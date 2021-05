Welche Länder sind aktuell kein Risikogebiet?

Hohe Corona-Fallzahlen gibt es aktuell in den meisten Staaten

Trotzdem sind Urlaub und Reisen dort oft noch möglich

Wo gibt es eine Reisewarnung und welche Corona-Regeln gelten bei Einreise?

Länder in Europa, die kein Risikogebiet sind - Einreise aus Deutschland erlaubt?

Einreise in viele Länder in Europa noch möglich - und damit auch Urlaub. Wegen der oft hohen Fallzahlen vor Ort gelten jedoch meist strenge Corona-Regeln und die Länder stehen auf der Liste für Risikogebiete des Robert Koch-Institut (RKI).

Zudem gelten Reisewarnungen des Ausnahme: das Vereinigte Königreich von Großbritannien. Die Bundesregierung warnt hier nicht mehr, sondern rät (nur noch) vor nicht notwendigen, touristischen Reisen ab.

Diese Länder sind laut RKI-Liste jetzt keine Risikogebiete mehr

Welche Länder sind kein Risikogebiet mehr? Und welche sind neu - vom Hochinzidenzgebiet herabgestuft worden? Die folgenden, aktuellen Änderungen der RKI-Liste für Risikogebiete gelten seit Sonntag (02.05.):

Diese Länder und Regionen sind kein Risikogebiet mehr:

Finnland: die Region Kymenlaakso (Risikogebiet bis einschl. 24. April 2021)

Irland: die Region West (Risikogebiet bis einschl. 24. April 2021)

Vereinigtes Königreich Großbritannien (Risikogebiet bis einschl. 1. Mai 2021)

Nordirland (Risikogebiet bis einschl. 1. Mai 2021)

Britische Jungferninseln (Risikogebiet bis einschl. 1. Mai 2021)

Norwegen: die Provinz Vestfold og Telemark (Risikogebiet bis einschl. 24. April 2021)

St. Lucia (Risikogebiet bis einschl. 24. April 2021)

Antigua (Risikogebiet bis einschl. 24. April 2021)

Barbuda (Risikogebiet bis einschl. 24. April 2021)

Dominikanische Republik (Risikogebiet bis einschl. 24. April 2021)

Diese Länder sind jetzt neu als Risikogebiet eingestuft

Bahamas (bisher „risikofrei“)

Albanien (vom Hochrisikogebiet herabgestuft)

Moldau (vom Hochrisikogebiet herabgestuft)

Bulgarien (vom Hochinzidenzgebiet herabgestuft).

Norwegen – die Provinz Agder gilt jetzt als Risikogebiet.

Tschechien (vom Hochinzidenzgebiet herabgestuft)

RKI-Liste der aktuellen Corona-Risikogebiete laut Auswärtigen Amt

Afghanistan (seit 21. Februar 2021)

Albanien (seit 25. April 2021; Hochinzidenzgebiet vom 24. Januar 2021 – 24 April 2021)

Algerien (seit 15. Juni 2020)

Angola (seit 15. Juni 2020)

Äquatorialguinea (seit 15. Juni 2020)

Aserbaidschan (seit 15. Juni 2020)

Äthiopien (seit 15. Juni 2020)

Bahamas (seit 25. April 2021)

Bangladesch (seit 15. Juni 2020)

Belarus (seit 15. Juni 2020)

Belgien (seit 30. September 2020)

Belize (seit 15. Juni 2020)

Benin (seit 15. Juni 2020)

Bhutan (seit 15. Juni 2020)

Bulgarien (seit 2. Mai 2021; Hochinzidenzgebiet vom 21. März 2021 – 1. Mai 2021)

Burkina Faso (seit 15. Juni 2020)

Burundi (seit 15. Juni 2020)

Costa Rica (seit 15. Juni 2020)

Côte d'Ivoire (seit 15. Juni 2020)

Dänemark – das gesamte Land (seit 28. März 2021); Ausgenommen sind die Färöer und Grönland

Dschibuti (seit 15. Juni 2020)

El Salvador (seit 15. Juni 2020)

Eritrea (seit 15. Juni 2020)

Finnland – die folgenden Regionen gelten derzeit als Risikogebiete:

Uusimaa (hierzu gehört auch die Stadt Helsinki) (seit 22. November 2020)

Varsinais-Suomi (seit 20. Dezember 2020)

Päijät-Häme (seit 28. März 2021)

Gabun (seit 15. Juni 2020)

Gambia (seit 15. Juni 2020)

Georgien (seit 7. Oktober 2020)

Ghana (seit 15. Juni 2020)

