Diese Provinzen in den Niederlanden sind von der Reisewarnung betroffen

Betroffen sind mit Nordholland, Südholland und Utrecht drei der zwölf niederländischen Provinzen. Die Reisewarnung für Nord- und Südholland gilt bereits seit dem 16. September. Am 23. September wurde auch Utrecht zum Risikogebiet erklärt. Auch dort liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei mehr als 50 Corona-Infektionsfällen pro 100.000 Einwohner.

Einwohner Niederlande: So viele Menschen leben in den Risikogebieten

Nordholland und Südholland sind die beiden bevölkerungsreichsten Provinzen des Landes, die zusammen fast 40 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen.

Nordholland hat 2,85 Millionen Einwohner (16,5 Prozent)

Südholland 3,67 Millionen (21,3 Prozent)

Mit Utrecht (1,34 Millionen/7,8 Prozent) zusammen lebt etwa die Hälfte der niederländischen Bevölkerung im Risikogebiet.

Niederländischer König Willem-Alexander sagt Deutschland-Besuch ab

Der niederländische König Willem-Alexander sagte einen Besuch in Deutschland ab. Dies sei nach gemeinsamen Überlegungen mit den deutschen Behörden beschlossen worden, teilte das niederländische Regierungspresseamt mit. Zuvor hatte das RKI die Provinzen Süd- und Nordholland zu Risikogebieten erklärt. Dort liegen auch der Amts- und der Wohnsitz des Königs.

Corona-Zahlen Niederlande aktuell: 2595 Neuinfektionen an einem Tag in den Niederlanden

2000 Corona-Infektionen an einem Tag gemeldet: Die Behörden verkündeten 2595 Fälle. Somit verzeichnen die Niederlande einen neuen Rekord an Corona-Neuinfektionen. Am Montag wurde die Zahl von 2000 Corona-Neuinfektionen das erste Mal überschritten. Am Freitag, 22. September, wurden in den Niederlanden erneut mehr alsan einem Tag gemeldet: Die Behörden verkündeten 2595 Fälle. Somit verzeichnen die Niederlande einen neuen Rekord an Corona-Neuinfektionen. Am Montag wurde die Zahl vondas erste Mal überschritten. Das staatliche Gesundheitsinstitut RIVM meldete für die Niederlande 8265 Corona-Neuinfektionen in einer Woche und damit einen Zuwachs von 60 Prozent im Vergleich zur Vorwoche.

Reisewarnungen folgen. Trotz aller Corona-Rekorde kommen unterdessen Zweifel am Sinn und Unsinn von Reisewarnungen für vermeintliche „Risikogebiete“ auf. Folgen Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) sowie das ihnen unterstellte Robert-Koch-Institut jedoch der bisherigen Logik für Risikogebiete, müssten schon bald weiterefolgen.

Dashboard Holland: Diese interaktiven Karten zeigen euch alle aktuellen Corona-Zahlen

Ihr könnt euch alle wichtigen Kennzahlen wie unter anderem die Anzahl der bestätigten Fälle auf 100.000 Einwohner, Reproduktionszahl und Krankenhauseinlieferungen pro Tag ansehen. Zudem beinhaltet die Webseite zwei interaktive Karten:

Risikograde der verschiedenen Regionen

„Level of Risk“-Karte von den Niederlanden.

© Foto: https://coronadashboard.government.nl/

Verteilung der bestätigten Fälle in den Niederlanden

Karte der Verteilung der bestätigten Fälle in den Niederlanden.

© Foto: Screenshot von https://coronadashboard.government.nl/

Corona-Gebiete Niederlande: Diese beliebten Urlaubsregionen sind betroffen

Von der Reisewarnung betroffen ist die Provinz Nordholland mit der Hauptstadt Amsterdam sowie das dicht besiedelte Südholland mit dem Regierungssitz Den Haag und der Hafenmetropole Rotterdam. Damit gilt die Reisewarnung auch für beliebte Urlaubsregionen:

Zandvoort

Texel

Egmond aan Zee

Bergen

Scheveningen

Delft

Noordwijk

Den Haag und Amsterdam haben die meisten Corona-Neuinfektionen in den Niederlanden

Nach Angaben der niederländischen Zeitung „De Volkskrant“ gibt es die meisten Ansteckungen in den bei Touristen beliebten Städten Amsterdam (bis zu 249 am Tag) sowie Den Haag (bis zu 134 am Tag). Das an der Nordsee gelegene Den Haag mit dem Strandviertel Scheveningen ist gleichzeitig die Hauptstadt der Provinz Südholland.

