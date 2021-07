Am Freitag, 09.07 ., hat das Robert-Koch-Institut ( RKI ) die Liste der Corona-Risikogebiete aktualisiert

Änderungen bei Risikogebieten, Hochinzidenzgebieten, Virusvariantengebieten ab 11.07.

Es gibt seit der Aktualisierung der RKI-Liste keine neuen Virusvariantengebiete. Ab Sonntag, 11. Juli 2021, werden folgende Änderungen wirksam:

Zypern und Fidschi sind Hochinzidenzgebiete .

und Fidschi sind . Bahrain gilt nun als einfaches Risikogebiet (zuvor Hochinzidenzgebiet). Irland – die Regionen Mid-West und Midland – gelten nun als einfache Risikogebiete.

Spanien inklusive der Balearen und Kanaren gilt nun als einfaches Risikogebiet.

inklusive der und gilt nun als einfaches Risikogebiet. Trinidad und Tobago gilt nun als einfaches Risikogebiet (zuvor Hochinzidenzgebiet).

RKI-Liste: Ganz Spanien wurde zum Risikogebiet erklärt

Spanien inklusive den Balearen und den Kanaren als Risikogebiet eingestuft. In Spanien waren die Infektionszahlen in den letzten Wochen drastisch gestiegen. Die Einstufung zum Risikogebiet war also schon vor Veröffentlichung der aktuellen Liste des RKI absehbar. Bisher galten erst 6 der 17 spanischen Regionen – darunter die Urlaubsgebiete Katalonien und Andalusien – sowie die Exklave Ceuta in Nordafrika als Risikogebiete. Die Die Bundesregierung hat ganzinklusive denund den. In Spanien waren die Infektionszahlen in den letzten Wochen drastisch gestiegen. Diewar also schon vor Veröffentlichung der aktuellen Liste des RKI absehbar. Bisher galten erst 6 der 17 spanischen Regionen – darunter die Urlaubsgebiete Katalonien und Andalusien – sowie die Exklave Ceuta in Nordafrika als Risikogebiete. Die Balearen mit der beliebten Urlaubsinsel Mallorca sowie die Kanaren zählten noch nicht dazu.

Der folgende Artikel gibt einen Überblick zur Situation in Spanien: alles zur Einreise, den aktuellen Regeln, Corona-Zahlen und der Inzidenz.

Hochinzidenzgebiet: Zypern hat höchste Inzidenz in Europa

Mit einer Inzidenz von 591 explodieren die Corona-Zahlen von Zypern regelrecht. Kein anderes Land in Europa weist aktuell eine so hohe Inzidenz auf. Nun wurde Zypern zum Hochinzidenzgebiet erklärt und damit eine Quarantänepflicht für Reiserückkehrer eingeführt werden, die nicht geimpft oder genesen sind.

Zypern hatte zuvor die Corona-Regeln stark gelockert, jetzt wurden viele schärfere Maßnahmen wieder eingeführt. Einen Überblick zur Situation und den Einreiseregeln auf Zypern gibt es im folgenden Artikel.

Folgende Länder und Gebiete gelten als Risikogebiete

Afghanistan (seit 21. Februar 2021)

Algerien (seit 15. Juni 2020)

Andorra (seit 23. Mai 2021)

Angola (seit 15. Juni 2020)

Äquatorialguinea (seit 15. Juni 2020)

Äthiopien (seit 15. Juni 2020)

Bahamas (seit 25. April 2021)

Bahrain (seit 11. Juli 2021; Hochinzidenzgebiet)

Bangladesch (seit 15. Juni 2020)

Belarus (seit 15. Juni 2020)

Belize (seit 15. Juni 2020)

Benin (seit 15. Juni 2020)

Bhutan (seit 15. Juni 2020)

Burkina Faso (seit 15. Juni 2020)

Burundi (seit 15. Juni 2020)

Cabo Verde (seit 20. Juni 2021)

Côte d'Ivoire (seit 15. Juni 2020)

Dschibuti (seit 15. Juni 2020)

Dominikanische Republik (seit 30. Mai 2021)

El Salvador (seit 15. Juni 2020)

Eritrea (seit 15. Juni 2020)

Frankreich: folgende Überseegebiete gelten als einfache Risikogebiete:

Réunion (seit 28. Februar 2021)

Französisch-Guayana (seit 21. August 2020)

St. Martin (seit 26. August 2020)

Gabun (seit 15. Juni 2020)

Gambia (seit 15. Juni 2020)

Georgien (seit 13. Juni 2021)

