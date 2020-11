Corona-Zahlen BW: So viele Neuinfektionen meldet das RKI am Freitag

Das in Berlin ansässige Robert Koch-Institut (RKI) meldet täglich die Infektionszahlen der Bundesländer und Landkreise in einem Dashboard.

So ist die Lage in Baden-Württemberg laut RKI (Stand 6.11.2020, 0:00 Uhr):

Zahl der Infizierten: 93.264

Zahl der Neuinfektionen: 2529

Zahl der Toten: 2092 (+20)

7-Tage-Inzidenz: 122,44

Laut Angaben des Dashboards ist Baden-Württemberg das Bundesland mit den drittmeisten nachgewiesenen Fällen - nach Nordrhein-Westfalen mit 159.027 Infizierten und Bayern mit 123.225 Infizierten.

Corona BW: Diese Zahlen meldet das Landesgesundheitsamt

Das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg meldet täglich die aktuellen Fallzahlen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Diese Zahlen können von den Werten des RKI abweichen. Das ist der Stand am Freitag (06.11.2020, 16:00 Uhr):

Zahl der bestätigten Fälle: 96.596 Zahl der Neuinfektionen: 3.329

Zahl der Personen, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind: 2106 (+15)

Zahl der Genesenen: etwa 61.190

R-Wert: 0,94

7-Tage-Inzidenz: 128,0

Corona BW: Intensivbetten zu 75 Prozent belegt

Wie das Landesgesundheitsamt mitteilte sind 75 Prozent der Intensivkapazitäten belegt. So sehen die Zahlen zu Intensivbetten aus (Stand 4.11., 16:00 Uhr)

Menschen in intensivmedizinischer Behandlung: 302

Beatmete Patienten: 151 (50 Prozent)

Insgesamt sind derzeit 2.294 Intensivbetten von betreibbaren 3.045 Betten (75 Prozent) belegt.

Neue Corona Verordnung BW: Diese Regeln gelten aktuell in Baden-Württemberg

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und so das Gesundheitssystem vor Überlastung zu schützen gelten auch in Baden-Württemberg seit dem 2. November neue Corona-Regeln. Diese sehen unter anderem strenge Kontaktbeschränkungen, die Schließung der Gastronomie und die Absage aller kulturellen Veranstaltungen vor. Der Einzelhandel bleibt jedoch geöffnet, genau wie Friseure. Ebenfalls erlaubt ist der Besuch von Gottesdiensten.

Corona BW: Zwei Tote in Stuttgarter Altenheim nach Corona-Ausbruch

Erneut ist es in einem Stuttgarter Altenheim zu einem größeren Corona-Ausbruch gekommen. Im Haus St. Monika seien zwei Bewohnerinen verstorben, teilte der Caritasverband am Freitag mit. 43 Bewohner und 19 Mitarbeiter seien inzwischen mit dem Coronavirus infiziert. Die betroffenen Stockwerke seien unter Quarantäne gestellt worden. Seit Donnerstag gebe es für die gesamte Einrichtung ein Ausgangs- und Besuchsverbot. St. Monika ist den Angaben zufolge mit 226 Pflegeplätzen das größte Pflegeheim in Stuttgart. Wie in allen Einrichtungen würden auch hier strengste Hygienevorschriften gelten. Wie das Virus ins Haus gelangen konnte, sei unbekannt.