Reisen in die Niederlande: Was Urlauber wissen müssen

Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen in bestimmte Gebiete der Niederlande und gibt auf seiner Internetseite Hinweise für eine sichere Reise. Die Corona-Zahlen in dem Land steigen. Das müssen Reisende jetzt wissen:

Einreise: Die Einreise aus Deutschland ist problemlos möglich. Allerdings müssen Reisende ein Gesundheitsformular ausfüllen und mit sich führen.

Reiseverbindungen: Es bestehen Einschränkungen, Streichungen und Ausfälle bei Flugverbindungen und Fernbussen, sowie auch beim grenzüberschreitenden Gebrauch von Mietwagen.

Beschränkungen im Land: Museen sind geöffnet, die Besucherzahl wird aber über vorherige Online-Buchungspflicht reguliert. Strände sind geöffnet, es besteht jedoch die Möglichkeit von regulierenden Sperrungen von Parkplätzen und Zufahrten. Mögliche Einschränkungen bei Unterkünften sollten direkt dort erfragt werden.

Corona-Regeln: Die Abstandsregel von 1,5 m ist überall einzuhalten. Es besteht Maskenpflicht ab einem Alter von 13 Jahren im Öffentlichen Personennahverkehr, auf Fähren, auf Flügen der KLM und am Flughafen Schiphol. Ansonsten gelten die auch in Deutschland üblichen Hygieneregeln.

Steigende Corona-Zahlen in Holland: Die Niederlande verschärfen die Corona-Regeln

Zahlreiche Regionen in den Niederlanden weisen hohe Infektionszahlen auf. Nun regieren die Niederland mit stärkeren Einschränkungen. In großen Städten wie Amsterdam und Rotterdam werden die Corona-Regeln nach Berichten der „Wa“ verschärft. In insgesamt sechs besonders betroffenen Regionen sollen Gastronomiebetriebe künftig ab Mitternacht keine Gäste mehr einlassen und müssen um 1 Uhr schließen, wie die Regierung in Den Haag mitteilte. Die neuen Regeln traten am Sonntagabend in Kraft. Feiern mit mehr als 50 Personen sind nun also verboten. Das gilt auch für Feste im Freien.

Corona Fallzahlen Niederlande: So viele Infektionen mit dem Coronavirus gibt es

Corona-Zahlen steigen in vielen europäischen Länder. Auch in den Niederlanden stiegen die Infektionszahlen in den letzten Wochen rasant an. Am 18. September erreichte das Land einen Rekordwert von 2083 Neuinfektionen. Auch am Donnerstag, 24. September, meldete die Diesteigen in vielen europäischen Länder. Auch in den Niederlanden stiegen die Infektionszahlen in den letzten Wochen rasant an. Am 18. September erreichte das Land einen. Auch am Donnerstag, 24. September, meldete die Johns Hopkins Universität 2460 Neuinfektionen (Stand 24.09., 10:23 Uhr).

So sehen die Zahlen im Detail aus:

Zahl der nachgewiesenen Fälle seit Beginn der Pandemie: 105.304

Zahl der Neuinfektionen: 2460

Zahl der Toten: 6344

Corona-Regeln in den Niederlanden: Maskenpflicht im Freien in Amsterdam und Rotterdam

Amsterdam und Rotterdam haben nach Informationen des ADAC eine Maskenpflicht im Freien eingeführt. Im berühmten Rotlichtviertel von Amsterdam gilt an Wochenenden ein Alkoholverkaufsverbot. Bei Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen sollen Bußgelder von bis zu 400 Euro fällig sein.

Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche schwanken je nach Provinz

So hoch ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche in den niederländischen Provinzen. (Stand: 22.9., 11.30 Uhr):

Südholland: 120

Nordholland: 120

Utrecht: 83

Flevoland: 46

Groningen: 63

Gelderland: 50

Nord-Brabant: 51,3

Overijssel: 33

Limburg: 23

Zeeland: 27

Drenthe: 28

Niederlands Regierungschef zu Fußballfans: Im Stadion „Klappe halten“

Der niederländische Regierungschef Mark Rutte hat kein Verständnis für Fußballfans, die in Stadien trotz Coronagefahr das Spiel lautstark kommentieren oder gar in Jubel ausbrechen. „Einfach die Klappe halten, wenn man da sitzt, den Wettkampf anschauen und nicht brüllen“, forderte der Ministerpräsident am Montag im niederländischen RTL-Fernsehen. „Das ist es, was zu tun ist.“