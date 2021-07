Die Inzidenz in Baden-Württemberg steigt.

In Deutschland steigen die Corona-Zahlen an

Welche Corona-Regeln gelten laut Verordnung für Schule, Treffen, Urlaub, Maskenpflicht und Gastronomie in BW?

Welche Corona-Verordnung gilt in Baden-Württemberg?

Corona-Zahlen in BW: Inzidenz knapp unter 10

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten ist am Sonntag bis knapp unter die Zehner-Marke gestiegen. Sie legte nach Angaben des Landesgesundheitsamts innerhalb eines Tages von 9,7 auf 9,9 Infektionen je 100.000 Einwohner zu. Der Wert war in den vergangenen Tagen stetig gestiegen. Unter den 44 Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg ist die Inzidenz mit 26,4 im Landkreis Heidenheim am höchsten, im Kreis Sigmaringen ist sie mit 0,8 am niedrigsten. Das sind die Zahlen laut RKI-Dashboard (Stand 19.07.):

7-Tage-Inzidenz : 9,9

: 9,9 Neuinfektionen : 48

: 48 Infektionen seit Beginn der Pandemie: 502.789

Aktive Fälle: Ca. 1800

Todesfälle: 10.339

Corona Verordnung Baden-Württemberg: Diese Regeln gelten

Die Corona-Verordnung in Baden-Württemberg staffelt die Regeln und Lockerungen nach der Sieben-Tage-Inzidenz. Das heißt bestimmte Lockerungen gelten nur in bestimmten Regionen.

Diese Regeln gelten bei einer Inzidenz unter 10

Treffen : In Regionen mit einer stabilen Inzidenz von unter zehn Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen dürfen sich 25 Menschen aus beliebig vielen Haushalten treffen.

: In Regionen mit einer stabilen Inzidenz von unter zehn Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen dürfen sich aus beliebig vielen Haushalten treffen. Private Veranstaltungen wie Geburtstage und Hochzeiten : Im Freien dürfen maximal 300 Personen teilnehmen. In geschlossenen Räumen gilt diese Grenze ebenfalls, allerdings nur, wenn alle getestet, geimpft oder genesen sind.

: Im Freien dürfen maximal 300 Personen teilnehmen. In geschlossenen Räumen gilt diese Grenze ebenfalls, allerdings nur, wenn alle getestet, geimpft oder genesen sind. Schwimmbäder, Freizeitparks und andere Freizeiteinrichtungen : Dürfen ohne Beschränkung der Personenzahl öffnen.

: Dürfen ohne Beschränkung der Personenzahl öffnen. Gastronomie : Alle Beschränkungen entfallen.

: Alle Beschränkungen entfallen. Körpernahe Dienstleistungen : Ein Test ist nur nötig, wenn die Maske nicht dauerhaft getragen werden kann.

: Ein Test ist nur nötig, wenn die Maske nicht dauerhaft getragen werden kann. Clubs und Diskotheken: Dürfen unter bestimmten Auflagen öffnen. Gäste müssen getestet, geimpft oder genesen sein.

Dürfen unter bestimmten Auflagen öffnen. Gäste müssen getestet, geimpft oder genesen sein. Prostitution: Ist mit Testpflicht erlaubt. Diese entfällt, wenn man geimpft oder genesen ist.

Diese Regeln gelten bei einer Inzidenz unter 35

Treffen : In den beiden höheren Stufen bis zu einer Inzidenz von 35 und 50 dürfen vier Haushalte mit höchstens 15 Personen zusammenkommen.

: In den beiden höheren Stufen bis zu einer Inzidenz von dürfen vier Haushalte mit höchstens 15 Personen zusammenkommen. Private Veranstaltungen wie Geburtstage und Hochzeiten : Im Freien dürfen maximal 200 Personen teilnehmen. In geschlossenen Räumen gilt diese Grenze ebenfalls, allerdings nur, wenn alle getestet, geimpft oder genesen sind.

: Im Freien dürfen maximal 200 Personen teilnehmen. In geschlossenen Räumen gilt diese Grenze ebenfalls, allerdings nur, wenn alle getestet, geimpft oder genesen sind. Schwimmbäder, Freizeitparks und andere Freizeiteinrichtungen : Dürfen ohne Beschränkung der Personenzahl öffnen.

: Dürfen ohne Beschränkung der Personenzahl öffnen. Gastronomie : Alle Einschränkungen entfallen. In Innenräumen gilt Rauchverbot.

: Alle Einschränkungen entfallen. In Innenräumen gilt Rauchverbot. Körpernahe Dienstleistungen : Ein Test ist nur nötig, wenn die Maske nicht dauerhaft getragen werden kann.

: Ein Test ist nur nötig, wenn die Maske nicht dauerhaft getragen werden kann. Clubs und Diskotheken: Sind geschlossen.

Sind geschlossen. Prostitution: Ist mit Testpflicht erlaubt. Diese entfällt, wenn man geimpft oder genesen ist. Es gelten zusätzlich Begrenzung der Personenzahl.

Maskenpflicht: Das gilt in der Gastronomie - Kommt ein Ende der Maskenpflicht?

Zwar gibt es in zahlreichen Bereichen Lockerungen, doch die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen bleibt als wichtiges Mittel zur Pandemiebekämpfung bestehen. In diesen Bereichen muss weiterhin eine medizinische Maske getragen werden:

Im öffentlichen Personenverkehr

Im Einzelhandel

Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen (Theater, Kino, Oper)

In Freizeiteinrichtungen wie Museen, Galerien oder Bibliotheken.

Beim Friseur, im Nagelstudio und in anderen Betrieben mit körpernahen Dienstleistungen.

Ob aus Stoff, FFP2 oder einfache OP-Maske - der Mund-Nasen-Schutz ist seit mehr als einem Jahr unser ständiger Begleiter. Ein Ende der Maskenpflicht ist nicht in Sicht.

In der Gastronomie gilt Maskenpflicht nicht beim Essen und Trinken. Beim Weg zur Toilette oder ins Restaurant muss jedoch Maske getragen werden. Im Freien entfällt die Maskenpflicht ebenfalls.

Kontaktbeschränkungen: Wie viele Haushalte dürfen sich treffen?

Wie viele Haushalte sich treffen dürfen, hängt von der Inzidenz ab. Bei einer Inzidenz unter 10 gilt keine Beschränkung der Haushaltsanzahl mehr. Es dürfen sich 25 Menschen treffen. Liegt die Inzidenz zwischen 10 und 35, dürfen sich vier Haushalte treffen.

Aktuelle Corona-Verordnung BW: Diese Regeln gelten in Baden-Württemberg

Seit Montag, 28.06., greifen neue deutliche lockerere Corona-Regeln in Baden-Württemberg. Vor allem bei Treffen, in der Gastronomie und beim Sport gibt es Lockerungen.

Corona Verordnung Schule BW: Diese Regeln gelten für die Schule

Trotz der Gefahr einer vierten Corona-Welle im Herbst geht Kultusministerin Theresa Schopper davon aus, dass es nach den Sommerferien wieder Präsenzpflicht an den Schulen gibt. „Wir haben es fest vor“, sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag in Stuttgart. Sie sei sehr zuversichtlich, dass die „Korsettstangen der Sicherheit“ ausreichten, um in Vollpräsenz in die Klassenzimmer zurückzukehren. Schopper sprach sich dafür aus, die Inzidenz nicht mehr als einzigen Maßstab für Corona-Auflagen zu nehmen, um Schulen offen lassen zu können.

Alle aktuellen Regeln für die Schulen im Südwesten finden sich online in der Corona-Verordnung für die Schulen

