Für Weihnachten und Silvester gelten in den meisten Bundesländern Ausnahmen von den Corona Regeln.

Baden-Württemberg verschärft die Regeln für Silvester.

Bayern setzt ebenfalls strenge Regeln für Silvester ein.

Regeln für private Kontakte

Regeln für Feiern wie Silvester Partys

Verbot von Feuerwerk

Reisen in den Winterferien

Corona und Silvester 2020: Das sagt Kanzlerin Angela Merkel

Bereits zu Beginn des Lockdowns im November hatte Kanzleirn Angela Merkel gesagt: "Dass es die großen, rauschenden Silvesterpartys gibt, glaube ich nicht".

Corona Regeln Silvester: Wird es doch keine Lockerungen geben?

Corona-Zahlen in Deutschland sind noch immer zu hoch. Diein Deutschland sind noch immer zu hoch. Die Städte und Gemeinden stellen daher die beim Corona-Gipfel beschlossenen Lockerungen in Frage. „Sie werden unweigerlich zu weiteren Kontakten und zusätzlichen Reiseaktivitäten führen und stellen damit ein Risiko für einen Anstieg der Neuinfektionen dar“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg.

Corona-Gipfel vor Weihnachten: Corona-Konferenz vor den Feiertagen denkbar

Markus Söder hält einen weiteren ARD-Morgenmagazin sagte Söder, bei den Hotspots müsse man nachlegen. "Corona lässt eben nicht locker und darauf müssen wir reagieren", sagte der Ministerpräsident. Bayerns Ministerpräsidenthält einen weiteren Corona-Gipfel vor Weihnachten mit Kanzlerin Merkel für sicher. Imsagte Söder, bei denmüsse man nachlegen. "Corona lässt eben nicht locker und darauf müssen wir reagieren", sagte der Ministerpräsident.

Corona Regeln Silvester: Sind private Feiern und Partys möglich?

Bund und Länder haben die Kontaktbeschränkungen im Dezember nochmals verschärft. Es dürfen sich nur noch fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Für Silvester können allerdings Ausnahmen gelten:

Vom 23. Dezember bis zum 1. Januar sind Treffen im engsten Familien- und Freundeskreis bis maximal 10 Personen erlaubt.

Kinder bis 14 Jahren sind hiervon ausgenommen.

Das gilt allerdings nicht für Baden-Württemberg. Dort treten die Kontaktbeschränkungen am 28. Dezember wieder in Kraft.

Brandenburg hat eine Ähnliche Regelung eingeführt.

Auch Berlin hat aufgrund der hohen Infektionszahlen nicht vor die Kontaktbeschränkungen zu lockern.

Corona Regeln BW Silvester: Das gilt in Baden-Württemberg

Kontaktbeschränkungen bis ins neue Jahr hinein gelockert. In vielen Bundesländern werden diebis ins neue Jahr hinein gelockert. Doch in Baden-Württemberg gelten die Ausnahmen nicht über Silvester. Insofern sind dort am 31.12. nur Treffen mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt.

Corona Regeln Bayern: Ausgangssperre und Kontaktbeschränkungen zu Silvester

Familien sollen in Bayern zusammen Weihnachten feiern können. Eine Lockerung der Regeln über Silvester ist nun vom Tisch Ministerpräsident Markus Söder kündigte an, dass die Regeln zu Silvester nicht wie geplant gelockert werden. In Hotspots gilt zudem eine nächtliche Ausgangsperre auch über Silvester, was den üblichen Feiern mit Feuerwerk auf Straßen und Plätzen eine Absage erteilt.

Böllerverbot Silvester 2020: Darf man an Silvester böllern?

Lange wurde über ein Verbot von Feuerwerk in diesem Jahr diskutiert. Bund und Länder kippen das geplante Böllerverbot zu Silvester . Bestimmte Einschränkungen gibt es dennoch:

Es wird empfohlen auf Feuerwerk zu verzichten.

Auf belebten Straßen und Plätzen gilt ein Böllerverbot.

Wo genau kein Feuerwerk abgeschossen werden darf, bestimmten die Städte.

Die Niederlande hatten ein landesweites Verbot von Feuerwerk beschlossen.

Corona-Regeln für Gastronomie: Dürfen Restaurants, Bars und Clubs zu Silvester öffnen?

Club oder Bar das neue Jahr begrüßen, das ist für viele die einzig wahre Art Silvester zu feiern. Seit dem 2. November ist die Gastronomie jedoch geschlossen. Clubs dürfen seit dem ersten Lockdown im Frühjahr nicht öffnen. Imoderdas neue Jahr begrüßen, das ist für viele die einzig wahre Art Silvester zu feiern. Seit dem 2. November ist diejedoch geschlossen. Clubs dürfen seit dem ersten Lockdown im Frühjahr nicht öffnen. Nun ist der Lockdown bis zum 10. Januar verlängert worden. Insofern dürfen Restaurants, Bars und Clubs bis dahin mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht öffnen. Ob es Ausnahmen für Weihnachten oder Silvester geben wird, ist unklar.

Reisen an Silvester: Ist Urlaub in den Weihnachtsferien möglich?

Das Jahr auf der Skihütte ausklingen lassen oder sich im Süden ein wenig von der Sonne wärmen lassen. Das wird in diesem Jahr schwieriger als in vielen anderen. Denn von Reisen wird immer noch abgeraten. In Deutschland gilt weitestgehend ein Verbot von Übernachtungen zu touristischen Zwecken. Will man im Ausland Urlaub machen, so kommt es auf das Land an:

Österreich hat sich für den Skitourismus ausgesprochen. Allerdings gelten auch hier Einschränkungen.

Deutsche können uneingeschränkt in die Schweiz einreisen. Allerdings gilt eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Die Skigebiete sind allerdings geöffnet.

In Italien startet die Skisaison erst im neuen Jahr. Es gelten außerdem in einigen Regionen Einreisebeschränkungen.

Corona Regeln Italien: Reisebeschränkungen für Weihnachten und Neujahr

Die italienische Regierung möchte eine dritte Corona-Welle verhindern und erlässt neue Reisebeschränkungen. Auch Einreisende aus dem Ausland müssen auf weitere Regeln achten, denn der Besuch einzelner Regionen ist untersagt.

Skiurlaub Österreich 2020: Trotz Corona zum Skifahren?

Seit Tagen streiten die Alpenländer in Europa über eine Schließung der Wintersportbetriebe, um einer erneuten Ausbreitung des Coronavirus etwa durch Urlauber vorzubeugen. Während sich Deutschland und Italien für eine Öffnung erst nach Neujahr stark machen, wollten Österreich und die Schweiz, nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen, ihre Skigebiete gar nicht schließen.

Österreich scharfe Grenzkontrollen und Regeln bei der Einreise beschlossen. Zudem müssen Hotels und Gastronomie schließen. Doch nun hatscharfe Grenzkontrollen undbei derbeschlossen. Zudem müssen Hotels und Gastronomie schließen. Skiurlaub in Österreich ist damit bei 10. Januar nicht möglich.

Silvester: Kuriose Fakten zum Jahres-Ende

Wir bezeichnen den letzten Tag des Jahres als „Silvester“ wegen eines Papstes. Denn der Todestag von Papst Silvester liegt am 31. Dezember 335.

Bis in 16. Jahrhundert endete das Jahr am 24. Dezember. Erst dann wurde das Jahresende auf den 31. Dezember verlegt.