Ghana (seit 15. Juni 2020)

Guatemala (seit 15. Juni 2020)

Guinea (seit 15. Juni 2020)

Guinea-Bissau (seit 15. Juni 2020)

Guyana (seit 15. Juni 2020)

Haiti (seit 15. Juni 2020)

Honduras (seit 15. Juni 2020)

Indonesien (seit 15. Juni 2020)

Irak (seit 15. Juni 2020)

Irland (seit 21. März 2021) folgenden Regionen gelten derzeit als einfache Risikogebiete

Border (seit 21. März 2021)

Dublin (seit 21. März 2021)

Mid-East (seit 21. März 2021)

Mid-West (seit 11. Juli 2021)

Midland (seit 11. Juli 2021)

Jemen (seit 15. Juni 2020)

Kamerun (seit 15. Juni 2020)

Kasachstan (seit 15. Juni 2020)

Kenia (seit 15. Juni 2020)

Kirgisistan (seit 15. Juni 2020)

Komoren (seit 15. Juni 2020)

Kongo DR (seit 15. Juni 2020)

Kongo Rep (seit 15. Juni 2020)

Korea (Volksrepublik) (seit 15. Juni 2020)

Kroatien, folgende Gespanschaften gelten als einfache Risikogebiete:

Zadar (seit 27. Juni 2021)

Kuba (seit 28. Februar 2021)

Liberia (seit 15. Juni 2020)

Libyen (seit 15. Juni 2020)

Madagaskar (seit 15. Juni 2020)

Mali (seit 15. Juni 2020)

Marokko (seit 15. Juni 2020)

Mauretanien (seit 15. Juni 2020)

Mexiko (seit 13. Juni 2021)

Nicaragua (seit 15. Juni 2020)

Niederlande: folgende überseeischen Teile des Königreichs der Niederlande gelten als einfache Risikogebiete:

Sint Maarten (seit 6. Juni 2021)

Niger (seit 15. Juni 2020)

Nigeria (seit 15. Juni 2020)

Norwegen - die folgenden Provinzen gelten derzeit als einfache Risikogebiete:

Agder (seit 4. Juli 2021)

Rogaland (seit 4. Juli 2021)

Pakistan (seit 15. Juni 2020)

Panama (seit 28. Februar 2021)

Papua-Neuguinea (seit 17. Juni 2020)

Philippinen (seit 15. Juni 2020)

Ruanda (seit 27. Juni 2021)

St. Kitts und Nevis (seit 20. Juni 2021)

Schweden: folgende Provinzen gelten derzeit als einfache Risikogebiete:

Norrbotten (seit 6. Juni 2021)

Värmland (seit 6. Juni 2021)

Senegal (seit 15. Juni 2020)

Sierra Leone (seit 15. Juni 2020)

Somalia (seit 15. Juni 2020)

Spanien inkl. der Balearen und Kanaren (seit 11. Juli 2021)

Südsudan (seit 15. Juni 2020)

Tadschikistan (seit 15. Juni 2020)

Timor Leste (Osttimor) (seit 17. Juni 2020)

Togo (seit 15. Juni 2020)

Trinidad und Tobago (seit 11. Juli 2021; Hochinzidenzgebiet)

Tschad (seit 15. Juni 2020)

Türkei (seit 6. Juni 2021)

Turkmenistan (seit 17. Juni 2020)

Uganda (seit 20. Juni 2021)

Usbekistan (seit 15. Juni 2020)

Venezuela (seit 15. Juni 2020)

Vereinigte Arabische Emirate (seit 18. April 2021)

Zentralafrikanische Republik (seit 15. Juni 2020)

Folgende Länder gelten nicht mehr als Risikogebiete

In Schweden gilt die Provinz Kronoberg nicht mehr als Risikogebiet.

Auch Saudi-Arabien gilt nicht mehr als Risikogebiet.

