund und Ländern zur Verschärfung derim Dezember hat Schleswig-Holstein eine neue Corona Verordnung erlassen. Diese sieht Kontaktbeschränkungen auf maximal zehn Personen aus zwei Haushalten vor. Ausnahmen fürzählt die Verordnung anders als in anderen Bundesländern nicht auf.

Corona SH aktuell: Pinneberg und Lübeck mit höchsten Inzidenzen

Wie stark einzelne Städte und Kreise betroffen sind, ist in Schleswig-Holstein sehr unterschiedlich.

Mit einer Inzidenz von 86,0 ist Pinneberg am stärksten betroffen.

Lübeck ist mit 80,8 am zweitstärksten betroffen.