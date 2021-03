Bund und Länder treffen sich am 22.03.2021 zum nächsten Corona-Gipfel.

Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen.

Welche Regeln gelten in Bayern?

Die Corona-Zahlen steigen auch in Bayern. Zahlreiche Kreise und Städte überschreiten einen Inzidenzwert von 100 - die Marke für die Notbremse. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder lehnt Abweichungen an der von Bund und Ländern festgelegten „Notbremse“ absolut ab. Es mache keinen Sinn, die Notbremse etwa auf 150 hochzusetzen, wie es mancherorts diskutiert werde, sagte der CSU-Chef. Doch welche Regeln gelten in Bayern aktuell?

Inzidenzwert über 100 Regeln Bayern: Was gilt bei überschreiten der 100-Marke?

Bund und Länder hatten beim letzten Corona-Gipfel Lockerungen der Regeln beschlossen und auch Bayern setzt diese um. Doch überschreitet eine Stadt oder ein Kreis drei Tage in Folge eine Inzidenz von 100 greift die sogenannte Notbremse. Es gelten dann wieder die Regeln vor dem 8. März. Das sind unter anderem:

Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr

Treffen sind nur noch mit maximal einer anderen Person aus einem fremden Haushalt erlaubt.

Einschränkungen im Einzelhandel

Distanzunterricht an Schulen

Corona Regeln Bayern aktuell: Das gilt laut Corona-Verordnung im Freistaat

In Bayern gilt wie Deutschlandweit der beim letzten Corona-Gipfel beschlossene Stufenplan für Öffnungen. Des Weiteren gelten laut aktueller Corona-Verordnung folgende Regeln:

Kontaktbeschränkungen: Treffen dürfen sich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten, in Kreisen und Städten unter einer Inzidenz von 35 sogar zehn Personen aus maximal drei Haushalten (Kinder unter 14 Jahren nicht mitgezählt). Paare werden grundsätzlich als ein Haushalt gezählt, auch wenn sie keine Wohnung teilen.

Einzelhandel: Geschäfte dürfen überall da öffnen, wo die Inzidenz unter 100 liegt. Liegt die Inzidenz über 50 muss ein Termin vereinbart werden.

Museen, Galerien und Zoos dürfen öffnen, wenn die Inzidenz unter 100 liegt.

Kultur: Geschlossen bleiben zunächst Kinos, Theater, Freizeitparks und andere Kultur- oder Freizeiteinrichtungen.

Sport: Sporthallen, Schwimmbäder und Fitnessstudios sind ebenfalls geschlossen.

Schule: Liegt die Inzidenz unter 100 dürfen die Schulen öffnen, allerdings nur mit Abstand. Im Zweifelsfall muss Wechselunterricht angeboten werden. In Hotspots müssen die Kinder zu Hause bleiben - es gilt Distanzunterricht.

Körpernahe Dienstleistungen: Friseure, Fuß- und Gesichtspflege, sowie Nagelstudios sind geöffnet. Tätowierer und Massagestudios haben allerdings weiter geschlossen. Auch Bordelle sind zu.

Gastronomie: Restaurants, Bars und Cafés sind weiter geschlossen und dürfen lediglich einen Abhol- und Lieferservice anbieten.

Ausgangssperre: In Hotspots mit einer Inzidenz über 100 gilt eine nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr

Maskenpflicht: Es gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske in Geschäften, beim Arzt, im Nahverkehr, in Bibliotheken, Altenheimen und im Gottesdienst.

Alle Fragen und Antworten zu den Corona-Regeln sind in einem FAQ des Katastrophenschutzes Bayern zusammengefasst.

Corona Zahlen Bayern: Aktuelle Fallzahlen des LGL

Die Inzidenzen in Bayern steigen. RKI und LGL veröffentlichen neue Corona-Fallzahlen aus Bayern bekanntgegeben: Neuinfektionen, Inzidenz und Impfquoten am Mittwoch, 17.03.2021.

