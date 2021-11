Corona-Situation in Baden-Württemberg und Bayern spitzt sich seit Wochen zu: Immer mehr Menschen müssen wegen einer Covid-19-Infektion ins Krankenhaus und dort auf der Intensivstation behandelt werden. Viele brauchen sogar eine invasive Beatmung. Die Landesregierungen in BW und im Freistaat ziehen aus den steigenden Dieinundspitzt sich seit Wochen zu: Immer mehr Menschen müssen wegen einerins Krankenhaus und dort auf der Intensivstation behandelt werden. Viele brauchen sogar eine invasive Beatmung. Dieziehen aus den steigenden Corona-Fallzahlen jeweils für sich Konsequenzen, die aber einen gemeinsamen Nenner haben: strengere Corona-Maßnahmen, vor allem für Ungeimpfte.

Welche Regeln gelten jetzt in Bayern und Baden-Württemberg am Arbeitsplatz ?

? Muss man jetzt einen negativen PCR - oder anderweitigen Corona-Test bei der Arbeit vorlegen?

- oder anderweitigen Corona-Test bei der Arbeit vorlegen? Alle Infos zum Coronavirus am Arbeitsplatz hier.

Corona Regeln BW – was gilt wegen des Coronavirus’ am Arbeitsplatz?

Warnstufe. Das hat mehrere Regeländerungen, vor allem für Ungeimpfte, zur Folge. Welche Corona-Regeln jetzt allgemein in Baden-Württemberg gelten und was hinter der Warnstufe steckt, lest ihr in folgendem Bericht: Warnstufe BW Corona Aktuelle Regeln in Baden-Württemberg seit November laut Verordnung Ulm Seit Mittwoch, 03.11.21 gilt in Baden-Württemberg die. Das hat mehrere Regeländerungen, vor allem für Ungeimpfte, zur Folge. Welche Corona-Regeln jetzt allgemein in Baden-Württemberg gelten und was hinter der Warnstufe steckt, lest ihr in folgendem Bericht:

Testpflicht für Beschäftigte und Selbständige mit Kontakt zu externen Personen vor – also Kundenkontakt, Kontakt zu Lieferanten, externen Mitarbeitenden, Klienten, Schutzbefohlenen etc. Wer also nicht geimpft oder nicht genesen ist, muss sich zwei Mal die Woche in BW testen lassen - entweder über den Arbeitgebenden oder anderweitig. Dabei sind Antigen-Schnelltests ausreichend. Was gilt nun speziell am Arbeitsplatz? Laut der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV) sind Arbeitgebende nach wie vor verpflichtet, den Mitarbeitenden zwei Mal pro Woche ein Testangebot mit einem Antigen-Schnelltest zu machen. In allen drei Stufen des Warnsystems in BW herrscht nach wie vor einefür Beschäftigte und Selbständige mitvor – also Kundenkontakt, Kontakt zu Lieferanten, externen Mitarbeitenden, Klienten, Schutzbefohlenen etc. Wer alsoist, muss sich zwei Mal die Woche in BW testen lassen - entweder über den Arbeitgebenden oder anderweitig. Dabei sindausreichend.

Corona Regeln Bayern: Das müssen Arbeitnehmer am Arbeitsplatz beachten

Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch, 03.11.21 verkündete Bayerns Ministerpräsident Markus Söder neue Corona Regeln. Am Samstag, 06.11. werde die Krankenhaus-Ampel voraussichtlich von Grün auf Gelb springen. Der Grund: Landesweit sind über 450 Intensivbetten belegt. Welche Regeln gegen das Corona-Virus dann bayernweit gelten, ist in folgendem Artikel zusammengefasst:

Ändert sich mit den neuen Corona-Regeln in Bayern auch etwas am Arbeitsplatz? Solange die Krankenhaus-Ampel im Freistaat auf Gelb steht, bleibt für viele Arbeitnehmende so gut wie alles gleich. Was sich ändert: Statt medizinischer Masken (“OP-Maske“) müssen nun wieder FFP2-Masken getragen werden. Da bisher am Arbeitsplatz nicht die 3G-Regel galt, gibt es in Stufe Gelb keine weitere Verschärfung. Anders sieht das aber in Regionen mit hohen Infektionszahlen, in sogenannten Hotspots, aus: Ab Samstag, 06.11. soll in Städten, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz über 300 liegt und die Intensivbetten zu mindestens 80 Prozent ausgelastet sind (sogenannte Hotspots), die 3G-Regel am Arbeitsplatz gelten.

Corona Regeln Bayern: Was passiert bei einer Krankenhausampel auf Rot?

Sind in Bayern 600 Intensivbetten belegt, schaltet die Krankenhaus-Ampel auf Rot. Dann würde die 3G-Regel auch flächendeckend am Arbeitsplatz gelten. Ungeimpfte müssten sich dann regelmäßig testen lassen, um zur Arbeit gehen zu können. Hierbei reicht ein Antigenschnelltest aus. Die 3G-Regel (also geimpft - genesen - getestet) gilt laut bayerischem Gesundheitsministerium für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die während der Arbeit Kontakt zu anderen Menschen haben. Dabei spielt es keine Rolle, ob mit Kundinnen und Kunden, andere Beschäftigte oder sonstige Personen der Kontakt besteht. Der Handel und der ÖPNV sind von dieser Regel ausgenommen.