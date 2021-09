Seit dem 2. September bis einschließlich 1. Oktober gilt die aktuelle Corona-Verordnung in Bayern.

Ohne FFP2-Maske zum Einkaufen – das ist in Bayern seit Anfang September wieder möglich. Es gibt laut aktueller Verordnung auch keine Kontaktbeschränkungen mehr. Allerdings gilt in Innenräumen die 3G-Regel und die Krankenhaus-Ampel wurde eingeführt. Was bedeutet das?

Corona Regeln in Bayern aktuell: Verordnung gilt bis Oktober 2021

Noch mindestens bis zum 1. Oktober gilt die aktuelle Verordnung in Bayern, die am 2. September 2021 eingeführt wurde. Die Inzidenz in Bayern liegt mit über 80 (Stand 28.09.21) schon lange über dem Schwellenwert von 35, womit beispielsweise die 3G-Regel in Innenräumen in Kraft getreten ist. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Ungeimpften im Freistaat liegt bei knapp über 200, die der Geimpften bei unter 20. An den Corona-Regeln wird sich ab Oktober wahrscheinlich nicht grundlegend etwas ändern. Eines ändert sich aber mit Sicherheit: Clubs können im Freistaat ab dem 1. Oktober unter bestimmten Bedingungen wieder öffnen.

Hotel, Gastronomie, Handel: Die aktuellen Corona-Regeln in Bayern

Hotels: Bei der Übernachtung in Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen usw. gilt die 3G-Regelung. Die Gäste müssen bei der Ankunft einen Impf- oder Genesenennachweis bzw. einen aktuellen negativen Coronatest vorlegen. Alle weiteren 72 Stunden muss erneut ein aktueller Testnachweis erbracht werden.

Gastronomie: In der Innengastronomie, in Restaurants, Bars und Co., gilt aktuell die 3G-Regel – Zutritt haben geimpfte, genesene oder aktuell negativ getestete Personen. Die Pflicht der Gäste zum Tragen einer medizinischen Maske endet mit Einnahme des Sitzplatzes. Die coronabedingte Sperrstunde um 1.00 Uhr entfällt.

Handel, Dienstleistung und Freizeit: In Geschäften, Dienstleistungsbetrieben und Freizeiteinrichtungen entfallen die Personenbeschränkungen. Es gilt die Pflicht, eine medizinische Maske zu tragen. In Dienstleistungsbetrieben und Freizeiteinrichtungen gilt die 3G-Regel – der Handel ist davon ausgenommen.

Neue Corona-Regeln in Bayern ab Oktober: Clubs und Discos dürfen öffnen

Wie geplant dürfen Clubs und Diskotheken bald auch in Bayern wieder öffnen – und zwar ab Oktober. Es gilt eine verschärfte 3G-Regel für den Zutritt. Geimpfte und Genesene dürfen hinein. Ungeimpften ist der Zutritt nur mit einem aktuellen negativen PCR-Test möglich, genau wie in Baden-Württemberg. Noch Mitte Juli hatte Söder darüber nachgedacht, in Clubs und Discos die 2G-Regel anzuwenden, also im Oktober nur für vollständig geimpfte oder genesene Menschen zu öffnen. Nun ist aber klar, dass auch Ungeimpfte mit PCR-Test hinein dürfen.

Private Treffen und Veranstaltungen: Beschränkungen in Bayern laut Corona-Verordnung

Die allgemeinen Kontaktbeschränkungen sowie die Personenobergrenzen für private und öffentliche Veranstaltungen entfallen.

Für große Veranstaltungen mit mehr als 5000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gelten gesonderte Regelungen:

Die Obergrenze an Teilnehmenden liegt bei 25.000 Personen.

Bei Veranstaltungen mit bis zu 5000 Personen darf die Raumkapazität zu 100 Prozent genutzt werden.

Sind es mehr als 5000 Teilnehmende, richtet sich die maximale Personenzahl nach der Größe des Veranstaltungsorts – der 5000 Personen übersteigende Teil darf zu 50 Prozent belegt werden.

Stehplätze dürfen innerhalb dieses Rahmens unbegrenzt ausgewiesen werden.

