Das RKI-Dashboard lieferte am Dienstagmorgen keine aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland

Die neuesten Fallzahlen zu Inzidenz, Impfung und Infektionen sind am 07.12.2021 jetzt auf dem Dashboard des Robert Koch-Instituts veröffentlicht

Wie ist die Lage aktuell - wann ist das Dashboard heute erreichbar?

Das RKI-Dashboard ist am Dienstagmorgen nicht zu erreichen

Das RKI informiert jeden Tag über die neuen Corona-Zahlen. Gegen 7 Uhr war das Dashboard aber wieder abrufbar, sodass aktuelle Zahlen da sind. Hier lest ihr alle Infos zum heutigen Tag:

Keine aktuellen Corona-Zahlen am Dienstag, 07.12.2021

Für gewöhnlich werden die neuen Corona-Zahlen täglich um 0 Uhr aktualisiert. Gegen 3 Uhr sind sie dann online auf dem RKI-Dashboard einzusehen. Stattdessen ist ein Hinweis zu sehen, dass die Daten derzeit aktualisiert würden.

Die Corona-Zahlen gestern am 06.12.

Die Corona-Zahlen des Robert Koch-Instituts in Deutschland von heute, am Montag, 06.12.2021:

Sieben-Tage-Inzidenz: 441,9 (Vortag: 439,2); (Vorwoche: 452,4)

Neuinfektionen heute: 27.836

Infektionen gesamt: 6.185.961

Neue Todesfälle: 81

Todesfälle gesamt: 103.121

Impfquote (Erstimpfung): 71,9 Prozent

Impfquote (vollständig): 68,9 Prozent

Hospitalisierungsrate: Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag, 03.12.21 für ganz Deutschland mit 5,52 an.

Der bisherige Höchstwert der Hospitalisierungsrate lag um die Weihnachtszeit 2020 bei rund 15.

Aktuelle Corona-Zahlen in Europa - die Lage in Österreich, Frankreich, Polen & Co.

In Deutschland sind die Corona-Zahlen seit Wochen auf Rekord-Niveau. Wie aber ist die Lage in anderen Ländern Europas und in Nachbarstaaten der Bundesrepublik. Nachfolgend die Neuinfektionen und aktuelle Inzidenz in ausgewählten Ländern Europas.