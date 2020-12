Sachsen ist deutschlandweit einer der Corona-Hotspots

Bundesweit sind laut Robert Koch Institut (RKI) am Donnerstag mehr als 26.000 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden.

Ab Mittwoch gilt bundesweit ein harter Lockdown mit Schließung der Geschäfte und Friseure.

Am Freitag hat Sachsen eine neue Corona Verorndung beschlossen

So ist die Lage am Donnerstag in Sachsen.

Bautzen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) auch der Kreis Görlitz dazugekommen. In Sachsen liegen nun drei Landkreise bei mehr als 600 neuen Corona-Infektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Nachundist nach Angaben desauch der Kreisdazugekommen. Währenddessen berichtete ein Arzt, dass es in einer Klinik zu ersten Triage-Entscheidungen gekommen sei. Derweil gelten in Sachsen strenge Corona Beschränkungen.

Corona Sachsen: Landesweite Inzidenz bei über 400

Am Donnerstag meldete das RKI für den gesamten Freistaat 3207 Neuerkrankte im Vergleich zum Vortag. Dazu wurden zudem 68 weitere Todesfälle registriert. Die so genannte Sieben-Tage-Inzidenz klettert damit landesweit auf 415,4. Die niedrigste Inzidenz wird nach wie vor für die Großstadt Leipzig mit 170,1 ausgewiesen.

Corona Zahlen Sachsen: Aktuelle Fallzahlen zu Neuinfektionen, Inzidenz und Toten

Sachsen hatte am Montag mit 415,4 laut Robert Koch-Institut (RKI) die höchste Inzidenz aller Bundesländer. Die Zahlen von Montag im Überblick (Stand 17.12., 0:00 Uhr):

Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie: 95.616

Zahl der Neuinfektionen: 3207

Zahl der neugemeldeten Fälle in den letzten sieben Tagen: 16.916

7-Tage-Inzidenz: 415,4

Zahl der Toten: 1923 (+68)

Corona Beschränkungen Sachsen: Land erlässt Ausgangssperre für Hotspots

Die neue Corona Verordnung in Sachsen trat am Montag 14.12. in Kraft. Damit greift Sachsen dem bundesweiten harten Lockdown ab Mittwoch vor. Diese Regeln gelten im Überblick:

Ausgangsbeschränkungen: Das Haus darf nur mit triftigen Gründen verlassen werden.

Triftige Gründe sind: Arbeit, Einkaufen, Arztbesuch, Schule, Kita, Bewegung im Freien im 15-Kilometer-Radius und Besuch des eigenen Grundstücks /Gartens, Begleitung Sterbender und Beerdingungen, Besuch bei Partnern, Hilfsbedürftigen, Kranken und in Pflegeheimen und Krankenhäusern, unaufschiebbare Prüfungen

Ausgangssperren in Hotspots mit einer Inzidenz über 200. Dort gilt eine verschärfte Ausgangsbeschränkung zwischen 22 und 6 Uhr.

Auch hier gelten Ausnahmen. Diese sind unter anderem: Arbeit, Weg zur Kinderbetreuung, Besuch des Partners oder der Partnerin, Lieferverkehr, Arztbesuch oder Besuch bei Kranken, Begleitung Sterbender, Versorgung von Tieren.

Alkoholverbot in der Öffentlichkeit. Sowohl der Ausschank, als auch der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit ist verboten.

Schließung des Einzelhandels bis auf Geschäfte des täglichen Bedarfs.

Kontaktbeschränkungen: Private Treffen sind nur mit einem weiteren Haushalt (jedoch maximal mit fünf Personen) erlaubt. Kinder bis 14 Jahre sind ausgenommen.

Schulen und Kitas werden bis zum 8. Januar geschlossen. Für Grundschüler und Kitakinder wird eine Notbetreuung angeboten.

Corona Regeln Weihnachten Sachsen: Freistaat verschärft Kontaktbeschränkungen

In der am Freitag verabschiedeten Corona-Schutzverordnung ist noch von einer Möglichkeit in Familien bis zu zehn Personen zu feiern die Rede. Diese Regeln werden nun an die bundesweit geltenden Bestimmungen zu Weihnachten angepasst. Diese Regeln gelten an Weihnachten:

Demnach darf ein Haushalt mit maximal vier weiteren Personen feiern.

Das gilt allerdings nur für den engsten Familienkreis.

Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt.

Die Ausgangssperren in Hotspots sind an Weihnachten und Silvester aufgehoben.

Corona Sachsen: Kretschmer verzichtet auf Gottesdienst an Heiligabend

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) verzichtet in diesem Jahr auf den Gottesdienst an Heiligabend - zum ersten Mal in seinem Leben. „Seitdem ich denken kann und unter allen Lebensumständen bin ich Weihnachten in die Kirche gegangen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Selbst als Student sei er nur für den Kirchgang mit seiner Familie nach Görlitz und anschließend wieder zurück nach Dresden gefahren.

Im Corona-Jahr aber bleibe er schweren Herzens zu Hause. „Ich brauche es für meinen Glauben nicht. Und ich finde es richtig, wenn wir alle uns in diesem sensiblen Moment zurückhalten.“ Wer das aus religiösen Gründen nicht nachvollziehen könne, dem müsse man entgegenhalten: „Josef und Maria waren Heiligabend auch alleine.“

Einreise Sachsen: Tschechien warnt Autofahrer vor Fahrt durch Sachsen

Tschechien hat seine Autofahrer davor gewarnt, sich den Weg über deutsches Gebiet abzukürzen. „Wir empfehlen, Deutschland zu umfahren“, schrieb das Außenministerium in Prag am Freitag bei Twitter. Manche Fahrer hätten in Sachsen wegen Verstößen gegen die Einreise-Quarantäne-Verordnung Geldbußen von bis zu 150 Euro zahlen müssen.

Betroffen ist insbesondere der Schluckenauer Zipfel in Nordböhmen, der auf drei Seiten von deutschem Hoheitsgebiet umgeben ist. Beispielsweise führt der schnellste Weg von Varnsdorf (Warnsdorf) nach Liberec (Reichenberg) über das sächsische Zittau. In der strukturschwachen tschechischen Grenzregion, die auch Böhmisches Niederland genannt wird, leben rund 50.000 Menschen.

Sachsen hatte Mitte November den sogenannten kleinen Grenzverkehr mit Tschechien wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt. Einkaufs- oder Tankfahrten sind seither nicht mehr von der Quarantänepflicht ausgenommen.

Corona Hotline Sachsen: Hier werden Fragen beantwortet

Corona Sachsen Regeln Handel: Diese Läden sind weiter offen

Die Regierung in Dresden hat eine weitgehende Schließung des Einzelhandels angekündigt. Nicht geschlossen werden sollen laut Corona Verordnung:

Lebensmittelhandel und Warenverkauf des täglichen Bedarfs

Weihnachtsbaumverkauf

Getränkehandel

Tierbedarf

Großhandel und Großmärkte

Post und Postdienstleistungen

Drogerien und Apotheken

Friseure

Banken und Geldinstitute

Tankstellen

Kfz-Handel und Fahrradservice

Bestatter

Optiker, Hörgeräteakustiker

Verkauf von Pyrotechnik

Waschsalons

Zeitungsverkauf

Baumärkte werden also geschlossen. Einzelne Märkte bieten aber Lieferdienste an. Auch Friseure müssen schließen. Diese werden wie überall bundesweit erst am Mittwoch geschlossen.

Altenheime und Pflegeheime: Mit Maske und Schnelltests

Besuche in Alten- und Pflegeheimen sind in Sachsen nur noch mit Masken und einem negativen Corona-Test möglich. Mit den Einschränkungen in Alten- und Pflegeheimen sollen die Bewohner geschützt werden, aber ihre Angehörigen weiter sehen können, wie Gesundheitsministerin Petra Köpping am Dienstag mitteilte. Es sei ihr sehr wichtig, dass niemand wegen der Corona-Einschränkungen vereinsame, erklärte die SPD-Politikerin. Schnelltests seien die Möglichkeit, Sicherheit zu schaffen. Die Einrichtungen sollen die Tests selbst organisieren.

