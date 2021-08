Die 3G-Regel gilt seit Montag in Bayern

gilt seit Montag in Bayern Die Corona-Regeln in Bayern ändern sich

Vieles orientiert sich künftig an einer 7-Tage- Inzidenz über 35

Maskenpflicht, Gastronomie, Veranstaltungen - was laut Corona-Verordnung Bayern gilt.

Seit mehr als einem Jahr bestimmt der Inzidenzwert wesentlich das Leben der Menschen in Deutschland. Bayern folgt jetzt dem Beispiel anderer Bundesländer und rückt von diesem Wert ab. Zunächst treten aber noch einmal neue Vorgaben in Kraft.

3G-Regel in Bayern: Gastronomie, Veranstaltungen und Sport - Hier gilt die 3G-Regel laut Verordnung

Diese Regeln gelten ab einer Inzidenz von 35 und mehr:

Teilnahme an Veranstaltungen in geschlossenen Räumen

in geschlossenen Räumen Zugang zur Innengastronomie

körpernaher Dienstleistungen in geschlossenen Räume (Friseur, Nagelstudio und Co.)

in geschlossenen Räume (Friseur, Nagelstudio und Co.) Zugang zu geschlossenen Räumen von bestimmten Freizeiteinrichtungen

Sportausübungen in geschlossenen Räumen

Beherbergungen. Hier gilt ein Testnachweis bei Ankunft sowie zusätzlich alle weitere 72 Stunden

Besucher von Krankenhäusern

Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen. Für Besucher und Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen bleibt es bei einer inzidenzunabhängigen Testpflicht

Ausgenommen von der Testpflicht sind vollständig Geimpfte und Genesene.

Ab welchem Alter gilt die 3G-Regel?

Testen lassen müssen sich Kinder erst ab einem Alter von sechs Jahren. Davor sind sie von der Testpflicht ausgenommen.

3G-Regel Bayern: Schüler zählen zu Ausnahmen

Neben Kinder unter sechs Jahren müssen auch Schülerinnen und Schüler keinen tagesaktuellen Test vorzeigen. So müssen sich Schüler auch in den Ferien nicht testen lassen, wenn sie in Innenräume von zum Beispiel Schwimmbädern, Restaurants oder Turnhallen wollen. Das stellte das Gesundheitsministerium klar.

FFP2-Maskenpflicht Bayern: Wann fällt die Maskenpflicht?

Auch mit der Neuauflage der Corona-Regeln gilt weiterhin Maskenpflicht. In Bayern muss in folgenden Bereichen eine FFP2-Maske getragen werden:

Im ÖPNV, also Bus und Bahn.

Beim Friseur

In Supermärkten und anderen Geschäften

In Restaurants, Bars und Kneipen, wenn man nicht am Platz sitzt.

In Pflegeheimen und Krankenhäusern

Bei Gottesdiensten in geschlossenen Räumen

In Bibliotheken, Archiven, Museen

In Sportstätten, wenn kein Sport getrieben wird.

In Bayern gilt in geschlossenen Räumen FFP2-Maskenpflicht.

© Foto: Marijan Murat/DPA

Corona Regeln Gastronomie Bayern: 3G-Regelung gilt innen

Die 3G-Regel gilt seit 23.08. bundesweit und somit auch in Bayern für die Gastronomie. Ungeimpfte müssen beim Besuch im Restaurant einen negativen Antigentest (nicht älter als 24 Stunden) vorzeigen. Das gilt allerdings nur für den Innenbereich und nur, wenn die Inzidenz über 35 liegt.

Corona-Verordnung Bayern: Bayrische Verordnung online

Die bayrische Landesregierung stellt die aktuelle Corona-Verordnung online zum Download zur Verfügung.

Markus Söder: Sieben-Tage-Inzidenz soll nicht mehr Maßstab sein

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder will künftig nicht mehr die Sieben-Tage-Inzidenz zum Maßstab der Corona-Politik machen. „Aufgrund der hohen Impfquote ist die Methodik der ersten drei Wellen, also sich nur auf die Inzidenz zu konzentrieren, nicht mehr passend“, sagte der CSU-Chef der „Mediengruppe Münchner Merkur tz“ (Samstag). Stattdessen soll künftig „eine Art Krankenhaus-Ampel“ die rote Linie vorgeben. Wann die Neuregelung in Kraft tritt, ist allerdings noch unklar. Bevor die neuen Regelungen greifen, gelten seit Montag (23. August) allerdings noch einmal neue inzidenzbasierte Regeln in Bayern in Kraft. Ab einem Wert von 35, den zahlreiche Landkreise und kreisfreie Städte bereits überschreiten, gilt in Innenbereichen größtenteils die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet).

3G-Modell aus Baden-Württemberg als Vorbild für Bayern

Markus Söder hatte erklärt, dass das baden-württembergische 3G-Modell als Vorbild für Bayern dienen soll. In Baden-Württemberg genießen Geimpfte und Genesene seit dem 16. August unabhängig von örtlichen Corona-Inzidenzen in vielen Bereichen wieder größere Freiheiten. Hingegen müssen Ungeimpfte wesentlich häufiger als bisher negative Antigen-Schnelltests vorweisen, die jeweils nicht älter als 24 Stunden sein dürfen. Neben Baden-Württemberg hatten auch Niedersachsen und andere Bundesländer angekündigt, dass die Inzidenzwerte künftig nicht mehr allein die Richtung in der Politik vorgeben.

Krankenhaus-Ampel: Situation auf den Intensivstationen entscheidend

Die Krankenhaus-Ampel soll daher nach Söders Vorstellung die Situation auf den Intensivstationen spiegeln. „Da wir uns bei der Ministerpräsidentenkonferenz nicht einigen konnten, entwickeln wir das in Bayern selbst“, kündigte Söder an. „So haben wir Anreize zum Impfen, mehr Normalität und verhindern gleichzeitig eine Überlastung der Krankenhäuser.“ Einen weiteren Lockdown schließt aber auch der bayerische Regierungschef aus. „Das können Sie den Geimpften und Genesenen nicht zumuten“, meinte Söder.