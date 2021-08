Am Dienstag, 10.08.21, wird beim Corona-Gipfel besprochen, ob der Inzidenzwert weiterhin der maßgebende Wert für die Corona-Maßnahmen bleiben wird.

besprochen, ob der Inzidenzwert weiterhin der maßgebende Wert für die Corona-Maßnahmen bleiben wird. Beim Gipfel werden auch die neuen Corona-Regeln für Deutschland diskutiert.

diskutiert. Bis dahin gilt in Baden-Württemberg die Verordnung vom 26. Juli 2021.

vom 26. Juli 2021. Welche Bestimmungen gelten aktuell in BW für Gastronomie, Veranstaltungen, Treffen und Co? Ein Überblick, was je nach Inzidenz gilt.

Aktuelle Corona-Regeln BW: Bis wann gelten die Regeln in Baden-Württemberg noch?

Sowohl am 26. als auch am 28. Juli hat es Änderungen in der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg gegeben. Diese gelten vorerst auch noch. Am Dienstag, 10. August 2021, könnten neue Maßnahmen oder Lockerungen beschlossen werden. Allerdings treten diese meist nicht gleich nach dem Bund-Länder-Treffen in Kraft – sondern erst einige Tage danach. Ein genaues Datum bleibt noch abzuwarten.

Corona-Regeln in Baden-Württemberg je nach Inzidenz der Landkreise

Baden-Württemberg will im Umgang mit der Corona-Pandemie künftig die Unterscheidung zwischen Geimpften und Ungeimpften in den Vordergrund stellen und die Inzidenz vernachlässigen. Mehr dazu im folgenden Artikel:

Bislang sind die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie allerdings noch stark vom Inzidenzwert der einzelnen Landkreise abhängig. Die vier Inzidenzstufen sind: Stufe 1 (unter 10) – Stufe 2 (10 bis 35) – Stufe 3 (35 bis 50) – und Stufe 4 (über 50). Welche Regeln gelten wann für die einzelnen Bereiche des öffentlichen Lebens?

Treffen und private Veranstaltungen: Das gilt laut aktueller VO in Baden-Württemberg

Inzidenz unter 10 (Stufe 1)

Kontaktbeschränkung : Es dürfen sich maximal 25 Personen aus beliebig vielen Haushalten treffen. Dabei zählen Geimpfte und Genesene aber nicht mit – diese dürfen zusätzlich kommen.

: Es dürfen sich maximal 25 Personen aus beliebig vielen Haushalten treffen. Dabei zählen Geimpfte und Genesene aber nicht mit – diese dürfen zusätzlich kommen. Private Veranstaltungen: Im Freien dürfen maximal 300 Personen zusammenkommen. Ob man Geimpft oder Genesen ist, spielt dann noch keine Rolle, auch die Masken- und Abstandsregeln gelten draußen nicht. Bei Veranstaltungen in Innenräumen sieht es anders aus: Hier dürfen sich 300 Personen nur treffen, wenn die 3-G-Regel erfüllt wird. Die Gäste müssen bei Hochzeiten und Geburtstagen, die drinnen stattfinden, also geimpft, genesen oder getestet sein.

Inzidenz 10 bis 35 (Stufe 2)

Kontaktbeschränkung : Es dürfen sich 15 Personen aus maximal vier Haushalten treffen – plus Geimpfte und Genesene

: Es dürfen sich 15 Personen aus maximal vier Haushalten treffen – plus Geimpfte und Genesene Private Veranstaltungen: Höchstens 200 Personen dürfen sich sowohl draußen als auch drinnen versammeln. In Innenräumen muss die 3-G-Regel eingehalten werden.

Inzidenz 35 bis 50 (Stufe 3)

Kontaktbeschränkung : Es gelten dieselben Regeln wie in Inzidenstufe zwei.

: Es gelten dieselben Regeln wie in Inzidenstufe zwei. Private Veranstaltungen: Sowohl im Freien als auch in Innenräumen dürfen Veranstaltungen nur noch mit maximal 50 Personen stattfinden. Die 3-G-Regel gilt draußen und drinnen.

Inzidenz über 50 (Stufe 4)

Kontaktbeschränkung : Es dürfen sich nur noch fünf Personen aus maximal zwei Haushalten treffen.

: Es dürfen sich nur noch fünf Personen aus maximal zwei Haushalten treffen. Private Veranstaltungen: Sowohl im Freien als auch in Innenräumen sind Veranstaltungen nur bis maximal 10 Personen erlaubt. Die 3-G-Regel gilt draußen und drinnen.

Restaurants und Bars: Corona-Regeln der Gastronomie in Baden-Württemberg

Inzidenz Stufe 1 und Stufe 2

In Stufe 1 (unter 10) dürfen sämtliche Restaurants, Kneipen, Imbisse, Spielhallen und mehr ohne 3-G-Regeln öffnen. Ungeimpfte und Geimpfte haben also gleichermaßen Zutritt. Es gibt auch keine Personenbeschränkungen für die Betreiber.

In Stufe 2 (10-15) gelten dieselben Regeln wir bei Inzidenzstufe 1, allerdings ist Rauchen in Innenräumen der Gastronomie und in Vergnügungsstätten verboten. Die 3-G-Regel gilt nicht.

Inzidenz Stufe 3 und Stufe 4

In der Außengastronomie gilt bis zu einer Inzidenz von 50 (Stufe 3) keine Beschränkung der Personenzahl, in Innenräumen der Restaurants, Bars und Co. darf je 2,5 Quadratmetern nur eine Person eingelassen werden. In geschlossenen Räumen gilt außerdem das Rauchverbot. Auch in Stufe 4 (über 50) gelten fast die gleichen Regeln wie bei Inzidenzstufe 3. Allerdings nur mit 3-G-Regel. Sowohl draußen als auch drinnen muss man geimpft, genesen oder getestet sein.

Corona-Regeln im Handel: Supermärkte und Einzelhandel im Überblick

Inzidenz Stufe 1 und Stufe 2

Im Einzelhandel und bei Dienstleistungs- und Handwerksbetrieben gelten bei einer Inzidenz von unter 35 keine besonderen Corona-Regeln.

Inzidenz Stufe 3 und Stufe 4

In geschlossenen Räumen, also Supermärkten und Geschäften, darf sich nur eine Person pro angefangene 10 Quadratmeter aufhalten. Im Freien, zum Beispiel bei Flohmärkten, gibt es keine Personenbeschränkungen. Das gilt auch bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100. Allerdings müssen in Geschäften, die nicht der Grundversorgung dienen dann die Kontaktdaten erfasst werden.

Hotels, Ferienwohnungen und Co.: Regeln für Unterküfte

Inzidenz Stufe 1 und Stufe 2

Die 3-G-Regeln gelten nicht, allerdings müssen die Kontaktdaten erhoben werden und es muss ein Hygienekonzept vorliegen.

Inzidenz Stufe 3 und Stufe 4

Bei Anreise ist ein Nachweis über die Impfung, Genesung oder Negativtestung nötig (3G) und anschließendem Testnachweis alle 3 Tage, wenn man nicht Geimpft oder Genesen ist.

Inzidenz in den Landkreisen Baden-Württembergs