Harter Lockdown in Sachsen: Notbetreuung für Kinder

Ab Montag (14.12.) werden Schulen, Kindergärten, Horte. Eine Notbetreuung für arbeitende Eltern wird erarbeitet. Für Schüler ab 14. Dezember "häusliche Lernzeit".

Corona Zahlen Sachsen: Übersterblichkeit am höchsten

In Deutschland sterben in diesem Jahr überdurchschnittlich viele Menschen. Die Sterbefallzahlen liegen um etwa acht Prozent über dem Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte.

Besonders auffällig sei die Entwicklung der Sterbefallzahlen derzeit in Sachsen. Im Unterschied zu anderen Bundesländern nimmt die Differenz zum Durchschnitt der Vorjahre dort derzeit deutlich von Woche zu Woche zu. In der 41. Kalenderwoche (5. bis 11. Oktober) lag die Zahl der Sterbefälle in Sachsen noch unter dem Durchschnitt, in der 46. Kalenderwoche lag sie um 27 Prozent (281 Todesfälle) darüber.

Corona Regeln Dresden: Stadt erlässt Ausgangsbeschränkungen

In Dresden gelten von Samstag an wegen der Corona-Pandemie strenge Ausgangsbeschränkungen. Das Verlassen des Hauses sei dann ohne triftige Gründe untersagt, teilte die Stadtverwaltung am Freitag in Dresden mit. Begründet wird dies mit der anhaltend hohen Zahl von Corona-Neuinfektionen. Dresden verzeichnete laut Robert Koch-Institut fünf Tage in Folge mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern.

Das sind die Ausnahmen:

Weg zur Arbeit

Weg zur Schule

Besuch von Ehe- und Lebenspartnern

Besuch von hilfsbedürftigen Menschen

Weg zum Arzt

Sport und Bewegung im Umkreis von 15 Kilometern von der eigenen Wohnung.

Einkauf

Versorgung von Tieren

Die Abgabe von alkoholischen Heißgetränken im gesamten Stadtgebiet ist laut neuer Verordnung verboten. Die Mitnahme von Speisen und Getränken in gastronomischen Einrichtungen sei nur möglich, wenn die Bestellung vorher online oder telefonisch erfolge oder Warteplätze mit Abstandsregelung und Hygienemaßnahmen vorhanden seien, hieß es. Versammlungen werden auf maximal 200 Personen beschränkt.

Polizei in Dresden bereitet sich auf Querdenken-Demo vor

Mit einem Großeinsatz bereitet sich die Dresdner Polizei am Samstag (12.00) auf Proteste gegen die Corona-Politik vor. Die Initiative „Querdenken“ hatte eine Kundgebung für 4000 Menschen angemeldet. Für sie wurde bundesweit und im Ausland - auch in der rechten Szene - geworben. Dresden befürchtete bei derzeit hohen Infektionszahlen in der Stadt und ganz Sachsen einen Massenauflauf und untersagte die Versammlung wegen Gefährdung der Sicherheit.

Am Freitagabend folgte das Verwaltungsgericht Dresden dieser Argumentation. Der Veranstalter hatte am Vormittag einen Eilantrag eingereicht, um das Verbot zu kippen. Nach der Dresdner Entscheidung wollte er den Fall vor das Oberverwaltungsgericht Bautzen bringen. Mit einer Entscheidung wurde erst in den Nachtstunden gerechnet.

Corona Regeln Sachsen: Landkreise verschärfen Corona Maßnahmen

Wegen der angespannten Corona-Lage verschärfen mehreren Landkreise bereits jetzt ihre Maßnahmen. In den Landkreisen Bautzen und Görlitz gilt seit Donnerstag im gesamten öffentlichen Raum eine Maskenpflicht, wenn sich Menschen begegnen. Auch der Konsum von Alkohol wird komplett - und nicht mehr nur auf bestimmten Plätzen - untersagt. Zudem gelten weitere Beschränkungen für Versammlungen.

In Bautzen gilt nun überall im Freien Maskenpflicht.

