Die Bayerische Staatsregierung hat den Bürgern für nächste Woche mögliche Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen in Aussicht gestellt. „Wir sind optimistisch“, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) nach einer Videoschalte des Kabinetts am Montag. Vieles deute darauf hin, dass die nun auch in Bayern mit 75 Prozent vorherrschende Omikron-Variante zu weniger Belastung in den Krankenhäusern führe als die Delta-Variante, sagte Herrmann.

Bayern Corona-Regeln: Hotspot-Regel ausgesetzt

Die Entwicklung müsse aber noch beobachtet werden, die zur Verfügung stehenden Daten seien noch nicht klar genug. Deswegen habe die Staatsregierung zunächst auf Änderungen beim Infektionsschutz verzichtet. Ungeachtet der zum Teil drastisch steigenden Fallzahlen bleibe die regionale Hotspot-Regelung, die bis vergangene Woche zu regional begrenzten Lockdowns bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 1000 führen konnte, ausgesetzt. Ein Ansteigen einer Inzidenz über die Schwelle von 1000 hat demnach also derzeit keinerlei zusätzliche Konsequenzen.

Lockerungen in Bayern: Das könnte kommen

Was genau an Lockerungen vorgesehen ist, war noch nicht abschließend geklärt. Als Beispiele für denkbare Lockerungen nannte Herrmann aber folgendes:

erleichterte Zugangsregelungen in der Jugendarbeit

in der Jugendarbeit Kapazitätserweiterungen bei den Zuschauerzahlen in Kultur und Sport

2G+ und 2G: Corona-Regeln Bayern aktuell – Was gilt bisher?

Die Corona-Regeln sind in Bayern aktuell sehr streng. Die bundesweite 2G-Plus-Regel in der Gastronomie hat der Freistaat jedoch nicht eingeführt. Es gelten folgende Regeln:

2G in der Gastronomie mit Sperrstunde ab 22 Uhr

mit Sperrstunde ab 22 Uhr 2G im Einzelhandel

2G+ für Veranstaltungen außerhalb privater Räumlichkeiten

außerhalb privater Räumlichkeiten 2G+ für Sportstätten wie Fitnessstudios und Boulderhallen

2G+ für Kulturbereiche wie Theater, Kinos, Museen etc.

2G+ für Freizeiteinrichtungen wie Bäder, Thermen, Saunen etc.

Maximal zehn Geimpfte und Genesene dürfen sich gleichzeitig treffen

und dürfen sich gleichzeitig treffen strenge Testpflichten in Schulen und Kitas

Genauere Infos zu den aktuellen Corona-Regeln in Bayern gibt es hier:

Corona an Schulen in Bayern: Inzidenzen bei Kindern sehr hoch

Herausfordernd bleibt die Situation in Schulen und Kindergärten: Die Inzidenzen bei bayerischen Kindern und Jugendlichen sind in der Woche seit Ende der Weihnachtsferien in die Höhe geschossen. In der Altersgruppe der Sechs- bis Elfjährigen ist der Wert binnen sieben Tagen um mehr als 164 Prozent gestiegen, wie aus Daten des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit vom Montag hervorgeht. Vor einer Woche hatte das LGL für die Gruppe noch 372 Fälle pro Woche und 100 000 Einwohnern gemeldet, jetzt sind es 985.

Noch höher fiel die Inzidenz bei den 16- bis 19-Jährigen aus. 1305 ist der höchste Wert, den das LGL je für eine Altersgruppe ermittelt hat. Der relative Anstieg fiel mit 79 Prozent allerdings etwas geringer aus.

Die dritthöchste Inzidenz wird mit 982 für die 12- bis 15-Jährigen ausgewiesen. Auch hier gab es mehr als eine Verdoppelung binnen sieben Tagen. Dahinter folgen die 20- bis 34-Jährigen mit 882 - hier fällt der Anstieg wie auch bei anderen älteren Gruppen allerdings deutlich geringer aus.

Stark angezogen hat auch die Inzidenz bei Kindern bis fünf Jahren. Hier gab es mehr als eine Verdoppelung von 177, die vergangenen Montag gemeldet wurden, auf 376. Zum starken Anstieg dürfte dabei auch die Testpflicht für Kindergartenkinder beigetragen haben. Wie in den Schulen sorgen die verpflichtenden Tests dafür, dass Infektionen häufiger entdeckt werden.