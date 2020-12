Kanzlerinhat in der Generaldebatte des Bundestages einen harten Lockdown gefordert. Auch zum Thema Reisen über die Feiertage äußerte sich die Kanzlerin: Kontakte und Reisen müssten in der Weihnachtszeit weiterhin vermieden werden, Hotelübernachtungen für Verwandtenbesuche halte sie weiterhin „für falsch“.

Reisen innerhalb Deutschlands sind grundsätzlich nicht verboten. Die Bundesregierung ruft Bürgerinnen und Bürger allerdings auf, nicht zwingend erforderliche Reisen zu vermeiden. Das gelte insbesondere für touristische Reisen unter anderem auch Skiurlaub.

Wer innerhalb Deutschlands dennoch reisen möchte, muss die Corona-Regeln des jeweiligen Bundeslandes beachten.

zu touristischen Zwecken sind derzeit bis zum 10. Januar nicht gestattet. Einige Länder haben allerdings Ausnahmen für Familienbesuche an Weihnachten ermöglicht. Kanzlerin Merkel kritisierte das. Folgende Länder erlauben Hotelübernachtungen zu Weihnachten:

Ja. Doch dabei sind die Corona-Regeln der jeweiligen Länder zu beachten. Reist man beispielsweise in einen Corona-Hotspot, können dort Ausgangsbeschränkungen und andere härtere Regeln gelten.

Auch in den Freistaat darf man reisen. Allerdings gelten auch hier Beschränkungen. In Regionen mit einer Inzidenz über 200 gelten Ausgangsbeschränkungen. Ob Übernachtungen im Hotel an Weihnachten möglich sein werden, ist noch unklar. Ministerpräsident Markus Söder votiert allerdings für einen scharfen Lockdown.