Corona-Inzidenzen erreichen täglich neue Rekordwerte. Auch in Bayern. Am 27.01.2022 lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Freistaat bei 1159. Trotz der aktuellen Entwicklung und der sich weiter ausbreitenden Omikron-Variante hat Bayerns Ministerpräsident Lockerungen in Bayern angekündigt. In der Gastronomie verfolgte der Freistaat im Vergleich zu anderen Bundesländern ohnehin eine lockere Linie. Dieerreichen täglich neue. Auch in Bayern. Am 27.01.2022 lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Freistaat bei 1159. Trotz der aktuellen Entwicklung und der sich weiter ausbreitenden Omikron-Variante hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bereits Anfang der Woche, im Anschluss an den Bund-Länder-Gipfel,in Bayern angekündigt. In der Gastronomie verfolgte der Freistaat im Vergleich zu anderen Bundesländern ohnehin eine lockere Linie.

Was bedeuten die Regel-Änderungen für die Gastronomie ?

? Welche Regeln gelten aktuell beim Restaurantbesuch?

gelten aktuell beim Restaurantbesuch? Können Ungeimpfte im Restaurant essen gehen?

Corona-Regeln in Bayern: Freistaat bleibt bei 2G im Restaurant

Lockerungen beschloss das Bayerische Kabinett im Sport und bei Kulturveranstaltungen. In der Gastronomie wurden dagegen keine Regeln verschärft oder gelockert. Ungeachtet der rasant steigenden Zahl der Omikron-Infektionen und anders als fast alle anderen Bundesländer bleibt der Freistaat bei seiner 2G-Strategie für Restaurantbesuche. Während Ungeimpfte weiter keinen Zugang zum Restaurant haben, können Geimpfte und Genesene weiter ohne zusätzlichen Corona-Test beziehungsweise ohne Booster-Impfung essen gehen. Auch der Zeitpunkt der Erst- und Zweitimpfung sind nicht relevant.

Einzelstrategie, denn der Bayern fährt damit gemeinsam mit Sachsen-Anhalt eine, denn der Bund-Länder-Beschluss sieht eigentlich eine 2G-Plus-Regelung in der Gastronomie vor. Bars, Kneipen und Discos bleiben dafür weiter ganz geschlossen.

2G in Restaurants: Welche Ausnahmen gelten bei der Regel?

Ausgenommen von der 2G-Regel im Restaurant sind ungeimpfte Kinder unter 14 Jahre und drei Monate, sowie minderjährige Schülerinnen und Schüler ohne Impfung, die regelmäßig in der Schule getestet werden. Eine Ausnahme gilt laut Bayerischem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege ebenso „bei zwingend erforderlichen und unaufschiebbaren nichttouristischen Aufenthalten“. In diesen Fällen erfolgt der Zugang mit 3G und einem PCR- oder Antigentest.

Sperrstunde in der Gastronomie: Wann haben Restaurants in Bayern geschlossen?

In Bayern gilt grundsätzlich eine Sperrstunde in der Gastronomie von 22 Uhr bis 5 Uhr des Folgetages. Restaurants müssen in diesem Zeitraum geschlossen bleiben.

Gar nicht öffnen dürfen laut der aktuellen Verordnung Bars, Kneipen und Discos. Tanzveranstaltungen, die nicht zum Sportbetrieb gehören, sind ebenso verboten.