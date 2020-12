Sachsen ist deutschlandweit einer der Corona-Hotspots

Bundesweit sind laut Robert Koch Institut (RKI) am Montag mehr als 10.000 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden.

Am Sonntag sind die Impfungen in Sachsen gestartet.

Welche Regeln gelten an Silvester?

In Sachsen geht die Zahl der Neuinfektionen im Vergleich zur Vorwoche zurück - der Freistaat bleibt aber gemessen an der Inzidenzzahl der Corona-Hotspot in Deutschland. An Silvester gelten in Sachsen unterschiedliche Regeln für Feuerwerk. So will Dresden ein Böllerverbot für die gesamte Stadt erlassen. Derweil gelten in Sachsen strenge Corona Beschränkungen.

Sachsen ist seit Wochen mit großem Abstand der Corona-Hotspot in Deutschland

Für sechs der zehn Landkreise im Freistaat meldete das Robert Koch-Institut in der vergangenen Woche einen Inzidenzwert von mehr als 500. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen mit dem Virus infiziert haben. Nach Weihnachten sind die Werte gesunken. Das kann aber auch mit Verzögerungen bei der Meldung zu tun haben. Die Zahlen sind laut Dashboard des RKI jedoch weiter hoch. So hat etwa der Vogtlandkreis am Montag eine Inzidenz von 555,3. Das ist die zweit höchste Inzidenz in Deutschland nach dem Kreis Altenburger Land in Thüringen. Auch in Meißen (514,7) , Chemnitz (464,4) und Bautzen (448,4) sind die Zahlen weiter hoch.

Corona Zahlen Sachsen: Aktuelle Fallzahlen zu Neuinfektionen, Inzidenz und Toten

Sachsen meldete am Mittwoch (27.12.)eine Inzidenz von 375,8. Die Zahlen von Montag im Überblick (Stand 27.12., 12:30 Uhr):

Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie: 124.256

Zahl der Neuinfektionen: 1739

7-Tage-Inzidenz: 375,8

Zahl der Toten: 2.721 (+27)

Covid-19 Patienten im Krankenhaus: 3218

Belegte Intensivbetten: 608

Corona Regeln Sachsen Silvester 2020: Was darf man an Silvester?

Wenige Tage vor dem Jahreswechsel sind die Regelungen zum privaten Silvesterfeuerwerk in der Corona-Pandemie in Sachsens Städten uneinheitlich geregelt. So will etwa Dresden nach eigenen Angaben am Montag eine Allgemeinverfügung veröffentlichen, mit der ein „Böllerverbot“ für das gesamte Stadtgebiet verfügt wird. Demzufolge wird zu Silvester und am Neujahrstag das Mitführen und Abbrennen von Pyrotechnik jeglicher Art untersagt. Diese Regeln gelten landesweit:

Kontaktbeschränkungen: Es dürfen sich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen (Kinder unter 14 nicht mitgerechnet).

Ausgangssperre: Die Ausgangssperre zwischen 22 und 6 Uhr gilt nicht in der Silvesternacht. Man darf also seine Wohnung verlassen.

Alkohol: Alkoholische Getränke dürfen in der Öffentlichkeit weder ausgeschenkt, noch konsumiert werden. Das Glas Sekt mit den Nachbarn an Mitternacht auf der Straße ist also verboten.

Feuerwerk: Der Verkauf von Feuerwerk ist verboten. In einzelnen Städten gilt auch ein verbot es abzufeuern.

Corona Impfung Sachsen: Anmeldung und Termin

Am Sonntag haben in ganz Deutschland die Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Die Terminvergabe regeln die Länder. In Sachsen gibt es für die Anmeldung zur Corona Impfung einen Hotline, Möglich ist auch eine Anmeldung online. Alle Informationen zur Impfung hat das Land in einem FAQ zusammengetragen.

Corona Zahlen Sachsen: Übersterblichkeit am höchsten

In Deutschland sterben in diesem Jahr überdurchschnittlich viele Menschen. Die Sterbefallzahlen liegen um etwa acht Prozent über dem Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte.

