Die Grenzen ins Nachbarland Österreich sind prinzipiell geöffnet

Reisen sind verboten oder nicht erwünscht.

Wer einreist, muss - mit wenigen Ausnahmen - in Quarantäne.

Nach Einreise zehn Tage in Quarantäne

Ausgenommen sind Pendler und Personen die familiäre und medizinische Gründe vorweisen können

Pendler oder Personen, die berufliche Gründe für ihre Reise nachweisen können. Ebenfalls wird der Besuch von schwer erkrankten Verwandten oder für die eigene medizinische Versorgung als Ausnahme von den österreichischen Behörden anerkannt. In diesen Fällen fällt auch die Von der österreichischen Reiseverordnung sindoder Personen, die berufliche Gründe für ihre Reise nachweisen können. Ebenfalls wird der Besuch von schwer erkrankten Verwandten oder für die eigene medizinische Versorgung als Ausnahme von den österreichischen Behörden anerkannt. In diesen Fällen fällt auch die Quarantänepflicht weg. Voraussetzung ist heirfür allerdings eine entsprechende Bestätigung.

Quarantäne bei der Rückreise nach Bayern

Wie das Bayerische Gesundheitsamt mitteilt, sind Reisen zur Verwandtschaft ersten und zweiten Grades in ein Risikogebiet gestattet und wer sich dabei nicht länger als 72 Stunden in einem Risikogebiet aufhält, für den entfällt die Quarantänepflicht bei der Wiedereinreise nach Bayern. Wer allerdings länger bleiben will, muss bei der Einreise einen Beleg über ein negatives Testergebnis vorweisen, das nicht älter als 48 Stunden ist. Sonst gilt die zehntägige Quarantänepflicht.

Bayern führt Corona-Testpflicht für Reisende aus Risikogebieten ein

Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten nach Bayern gilt eine Testpflicht. Ministerpräsident Markus Söder sagt: „Urlaub darf nicht zum Risiko werden." Alle Reiserückkehrer aus Risikogebieten unterliegen ab Mittwoch in Bayern einer Corona-Testpflicht. Spätestens 72 Stunden nach der Einreise muss beim zuständigen Gesundheitsamt ein Testergebnis vorlegen, dies hat am Dienstag das bayerische Kabinett in München beschlossen. Die Urlaubs- und Familienrückkehrer können aber auch Corona-Tests vorlegen, die im Ausland vorgenommen wurden. Der Test darf allerdings maximal 48 Stunden alt sein. Verstöße gegen die Testpflicht sollen mit einem Bußgeld belegt werden. Dies kann nach dem Infektionsschutzgesetz des Bundes bis zu 25 000 Euro betragen.