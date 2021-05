Zuletzt hatte Holland geplante Lockerungen wegen zu hoher Corona-Zahlen verschieben müssen

Jetzt kündigen die Niederlande neue Corona-Regeln an

Was gilt aktuell für Einreise und Urlaub in Holland und was ist geplant?

So ist die Corona-Lage in den Niederlanden

weitere Lockerungen bei den Corona-Beschränkungen angekündigt. Voraussetzung sei allerdings, dass die Zahl der Einweisungen von Covid-19-Patienten in die Krankenhäuser und auf die Intensivstationen weiter sinke, sagte Rutte am Dienstag vor der Presse. Andernfalls werde der "Pause-Knopf" gedrückt. Nachdem geplante Lockerungen der Corona-Regeln in Holland zuletzt verschoben werden mussten , gibt es jetzt einen neuen Versuch: Der niederländische Regierungschef Mark Rutte hat für kommende Wochebei den Corona-Beschränkungen angekündigt. Voraussetzung sei allerdings, dass die Zahl der Einweisungen von Covid-19-Patienten in die Krankenhäuser und auf dieweiter sinke, sagte Rutte am Dienstag vor der Presse. Andernfalls werde der "Pause-Knopf" gedrückt.

Neue Corona-Regeln in Holland: Diese Lockerungen sind ab 19.05.2021 geplant

Sollten die Bedingungen erfüllt sein, dürfen Fitnessstudios, Schwimmbäder, Vergnügungsparks und Zoos unter Auflagen am 19.05.2021 wieder öffnen. Sexarbeiter dürfen wieder ihre Arbeit aufnehmen - eine gute Nachricht für Amsterdams berühmtes Rotlichtviertel, das seit Oktober praktisch geschlossen ist. Die Öffnungszeiten für Cafés und Restaurants mit Außenbereich werden ausgedehnt - auf 6 Uhr bis 20 Uhr.

"Wir wollen nichts mehr, als der Gesellschaft mehr Freiräume zu geben, aber wir wollen auch so kurz vor dem Ziel keine Fehler machen", sagte Rutte. Deshalb werde die Regierung am Montag (17.05.) entscheiden, ob die Lockerungen zwei Tage später tatsächlich in Kraft treten können. Der Regierungschef gab sich jedoch zuversichtlich, dass die Krankenhauseinweisungen weiterhin rasch abnehmen.

Aktuelle Corona-Lage in Holland - mehr als 17.000 Corona-Tote