Griechenland (seit 7. März 2021)

Guatemala (seit 15. Juni 2020)

Guinea (seit 15. Juni 2020)

Guinea-Bissau (seit 15. Juni 2020)

Guyana (seit 15. Juni 2020)

Haiti (seit 15. Juni 2020)

Honduras (seit 15. Juni 2020)

Indonesien (seit 15. Juni 2020)

Irak (seit 15. Juni 2020)

Irland (seit 21. März 2021), ausgenommen sind die Regionen

South-West (seit 3. April 2021)

Mid-West (seit 18. April 2021)

South-East (seit 18. April 2021)

West (seit 25. April 2021)

Italien (seit 8. November 2020)

Jamaika (seit 15. Juni 2020)

Jemen (seit 15. Juni 2020)

Kanada (seit 15. November 2020)

Kamerun (seit 15. Juni 2020)

Kasachstan (seit 15. Juni 2020)

Kenia (seit 15. Juni 2020)

Kirgisistan (seit 15. Juni 2020)

Komoren (seit 15. Juni 2020)

Kongo DR (seit 15. Juni 2020)

Kongo Rep (seit 15. Juni 2020)

Korea (Volksrepublik) (seit 15. Juni 2020)

Kuba (seit 28. Februar 2021)

Lettland (seit 11. April 2021)

Liberia (seit 15. Juni 2020)

Libyen (seit 15. Juni 2020)

Liechtenstein (seit 24. Oktober 2020)

Luxemburg (14. Juli 2020 – 20. August 2020 und seit 25. September 2020)

Madagaskar (seit 15. Juni 2020)

Malediven (seit 17. Juli 2020)

Mali (seit 15. Juni 2020)

Malta (seit 11. April 2021)

Marokko (seit 15. Juni 2020)

Mauretanien (seit 15. Juni 2020)

Moldau, Republik (seit 25. April 2021; Hochinzidenzgebiet vom 14. März 2021 – 24. April 2021)

Monaco (seit 1. November 2020)

Namibia (seit 14. Februar 2021

Nepal (seit 15. Juni 2020)

Nicaragua (seit 15. Juni 2020)

Niger (seit 15. Juni 2020)

Nigeria (seit 15. Juni 2020)

Norwegen - die folgenden Provinzen gelten derzeit als Risikogebiete:

Oslo (seit 8. November 2020)

Viken (seit 15. November 2020)

Rogaland (seit 28. März 2021)

Agder (seit 2. Mai 2021)

Österreich – das gesamte Land mit Ausnahme der Gemeinden Jungholz und Mittelberg / Kleinwalsertal (seit 1. November 2020)

Pakistan (seit 15. Juni 2020)

Panama (seit 28. Februar 2021)

Papua-Neuguinea (seit 17. Juni 2020)

Philippinen (seit 15. Juni 2020)

Portugal – die folgenden Regionen gelten derzeit als Risikogebiete:

Madeira (autonome Region) (seit 14. März 2021)

Azoren (autonome Region) (seit 18. April 2021)

Algarve (seit 18. April 2021)

Rumänien (seit 7. Oktober 2020)

Russische Föderation (seit 15. Juni 2020)

San Marino (seit 1. November 2020)

São Tomé und Príncipe (seit 16. Juni 2020)

Saudi-Arabien (seit 15. Juni 2020)

Schweiz (seit 24. Oktober 2020)

Senegal (seit 15. Juni 2020)

Sierra Leone (seit 15. Juni 2020)

Slowakei (seit 11. April 2021)

Somalia (seit 15. Juni 2020)

Spanien – das gesamte Land Spanien inklusive der Kanarischen Inseln (seit 21. Februar 2021); nun auch die Autonome Gemeinschaft La Rioja (seit 3. April 2021), die Autonome Gemeinschaft Extremadura (seit 11. April 2021) sowie die Autonome Gemeinschaft Kastilien-La Mancha (seit 18. April 2021), ausgenommen sind die folgenden autonomen Gemeinschaften:

Balearen (seit 14. März 2021)

Murcia (seit 14. März 2021)

Valencia (seit 14. März 2021)

Galicien (seit 21. März 2021)

Südsudan (seit 15. Juni 2020)

Surinam (seit 15. Juni 2020)

Tadschikistan (seit 15. Juni 2020)

Timor Leste (Osttimor) (seit 17. Juni 2020)

Togo (seit 15. Juni 2020)

Trinidad Tobago (seit 15. Juni 2020)

Tschad (seit 15. Juni 2020)

