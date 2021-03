Das Landratsamt Biberach hat die 6. Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg umgesetzt und für den gesamten Landkreis BC veröffentlicht. Was ist jetzt in den Städten und Gemeinden im Einzelhandel, bei Kontakten und Dienstleistungen erlaubt, was ist verboten? Welche Inzidenz-Grenzen gelten ab Montag, 08.03.21? Hier der Überblick: