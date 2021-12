in diesem Jahr, wie schon 2020, nicht möglich. Doch mit Freunden und Familie in kleiner Runde an Silvester feiern oder Essen gehen? Das geht trotz der aktuellen Einschränkungen. Welche BW gelten und wie sich diese auf Kontaktbeschränkungen und Co. auswirken, gibt es hier nachzulesen in der Übersicht. Folgende Fragen werden beantwortet: Wieder wird der Jahreswechsel geprägt sein von der Corona-Pandemie . Mit hunderten anderen Menschen um 0 Uhr bei einem Feuerwerk ins neue Jahr feiern? Das ist in Baden-Württemberg, wie schon 2020, nicht möglich. Doch mit Freunden und Familie in kleiner Runde anoder Essen gehen? Das geht trotz der aktuellen Einschränkungen. Welche Regeln 2021 an Silvester ingelten und wie sich diese aufund Co. auswirken, gibt es hier nachzulesen in der. Folgende Fragen werden beantwortet:

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte schon vor Weihnachten angekündigt, dass die von Bund und Ländern beschlossenen schärferen Regeln für private Treffen im Südwesten unmittelbar nach den Feiertagen in Kraft treten sollen. Bund und Länder hatten sich am Dienstag unter anderem auf Kontaktbeschränkungen spätestens ab dem 28. Dezember geeinigt, um die Ausbreitung der Omikron-Variante zu bremsen. Die neue Verordnung in Baden-Württemberg gilt zunächst bis zum 24. Januar.

Treffen und Feiern an Silvester: Diese Kontaktbeschränkungen gelten in BW

Nicht nur für Ungeimpfte, auch für Geimpfte und Genesene gilt eine schärfere Regelung bei den Kontaktbeschränkungen in Baden-Württemberg. Die Höchstzahl von Menschen, die geimpft oder genesen sind und sich im Freien treffen dürfen, liegt bei 50. Im Innenbereich ist die Maßnahme noch strenger: Drinnen dürfen sich maximal 10 Menschen, die geimpft oder genesen sind, treffen. Anders sieht es da aus, sobald eine Person dabei ist, die nicht geimpft ist. Bei Treffen, an denen mindestens eine ungeimpfte Person teilnimmt, darf nur ein Haushalt mit zwei Personen aus einem weiteren Haushalt zusammenkommen. Paare, die nicht zusammen leben, zählen als ein Haushalt. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 13 Jahren werden dabei in keiner der genannten Konstellationen mitgezählt – unabhängig von ihrem Impfstatus.

Restaurant- oder Bar-Besuch trotz Sperrstunde an Silvester: Das gilt in BW in der Gastronomie

Weil die Möglichkeit, eine große Party zu feiern zu diesem Silvester ausbleibt, zieht es einige Menschen am 31.12. in ein Restaurant oder eine Bar. Doch auch dort gibt es strengere Corona-Regeln zu beachten seit der letzten Änderung der Verordnung. Eine Ausnahme gibt es an Silvester jedoch: Die Sperrstunde beginnt in der Silvesternacht zu Neujahr erst um 1 Uhr. Normalerweise gilt sie in der Gastronomie von 22.30 Uhr bis 5 Uhr morgens.

2G+ in BW mit Ausnahmen: Wer ist von der Testpflicht befreit?

Es war ein so chaotisches Hin und Her mit der Testpflicht für die Geimpften, dass sich Ministerpräsident Kretschmann am Ende entschuldigen musste. Nun ist sie wegen der Omikron-Variante jedoch da, die 2G-plus-Regel. Geimpfte und Genesene im Südwesten müssen sich für einen Besuch im Restaurant und in vielen anderen Bereichen auf das Coronavirus testen lassen. Sie sind nur unter bestimmten Bedingungen von 2G+ ausgenommen. Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit man trotz Impfung oder Genesung keinen Test braucht in Baden-Württemberg:

Die vollständige Schutzimpfung darf vor nicht mehr als drei Monaten abgeschlossen worden sein

abgeschlossen worden sein Die Genesung darf nicht länger als drei Monate zurückliegen

darf nicht länger als drei Monate zurückliegen Man hat bereits eine Booster-Impfung (Auffrischimpfung) erhalten

Es liegt keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission hinsichtlich einer Auffrischungsimpfung vor – das gilt also insbesondere für Kinder und Jugendliche mit vollständigem Impfschutz bis einschließlich 17 Jahren

Veranstaltungen an Silvester: Welche Regeln gelten in Baden-Württemberg?

Auf bestimmten öffentlichen Plätzen gilt in Baden-Württemberg ein Alkohol- und Böllerverbot sowie an Silvester ein Ansammlungsverbot. Doch was gilt aktuell für Veranstaltungen? Egal ob Sport, Kultur oder Vereine: Es dürfen in Baden-Württemberg laut Verordnung aktuell höchstens 500 Zuschauer zusammenkommen – im Freien und in geschlossenen Räumen.

Maskenpflicht in BW: Braucht man eine FFP2-Maske?

Außerdem sollen in Baden-Württemberg Personen ab 18 Jahren in Innenbereichen eine FFP2-Maske (oder vergleichbares) tragen. Das gilt nicht in Arbeits- und Betriebsstätten. Doch welche Maske zählt zu den vergleichbaren, wenn die Empfehlung zur FFP2-Maske gilt?

KN95

N95

KF94

KF95

Corona-Regeln beim Friseur in Baden-Württemberg