Tschechien (seit 2. Mai 2021; Hochinzidenzgebiet vom 28. März 2021 – 1. Mai 2021)

Turkmenistan (seit 17. Juni 2020)

USA (seit 7. März 2021)

Usbekistan (seit 15. Juni 2020)

Vatikanstadt (seit 1. November 2020)

Venezuela (seit 15. Juni 2020)

Vereinigte Arabische Emirate (seit 18. April 2021)

Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (seit 21. März 2021) – die folgenden Regionen gelten derzeit als Risikogebiete:

Überseegebiet: Bermuda (seit 21. März 2021)

Überseegebiet: Falkland Inseln (seit 21. März 2021)

Zentralafrikanische Republik (seit 15. Juni 2020)

RKI-Liste: Folgende Staaten/Regionen gelten aktuell als Hochinzidenzgebiete

Ägypten (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021)

Andorra (Fürstentum Andorra) (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021)

Argentinien (Hochinzidenzgebiet seit 18. April 2021)

Armenien (Hochinzidenzgebiet seit 11. April 2021)

Bahrain (Hochinzidenzgebiet seit 14. Februar 2021)

Bolivien (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021)

Bosnien und Herzegowina (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021)

Cabo Verde (Hochinzidenzgebiet seit 25. April 2021)

Chile (Hochinzidenzgebiet seit 3. April 2021)

Ecuador (Hochinzidenzgebiet seit 31. Januar 2021)

Estland (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021)

Frankreich inkl. aller Übersee-Departments (Hochinzidenzgebiet seit 28. März 2021, bereits seit 21. August 2020 als Risikogebiet ausgewiesen) sowie das Département Moselle (Hochinzidenzgebiet seit 2. Mai 2021; Virusvarianten-Gebiet vom 2. März 2021 – 1. Mai 2021)

Iran (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021)

Jordanien (Hochinzidenzgebiet seit 7. März 2021)

Katar (Hochinzidenzgebiet seit 25. April 2021)

Kolumbien (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021)

Kosovo (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021)

Kroatien (Hochinzidenzgebiet seit 11. April 2021)

Kuwait (Hochinzidenzgebiet seit 21. März 2021)

Libanon (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021)

Litauen (Hochinzidenzgebiet seit 2. Mai 2021)

Mexiko (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021)

Mongolei (Hochinzidenzgebiet seit 2. Mai 2021)

Montenegro (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021)

Niederlande inkl. der autonomen Länder und der überseeischen Teile des Königreichs der Niederlande (Hochinzidenzgebiet seit 6. April 2021)

Nordmazedonien (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021)

Oman (Hochinzidenzgebiet seit 25. April 2021)

Palästinensische Gebiete (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021)

Paraguay (Hochinzidenzgebiet seit 21. März 2021)

Peru (Hochinzidenzgebiet seit 3. April 2021)

Polen (Hochinzidenzgebiet seit 21. März 2021)

Schweden (Hochinzidenzgebiet seit 7. März 2021)

Serbien (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021)

Seychellen (Hochinzidenzgebiet seit 14. Februar 2021)

Slowenien (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021)

Sudan (Hochinzidenzgebiet seit 31. Januar 2021)

Syrische Arabische Republik (Hochinzidenzgebiet seit 31. Januar 2021)

Tansania (Hochinzidenzgebiet seit 14. März 2021)

Tunesien (Hochinzidenzgebiet seit 25. April 2021)

Türkei (Hochinzidenzgebiet seit 11. April 2021)

Ukraine (Hochinzidenzgebiet seit 11. April 2021)

Ungarn (Hochinzidenzgebiet seit 7. März 2021)

Uruguay (Hochinzidenzgebiet seit 21. März 2021)

Zypern (Hochinzidenzgebiet seit 21. März 2021)

RKI-Liste: Folgende Staaten gelten aktuell als Virusvarianten-Gebiete

Botsuana (Virusvarianten-Gebiet seit 7. Februar 2021; bereits seit 31. Januar 2021 Hochinzidenzgebiet; bereits seit 22. November 2020 Risikogebiet)

Brasilien (Virusvarianten-Gebiet seit 19. Januar 2021; bereits seit 15. Juni 2020 Risikogebiet)

Eswatini (Virusvarianten-Gebiet seit 31. Januar 2021; bereits seit 15. Juni 2020 Risikogebiet)

Indien (Virusvarianten-Gebiet seit 26. April 2021; Hochinzidenzgebiet am 25. April 2021; bereits seit 15. Juni 2020 Risikogebiet)

Lesotho (Virusvarianten-Gebiet seit 31. Januar 2021; bereits seit 15. Juni 2020 Risikogebiet)