Ist in geschlossenen Räumen der Mindestabstand nicht durchgehend und zuverlässig einzuhalten, gilt eine Maskenpflicht.

. Die Veranstalter müssen ein Infektionsschutzkonzept erarbeiten. Ab einer Veranstaltungsgröße von 1000 Personen müssen sie es dem zuständigen Landratsamt bzw. der zuständigen Stadtverwaltung vorab vorlegen.

Corona-Regeln aktuell zu 3G, Masken- und Testpflicht in Bayern

Die 3G-Regel gilt ab einer Inzidenz von 35 in geschlossenen Räumen – beispielsweise bei größeren Veranstaltungen oder in der Gastronomie. Zugang haben nur Geimpfte, Genesene oder aktuell negativ getestete Personen. Als aktueller negativer Testnachweis anerkannt werden ein maximal 48 Stunden alter PCR-Test, ein maximal 24 Stunden alter Antigen-Schnelltest oder manchmal auch ein unter Aufsicht vorgenommener Selbsttest, wenn er von der Einrichtung angeboten wird.

Die 3G-Regel gilt unter anderem:

in öffentlichen und privaten Einrichtungen,

bei Veranstaltungen,

in Krankenhäusern,

in Sportstätten wie Fitnessstudios,

in Theatern, Kinos und Museen,

in der Gastronomie und Beherbergung,

in Hochschulen, Bibliotheken und Archiven,

in Freizeiteinrichtungen wie Bädern, Thermen, Saunen, Seilbahnen, Ausflugsschiffen, Spielbanken, touristischen Reisebussen

bei körpernahen Dienstleistungen.

Ausgenommen von der 3G-Regel sind Kinder, die noch nicht eingeschult sind, allgemein Kinder bis zum 6. Geburtstag und zudem Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen getestet werden.

Die FFP2-Maskenpflicht ist in Bayern entfallen. Es reicht eine medizinische Maske (OP-Maske) aus. Die Maskenpflicht gilt generell in geschlossenen Räumen sowie im ÖPNV und Fernverkehr. Sie gilt nicht in Privaträumen, in der Gastronomie am Sitzplatz und an jedem festen Platz, an dem der Mindestabstand zu Fremden eingehalten werden kann. Unter freiem Himmel entfällt die Maskenpflicht – ausgenommen in den Eingangs- und Begegnungsbereichen von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Schule in Bayern: Diese Corona-Regeln gelten seit dem Schulstart

Nach den Sommerferien findet der Unterricht in Bayern wieder in Präsenz statt. Unmittelbar am Schulstart galt eine Maskenpflicht, auch am Platz. Grund dafür war eine erhöhte Ansteckungsgefahr durch Urlaubsrückkehrer. Die Teilnahme am Präsenzunterricht, Schulveranstaltungen oder der Mittagsbetreuung ist über das gesamte Schuljahr hinweg laut aktueller Verordnung nur Schülerinnen und Schülern erlaubt, die drei Mal wöchentlich getestet werden.

Diese Corona-Beschränkungen gibt es beim Friseur in Bayern

Bei einem Inzidenzwert von über 35 in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt, gilt dort in Innenräumen breitflächig der 3G-Grundsatz: Zugang zu vielen öffentlichen und privaten Einrichtungen haben dann nur noch Geimpfte, Genesene oder Personen mit einem aktuellen negativen Corona-Test. Was das für den Friseurbesuch in Bayern bedeutet, erfahrt ihr im folgenden Artikel:

Krankenhaus-Ampel gilt statt Inzidenz in Bayern für Corona-Regeln

Aktuell richten sich die Corona-Beschränkungen in Bayern nicht mehr ausschließlich nach der 7-Tage-Inzidenz. Auch die Belastung des Gesundheits- und Krankenhaussystems (Hospitalisierungsinzidenz) spielt eine entscheidende Rolle. Es gilt lediglich noch: Ab einer Inzidenz von über 35 gilt die 3G-Regel in geschlossenen Räumen. Ansonsten ist der Indikator für die Corona-Regeln nun die Krankenhausampel. In Bayern steht diese momentan (Stand 28.09.21) noch auf der niedrigsten Warnstufe – also auf Grün.