Derweil spitzt sich im Corona-Hotspot Sachsen die Situation weiter zu. Wegen der dramatisch hohen Todeszahlen im ostsächsischen Zittau müssen dort Leichen außerhalb des Krematoriums zwischengelagert werden. Die Toten sollen „im Bereich des Hochwasserstützpunkts“ gelagert und „bei Freigabe zur Einäscherung“ ins Krematorium gefahren werden, teilte die Stadt Zittau am Dienstagabend mit. Darauf habe sich die Geschäftsführung des Krematoriums mit Oberbürgermeister Thomas Zenker kurzfristig geeinigt. Am Hochwasserstützpunkt befindet sich eine große Halle, in dem Materialien gelagert werden, die im Fall eines Hochwassers gebraucht würden. Oberbürgermeister Zenker erklärte: „Die Kolleginnen in unserem Standesamt haben inzwischen Sonderschichten übernommen, um die anfallenden Sterbefälle ordnungsgemäß zu beurkunden.

Die Zahl der Menschen, die an oder mit Corona gestorben sind, steigt. Besonders in Sachsen sterben überdurchschnittlich viele Menschen.

© Foto: DPA

Thüringen nimmt Corona-Patienten aus Sachsen auf

Thüringen wird in den kommenden Tagen bis zu 30 Corona-Patienten aus Sachsen aufnehmen. Das teilte das Gesundheitsministerium am Freitag in Erfurt mit. Derzeit würden die letzten organisatorischen Abstimmungen dazu laufen. „Wir rechnen damit, dass am Montag die ersten Patientinnen und Patienten bei uns eintreffen“, erklärte Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke).

Corona Regeln Sachsen: Supermärkte müssen Waren abtrennen

Der Corona-Krisenstab der Landesregierung hat die Regeln für Supermärkte in Sachsen nachgeschärft. Demnach müssen künftig Waren, die nicht zum täglichen Bedarf gehören, vom Rest des Angebots abgetrennt werden. Sie dürfen dann nicht mehr verkauft werden. Die sächsische Corona-Schutzverordnung werde um den entsprechenden Passus ergänzt, teilte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums am Freitag auf Anfrage mit. Zuvor hatte die in Chemnitz erscheinende „Freie Presse“ berichtet.

Corona Beschränkungen Sachsen: Land erlässt Ausgangssperre für Hotspots

Die neue Corona Verordnung in Sachsen trat am Montag 14.12. in Kraft. Damit greift Sachsen dem bundesweiten harten Lockdown ab Mittwoch vor. Diese Regeln gelten im Überblick:

Ausgangsbeschränkungen: Das Haus darf nur mit triftigen Gründen verlassen werden.

Triftige Gründe sind: Arbeit, Einkaufen, Arztbesuch, Schule, Kita, Bewegung im Freien im 15-Kilometer-Radius und Besuch des eigenen Grundstücks /Gartens, Begleitung Sterbender und Beerdingungen, Besuch bei Partnern, Hilfsbedürftigen, Kranken und in Pflegeheimen und Krankenhäusern, unaufschiebbare Prüfungen

Ausgangssperren in Hotspots mit einer Inzidenz über 200. Dort gilt eine verschärfte Ausgangsbeschränkung zwischen 22 und 6 Uhr.

Auch hier gelten Ausnahmen. Diese sind unter anderem: Arbeit, Weg zur Kinderbetreuung, Besuch des Partners oder der Partnerin, Lieferverkehr, Arztbesuch oder Besuch bei Kranken, Begleitung Sterbender, Versorgung von Tieren.

Alkoholverbot in der Öffentlichkeit. Sowohl der Ausschank, als auch der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit ist verboten.

Schließung des Einzelhandels bis auf Geschäfte des täglichen Bedarfs.

Kontaktbeschränkungen: Private Treffen sind nur mit einem weiteren Haushalt (jedoch maximal mit fünf Personen) erlaubt. Kinder bis 14 Jahre sind ausgenommen.

Schulen und Kitas werden bis zum 8. Januar geschlossen. Für Grundschüler und Kitakinder wird eine Notbetreuung angeboten.

Maskenpflicht Sachsen: Hier gilt die Pflicht zum Tragen eines Mundschutzes

In Sachsen gilt wie in vielen anderen Bundesländern die Pflicht zum Tragen einer Masken. Hier gilt Maskenpflicht:

Im öffentlichen Raum, wo Menschen sich begegnen

In öffentlichen Verkehrsmitteln.