Die beiden Kreise hätten sich abgestimmt, damit in ganz Ostsachsen einheitliche Regeln gelten, teilte der Landkreis Bautzen am Mittwoch mit. Beide Kreise haben ihre Allgemeinverfügungen entsprechend geändert. Ostsachsen ist eine der am stärksten von der Corona-Ausbreitung betroffenen Regionen.

Auch der Vogtlandkreis sowie der Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge passten ihre Allgemeinverfügungen an. Auch sie untersagten den Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit sowie den Ausschank komplett.

Landkreis Mittelsachsen Corona: Aktuelle Fallzahlen

Auch im Landkreis Mittelsachsen steigen die Zahlen. Die Inzidenz lag am Mittwoch laut dem Landkreis bei 456,8. Stationär behandelt werden dort aktuell 192, beamtet 19 (Stand 16.12.) Das Landratsamt informiert über die aktuelle Lage auf seiner Webseite.

Videobotschaft von Landrat Bernd Lange

In einer Videobotschaft sagte Landrat Bernd Lange (CDU), Görlitz sei „trauriger Spitzenreiter“. Er appellierte eindringlich an die Bürger, den Kontaktbeschränkungen „wirklich“ zu folgen, „damit wir diese Freiheit, die uns allen lieb und teuer ist, wiedergewinnen können“. Derzeit würden Kontakte noch nicht so vermieden wie es nötig wäre.

Bautzen und Görlitz heben Abendsmahlsverbot auf

Nach dem Landkreis Bautzen hat auch der Landkreis Görlitz seine am Donnerstag verfügte Verschärfung der Corona-Maßnahmen für die Religionsgemeinschaften zurückgenommen. Das damit verbundene Verbot, in Gottesdiensten Protestanten das Abendmahl und Katholiken die Kommunion auszuteilen, sei ab Mitternacht wieder aufgehoben, teilte der Leiter des Katholischen Büros in Sachsen, Daniel Frank, am Freitag nach einem Gespräch mit Landrat Bernd Lange (CDU) mit. Dies habe der Landkreis den Kirchen bereits schriftlich mitgeteilt, bevor die neue "Allgemeinverfügung" des Landkreises Görlitz am kommenden Montag entsprechend geändert sei.

Auch Erzgebirgskreis verschärft Corona-Regeln

Nach Bautzen und Görlitz hat mit dem Erzgebirgskreis ein weiterer Kreis in Sachsen die Corona-Maßnahmen verschärft. Diese Regeln gelten ab Samstag:

Maskenpflicht unter freiem Himmel

Ausschank und Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit werden untersagt.

Bewohner von Altenheimen und Krankenhauspatienten dürfen pro Tag nur noch einen Besucher empfangen, der zudem einen negativen Corona-Test vorlegen muss.

Überschreitet die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz an fünf Tagen hintereinander den Wert von 300, sind Versammlungen im Erzgebirgskreis untersagt.

Das Erzgebirge gehört neben Ostsachsen zu den Regionen mit dem stärksten Infektionsgeschehen im Freistaat.

Corona Sachsen: Landkreis Bautzen mit Inzidenz über 600

Trotz des mehr als einen Monat geltenden Teil-Lockdowns sind die Infektionszahlen in Sachsen besorgniserregend. Im Landkreis Bautzen kletterte die 7-Tage-Inzidenz nach Zahlen des RKI über die Marke von 600 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Die Zahlen laut RKI-Dashboard (Stand 17.12., 0:00 Uhr):

Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge: 610

Kreis Bautzen: 639,5

Kreis Görlitz: 621,6

Kreis Zwickau: 571,7

Bautzen ist aktuell nicht nur in Sachsen, sondern auch deutschlandweit eine der Regionen mit den höchsten Corona-Zahlen.

Corona Sachsen: Nur im bayrischen Landkreis Regen sind die Zahlen höher

Im bundesweiten Vergleich bleibt Sachsen negativer Spitzenreiter unter den Bundesländern. Der Inzidenzwert des Freistaates ist zuletzt laut RKI über die Marke von 300 gesprungen. Der Kreis Bautzen. gehört zu den Regionen, in denen die Pandemie den Zahlen nach derzeit am heftigsten grassiert. Höher liegt die Inzidenz einzig im bayerischen Landkreis Regen.