Malawi (Virusvarianten-Gebiet seit 7. Februar 2021; bereits seit 31. Januar 2021 Hochinzidenzgebiet; bereits seit 15. Juni 2020 Risikogebiet)

Mosambik (Virusvarianten-Gebiet seit 7. Februar 2021; bereits seit 31. Januar 2021 Hochinzidenzgebiet; bereits seit 15. Juni 2020 Risikogebiet)

Sambia (Virusvarianten-Gebiet seit 7. Februar 2021; bereits seit 31. Januar 2021 Hochinzidenzgebiet; bereits seit 15. Juni 2020 Risikogebiet)

Simbabwe (Virusvarianten-Gebiet seit 7. Februar 2021; bereits seit 31. Januar 2021 Hochinzidenzgebiet; bereits seit 15. Juni 2020 Risikogebiet)

Südafrika (Virusvarianten-Gebiet seit 13. Januar 2021; bereits seit 15. Juni 2020 Risikogebiet)

Regeln für Virusvariantengebiete - Das ist zu beachten

Die Corona-Regeln für Virusvariantengebiete sind deutlich strenger: Einreisende müssen für 14 Tage in Quarantäne ohne Verkürzungsmöglichkeit. Außerdem dürfen Fluggesellschaften sowie Bahn- und Busunternehmen bestimmte Personengruppen aus diesen Regionen nicht befördern.

RKI-Vizechef Lars Schaade sagte, es sei denkbar, „dass uns die Variante vor neue Herausforderungen stellt“. Aber die Belege seien noch nicht da. „Wir müssen da hinschauen, Warnungen müssen ernst genommen werden.“ Es gehe auch darum, die weitere Einschleppung der Variante nach Deutschland zu vermeiden.

Corona-Regeln Saarland: Keine Quarantänepflicht für vollständig Geimpfte nach Aufenthalt in Risikogebieten

Das Saarland hat am Freitag (30.04.) in einer außerordentlichen Ministerratssitzung Erleichterungen für vollständig Geimpfte und von einer Corona-Infektion Genesene Menschen beschlossen. Diese würden künftig getesteten Menschen gleichgestellt, teilte die Staatskanzlei am Abend mit. Für sie gelten ab Montag, 03.05.2021, folgende Corona-Regeln nicht mehr:

Testpflicht zum Beispiel für einen Friseurbesuch oder einen Einkauf in bestimmten Geschäften.

Quarantänepflicht nach einem Aufenthalt in einem Risikogebiet, wenn es sich nicht um ein Gebiet mit einer Virusvariante handelt.

Bundesregierung stuft Indien als Hochinzidenzgebiet ein

Indien bereits seit Sonntag, 25.04., als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Damit sind aber zunächst keine verschärften Regeln für die Einreise in das Land mit seinen 1,3 Milliarden Einwohnern verbunden. Vor Ort breitet sich gerade eine Virusvariantengebiet gegeben. Darauf verzichtete die Bundesregierung zunächst, Gesundheitsminister Jens Spahn schloss einen solchen Schritt für die Zukunft aber nicht aus. Wegen dramatisch steigender Corona-Infektionszahlen hatte die Bundesregierungbereits seit Sonntag, 25.04., alseingestuft. Damit sind aber zunächst keine verschärften Regeln für diein das Land mit seinen 1,3 Milliarden Einwohnern verbunden. Vor Ort breitet sich gerade eine neue Coronavirus-Mutation aus. Zusätzliche Beschränkungen hätte es nur bei einer Einstufung alsgegeben. Darauf verzichtete die Bundesregierung zunächst, Gesundheitsminister Jens Spahn schloss einen solchen Schritt für die Zukunft aber nicht aus.

Tunesien, der Inselstaat Kap Verde vor der afrikanischen Küste und die arabischen Golfstaaten Katar und Oman werden ab Sonntag zu Hochinzidenzgebieten, wie das Auch das nordafrikanischeder Inselstaatvor der afrikanischen Küste und die arabischen Golfstaatenwerden ab Sonntag zu Hochinzidenzgebieten, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitag im Internet bekanntgab.

Erneut Fallzahlen-Rekord in Indien: Dramatische Entwicklung im Corona-Hotspot

Die Infektionszahlen in Indien steigen dramatisch. Laut Johns-Hopkins-Universität ist am Sonntag, den 02.05.2021, in Indien erneut der höchste Wert weltweit registriert worden: Knapp 400.000 neuen Infektionen und 3689 Tote an oder mit Covid-19 innerhalb von 24 Stunden.