In Läden, sowie auf den Parkplätzen

Beim Arzt oder in Krankenhäusern

In öffentlich zugänglichen Räumen mit Publikumsverkehr

Vor Schulen und Kitas

An Haltestellen von Bus und Bahn

Auf Wochenmärkten

Sachsen erteilt Ausnahmen für Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen

Lastwagen mit wichtigen Versorgungsgütern können bis Ende Januar auch an Feiertagen und Sonntagen unterwegs sein. Der Freistaat habe eine entsprechende Ausnahmegenehmigung erteilt, hieß es am Freitag im Wirtschaftsministerium. Waren im Zusammenhang mit der Corona-Impfung dürfen bis zum 30. Juni 2021 ebenfalls an Sonn- und Feiertagen transportiert werden. Mit der Regelung soll sichergestellt werden, dass die Impfzentren funktionsfähig seien und der Impfstoff jederzeit zur Verfügung stehe, hieß es. Deshalb dürfen etwa Fahrzeuge, die den Impfstoff, Kühlsysteme, Impfbesteck oder medizinische Instrumente transportieren, auch an diesen Tagen unterwegs sein.

Einreise Sachsen: Tschechien warnt Autofahrer vor Fahrt durch Sachsen

Tschechien hat seine Autofahrer davor gewarnt, sich den Weg über deutsches Gebiet abzukürzen. „Wir empfehlen, Deutschland zu umfahren“, schrieb das Außenministerium in Prag am Freitag bei Twitter. Manche Fahrer hätten in Sachsen wegen Verstößen gegen die Einreise-Quarantäne-Verordnung Geldbußen von bis zu 150 Euro zahlen müssen.

Betroffen ist insbesondere der Schluckenauer Zipfel in Nordböhmen, der auf drei Seiten von deutschem Hoheitsgebiet umgeben ist. Beispielsweise führt der schnellste Weg von Varnsdorf (Warnsdorf) nach Liberec (Reichenberg) über das sächsische Zittau. In der strukturschwachen tschechischen Grenzregion, die auch Böhmisches Niederland genannt wird, leben rund 50.000 Menschen.

Sachsen hatte Mitte November den sogenannten kleinen Grenzverkehr mit Tschechien wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt. Einkaufs- oder Tankfahrten sind seither nicht mehr von der Quarantänepflicht ausgenommen.

Corona Hotline Sachsen: Hier werden Fragen beantwortet

Corona Sachsen Regeln Handel: Diese Läden sind weiter offen

Die Regierung in Dresden hat eine weitgehende Schließung des Einzelhandels angekündigt. Nicht geschlossen werden sollen laut Corona Verordnung:

Lebensmittelhandel und Warenverkauf des täglichen Bedarfs

Weihnachtsbaumverkauf

Getränkehandel

Tierbedarf

Großhandel und Großmärkte

Post und Postdienstleistungen

Drogerien und Apotheken

Friseure

Banken und Geldinstitute

Tankstellen

Kfz-Handel und Fahrradservice

Bestatter

Optiker, Hörgeräteakustiker

Verkauf von Pyrotechnik

Waschsalons

Zeitungsverkauf

Baumärkte werden also geschlossen. Einzelne Märkte bieten aber Lieferdienste an. Auch Friseure müssen schließen. Diese werden wie überall bundesweit erst am Mittwoch geschlossen.

Altenheime und Pflegeheime: Mit Maske und Schnelltests

Besuche in Alten- und Pflegeheimen sind in Sachsen nur noch mit Masken und einem negativen Corona-Test möglich. Mit den Einschränkungen in Alten- und Pflegeheimen sollen die Bewohner geschützt werden, aber ihre Angehörigen weiter sehen können, wie Gesundheitsministerin Petra Köpping am Dienstag mitteilte. Es sei ihr sehr wichtig, dass niemand wegen der Corona-Einschränkungen vereinsame, erklärte die SPD-Politikerin. Schnelltests seien die Möglichkeit, Sicherheit zu schaffen. Die Einrichtungen sollen die Tests selbst organisieren.

Corona Regeln Dresden: Stadt erlässt Ausgangsbeschränkungen

In Dresden gelten von Samstag an wegen der Corona-Pandemie strenge Ausgangsbeschränkungen. Das Verlassen des Hauses sei dann ohne triftige Gründe untersagt, teilte die Stadtverwaltung am Freitag in Dresden mit. Begründet wird dies mit der anhaltend hohen Zahl von Corona-Neuinfektionen. Dresden verzeichnete laut Robert Koch-Institut fünf Tage in Folge mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern.

Das sind die Ausnahmen:

Weg zur Arbeit

Weg zur Schule

Besuch von Ehe- und Lebenspartnern

Besuch von hilfsbedürftigen Menschen

Weg zum Arzt

Sport und Bewegung im Umkreis von 15 Kilometern von der eigenen Wohnung.

Einkauf

Versorgung von Tieren

Die Abgabe von alkoholischen Heißgetränken im gesamten Stadtgebiet ist laut neuer Verordnung verboten. Die Mitnahme von Speisen und Getränken in gastronomischen Einrichtungen sei nur möglich, wenn die Bestellung vorher online oder telefonisch erfolge oder Warteplätze mit Abstandsregelung und Hygienemaßnahmen vorhanden seien, hieß es. Versammlungen werden auf maximal 200 Personen beschränkt.

Corona Regeln Sachsen: Landkreise verschärfen Corona Maßnahmen

Wegen der angespannten Corona-Lage verschärfen mehreren Landkreise bereits jetzt ihre Maßnahmen. In den Landkreisen Bautzen und Görlitz gilt seit Donnerstag im gesamten öffentlichen Raum eine Maskenpflicht, wenn sich Menschen begegnen. Auch der Konsum von Alkohol wird komplett - und nicht mehr nur auf bestimmten Plätzen - untersagt. Zudem gelten weitere Beschränkungen für Versammlungen.

In Bautzen gilt nun überall im Freien Maskenpflicht.

© Foto: DPA

Die beiden Kreise hätten sich abgestimmt, damit in ganz Ostsachsen einheitliche Regeln gelten, teilte der Landkreis Bautzen am Mittwoch mit. Beide Kreise haben ihre Allgemeinverfügungen entsprechend geändert. Ostsachsen ist eine der am stärksten von der Corona-Ausbreitung betroffenen Regionen.

Auch der Vogtlandkreis sowie der Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge passten ihre Allgemeinverfügungen an. Auch sie untersagten den Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit sowie den Ausschank komplett.

Videobotschaft von Landrat Bernd Lange

In einer Videobotschaft sagte Landrat Bernd Lange (CDU), Görlitz sei „trauriger Spitzenreiter“. Er appellierte eindringlich an die Bürger, den Kontaktbeschränkungen „wirklich“ zu folgen, „damit wir diese Freiheit, die uns allen lieb und teuer ist, wiedergewinnen können“. Derzeit würden Kontakte noch nicht so vermieden wie es nötig wäre.

Auch Erzgebirgskreis verschärft Corona-Regeln

Nach Bautzen und Görlitz hat mit dem Erzgebirgskreis ein weiterer Kreis in Sachsen die Corona-Maßnahmen verschärft. Diese Regeln gelten ab Samstag:

Maskenpflicht unter freiem Himmel

Ausschank und Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit werden untersagt.

Bewohner von Altenheimen und Krankenhauspatienten dürfen pro Tag nur noch einen Besucher empfangen, der zudem einen negativen Corona-Test vorlegen muss.

Überschreitet die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz an fünf Tagen hintereinander den Wert von 300, sind Versammlungen im Erzgebirgskreis untersagt.

Das Erzgebirge gehört neben Ostsachsen zu den Regionen mit dem stärksten Infektionsgeschehen im Freistaat.

Bautzen ist aktuell nicht nur in Sachsen, sondern auch deutschlandweit eine der Regionen mit den höchsten Corona-Zahlen.

© Foto: Robert Michael

Corona-Schutzimpfungen in Alten- und Pflegeheime beginnen

Laut Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) beginnt Sachsen am 27. Dezember mit den Corona-Schutzimpfungen in drei Pflegeheimen in Radeberg, im Zwickauer Land und im Erzgebirgskreis sowie zusätzlich in Krankenhäusern. Sachsen rechnet in der ersten Phase mit 20.000 Impfdosen.

Am 29. Dezember soll es eine zweite Lieferung mit 24 375 Dosen geben, Anfang Januar würden 34 125 folgen, hatte Köpping angekündigt. Geimpft wird demnach zunächst nur in Pflege- und Altenheimen sowie in Krankenhäusern. Die Impfzentren kommen später zum Einsatz.