Diese Länder sind nach aktueller RKI-Liste Hochinzidenzgebie

Ägypten (seit 24. Januar 2021)

Argentinien (seit 18. April 2021)

Bolivien (seit 24. Januar 2021)

Chile (seit 3. April 2021)

Costa Rica (seit 9. Mai 2021)

Ecuador (seit 31. Januar 2021)

Fidschi (seit 11. Juli 2021)

Indien (seit 7. Juli 2021; Virusvariantengebiet von 26. April 2021 bis 6. Juli 2021)

Iran (seit 24. Januar 2021)

Kolumbien (seit 24. Januar 2021)

Kuwait (seit 21. März 2021)

Malaysia (seit 13. Juni 2021)

Malediven (seit 9. Mai 2021)

Mongolei (seit 13. Juni 2021)

Nepal (seit 7. Juli 2021; Virusvariantengebiet von 16. Mai 2021 bis 6. Juli 2021)

Oman (seit 20. Juni 2021)

Paraguay (seit 21. März 2021)

Peru (seit 3. April 2021)

Portugal inkl. der autonomen Regionen Madeira und Azoren (seit 7. Juli 2021; Virusvariantengebiet von 29. Juni 2021 bis 6. Juli 2021)

Russische Föderation (seit 7. Juli 2021; Virusvariantengebiet von 29. Juni 2021 bis 6. Juli 2021)

Seychellen (seit 14. Februar 2021)

Sri Lanka (seit 13. Juni 2021)

Sudan (seit 31. Januar 2021)

Suriname (seit 23. Mai 2021)

Syrische Arabische Republik (seit 31. Januar 2021)

Tansania (seit 14. März 2021)

Tunesien (seit 25. April 2021)

Vereinigtes Königreich Großbritannien

Nordirland inkl. der Isle of Man und aller Kanalinseln und aller britischen Überseegebiete (seit 7. Juli 2021)

Zypern (Hochinzidenzgebiet seit 11. Juli 2021)

Diese Länder hat das RKI auf die Liste der Virusvariantengebiete genommen

Die Delta-Variante ist in vielen Urlaubsländern angekommen und sorgt in Großbritannien, Portugal, den Niederlanden und Spanien für stark steigende Corona-Zahlen und hohe Inzidenzen. Alle Infos zum Vormarsch der Delta-Variante in Europa gibt es im folgenden Artikel.

Botsuana (seit 7. Februar 2021)

Brasilien (seit 19. Januar 2021)

Eswatini (seit 31. Januar 2021)

Lesotho (seit 31. Januar 2021)

Malawi (seit 7. Februar 2021)

Mosambik (seit 7. Februar 2021)

Namibia (seit 20. Juni 2021)

Sambia (seit 7. Februar 2021)

Simbabwe (seit 7. Februar 2021)

Südafrika (seit 13. Januar 2021)

Uruguay (seit 6. Juni 2021)

Urlaubsland als Risikogebiet eingestuft: Welche Folgen hat das?

Als Risikogebiete werden Länder und Regionen eingestuft, in denen die Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen (7-Tage-Inzidenz) über 50 liegen. Es ist die niedrigste von drei Risikostufen. Für Urlauber ergeben sich durch eine solche Einstufung keine praktischen Folgen, sofern sie mit dem Flugzeug unterwegs sind. Dann müssen sie vor dem Abflug ohnehin ein negatives Testergebnis, einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen und bei Einreise in Deutschland dann auch nicht in Quarantäne.

Anders ist es bei den Hochinzidenzgebieten, der mittleren Risikostufe. Wer aus einer solchen Region zurückkehrt und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne, kann sie aber durch einen negativen Test nach fünf Tagen verkürzen. Welche Regeln bei der Rückkehr aus dem Urlaub und die Einreise nach Deutschland gelten, verrät der folgende Artikel.

Reisewarnung des Auswärtigen Amts: Das gilt seit 1. Juli

Für Hochinzidenzgebiete und Virusvariantengebiete gilt eine Reisewarnung für nicht notwendige, touristische Reisen. Auch für Länder, die als Risikogebiet gelten, nicht aber als Hochinzidenz Virusvariantengebiet zählen, wird von notwendigen, touristischen Reisen abgeraten, sofern nicht eine sicherheitsrelevante strengere Empfehlung gilt.

Ist eine Reisewarnung ein Verbot?

Bei einer Reisewarnung handelt es sich laut des Auswärtigen Amts um einen dringenden Appell eine Reisen nicht zu unternehmen. Die Reisewarnung ist jedoch kein Reiseverbot. Wer einen Urlaub in ein Risikogebiet antreten möchte, entscheiden in eigener Verantwortung.

Rät das Auswärtige Amt also ab, liegt das an den begleitenden Umständen im Reiseland, etwa an einer erschwerten Einreise oder einer Quarantäne.

Wer entscheidet, was Risikogebiet wird?

Das RKI veröffentlicht jeden Freitag die neuen Corona-Einstufungen der Bundesregierung für das Ausland. Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt nach einer gemeinsamen Analyse und Entscheidung durch das Bundesministerium für Gesundheit, das Auswärtige Amt und das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat.