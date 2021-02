Der Lockdown in Deutschland geht noch bis zum 7. März.

Bayern hat erste Lockerungen des Lockdown beschlossen.

Was gilt bei Inzidenzwert, Kosmetikstudios, Ausgangssperre, Treffen und Baumarkt in Bayern?

Lange galt der bayrische Ministerpräsident eher als zurückhaltend bei Lockerungen der Corona-Regeln. Nun prescht er vor: Ab 1. März wird es Öffnungen in zahlreichen Bereichen geben.

Video Gärtnerei-Öffnungen in Bayern und Baden-Württemberg geplant Mehr zum Video

Ab Montag neue Corona Regeln Bayern

Friseure

Baumärkte (mit Kundenbeschränkung)

Gartencenter, Gärtnereien und Blumenläden

Nagelstudios, Kosmetikstudios und Fußpflege

Musikschulen

Lockdown Lockerung Bayern: Kommt trotz Corona-Mutation ein Lockdown-Ende in Bayern?

Trotz der Lockerungen in manchen Bereichen in seinem Bundesland mahnt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vor den Bund-Länder-Beratungen zur Vorsicht bei möglichen Lockerungen der Corona-Beschränkungen. „Wir wollen schrittweise öffnen, aber mit Vernunft und Vorsicht. Wir dürfen angesichts der Mutation keinen Blindflug starten“, sagte Söder dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Freitag). „Die Politik darf jetzt nicht die Nerven verlieren. Öffnen ja, aber klug und umsichtig“, betonte der CSU-Chef.

Welche Baumärkte haben geöffnet?

Bayern dürfen alle Baumärkte wieder öffnen. Nicht zuletzt wegen des frühlingshaften Wetters erwartet der Handelsverband Bayern am Montag und die kommende Woche viele Kunden zur Öffnung der Bau- und Gartenmärkte. Auch auf Shoppingtourismus aus Baden-Württemberg sind die Geschäfte vorbereitet. Indürfen allewieder öffnen. Nicht zuletzt wegen des frühlingshaften Wetters erwartet der Handelsverband Bayern am Montag und die kommende Woche viele Kunden zur Öffnung der Bau- und Gartenmärkte. Auch auf Shoppingtourismus aussind die Geschäfte vorbereitet. Denn dort haben die Baumärkte noch nicht geöffnet.

Öffnung Kosmetikstudios Bayern: Ab wann dürfen Nagelstudios wieder öffnen?

Anders als in anderen Bundesländern dürfen ab Montag, 1.März, Betriebe mit körpernahen Dienstleistungen in Bayern ebenfalls ihre Arbeit wieder aufnehmen. Das gilt für Kosmetikstudios, Nagelstudios und die Fußpflege.

Wann haben Friseure wieder auf?

Aber nicht nur über eine gute Maniküre, Pediküre oder Gesichtspflege können sich die Bayern ab 1. März wieder freuen. Auch der Corona-Frisur geht es an den Kragen. Denn die Friseursalons dürfen ebenfalls öffnen.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Die Scheren liegen bereit und die Salons sind geputzt. Denn ab Montag können Friseure in Bayern wieder öffnen.

© Foto: Kira Hofmann/DPA

Ausgangssperre Bayern Regeln: Hier gilt eine nächtliche Ausgangsbeschränkung

Ausgangssperre. Überschreitet der Inzidenzwert in einem Kreis an nur einem Tag dern Wert 100, darf man das Haus zwischen 22 und 5 Uhr nur noch aus triftigen Gründen verlassen. Das sind: Doch es gibt nicht nur Lockerungen der Regeln. Einige haben noch Bestand. So gilt in den bayrischen Corona-Hotpots weiter eine nächtliche. Überschreitet derin einem Kreis an nur einem Tag dern Wert 100, darf man das Haus zwischennur noch ausverlassen. Das sind:

Medizinische Behandlungen

Arbeit

Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts

Betreuung von Pflegebedürftigen oder Minderjährigen

Begleitung Sterbender

Versorgung von Tieren (z.B. auch Gassi gehen)

ähnliche gewichtige Gründe

Wie viele Personen dürfen sich treffen Bayern?

Auch die Kontaktbeschränkungen gelten in Bayern weiter. Man darf also nur die Mitglieder des eigenen Haushalts und maximal eine andere Person treffen. Für die Kinderbetreuung gelten Ausnahmen.

Lockerung der Kontaktbeschränkungen nach dem nächsten Corona-Gipfel?

Ministerpräsident Markus Söder stellte nach der Ministerpräsidentenkonferenz in der kommenden Woche erneut merkliche Lockerungen des Lockdowns in den Regionen in Aussicht, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 35 liegt. Dort müsse es «deutliche Erleichterungen geben», etwa eine Lockerung der Kontaktregeln mit einer Ausdehnung auf zwei Haushalte oder fünf Personen.

Wann öffnen die Schulen?

«Nummer eins aller Überlegungen» sei bei Lockerungen immer die Schule so Söder: Bei niedrigen Inzidenzen könne man etwa an den Grundschulen vom Wechsel- in den Präsenzunterricht übergehen. Zudem könne es dann in weiteren Klassenstufen Wechselunterricht geben, beginnend etwa mit Klasse elf und weiteren Vor-Abschlussklassen.

Aktuelle Corona-Regeln Bayern: Das gilt laut Corona-Verordnung im Freistaat

Ausgangssperre: Die nächtliche Ausgangsperre gilt nur noch für Kreise mit einer Inzidenz über 100. Auch dort wird sie verkürzt auf 22 bis 5 Uhr (statt wie bisher 21 bis 5 Uhr). Wo die Inzidenz seit sieben Tagen unter 100 liegt, gibt es keine nächtliche Ausgangssperre mehr.

Treffen: Es sind nur Treffen mit Mitgliedern des eigenen Haushalts bzw. einer Person aus einem fremden Haushalt erlaubt (Ausnahmen gelten für die Kinderbetreuung)

Maskenpflicht: In Geschäften, beim Arzt und im ÖPNV gilt Pflicht zur FFP2-Maske. Das gilt nicht für Kinder bis 14 Jahre.

Schulen und Kitas: Schulen und Kitas bleiben noch eine Woche geschlossen. Ab dem 22. Februar dürfen Grundschulen im Wechsel Präsenzunterricht anbieten. Das gilt auch für Abschlussklassen. Auch Kitas sollen wieder öffnen.

Gastronomie: Restaurants, Bars und Kneipen sind geschlossen, dürfen allerdings einen Abhol- oder Lieferservice anbieten.

Einzelhandel: Geschäfte sind mit Ausnahme von Läden des täglichen Bedarfs geschlossen. Click & Collect ist aber möglich und ab 1. März dürfen bestimmte Geschäfte wieder öffnen.

Veranstaltungen: Veranstaltungen alles Art sind untersagt. Das gilt nicht für Gottesdienste.

Weitere Öffnungen erst ab Inzidenzwert 35

Zentrales Steuerungsinstrument sollten aus Sicht Söders die Inzidenzzahlen sein. „Eine intelligente Öffnungsmatrix sollte sich an den Zahlen von 35 und 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen orientieren.“ Diese Werte stünden aus gutem Grund fest. Öffnungen müssten dann nach Daten und nicht nach einem Datum erfolgen und für alle nachvollziehbar sein. „Eine generelle Öffnungshektik hilft niemandem“, warnte der Regierungschef.

Corona Regeln Baden-Württemberg