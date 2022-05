Corona-Regeln am Arbeitsplatz einiges geändert. Am 25. Mai 2022 ist die In Deutschland sinken die Corona-Zahlen weiter . In dieser Woche hat sich auch bei deneiniges geändert. Am 25. Mai 2022 ist die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung ausgelaufen.

Was regelte die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung ?

? Welche Corona-Regeln gelten aktuell noch im Büro?

Hier gibt es alle Infos zum Thema:

Was regelte die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung?

Um die Wahrscheinlichkeit von Corona-Infektionen am Arbeitsplatz zu reduzieren, hatte der Gesetzgeber in einer Arbeitsschutzverordnung verbindliche Corona-Regeln festgelegt. Das waren unter anderem:

Am Arbeitsplatz sollte ein Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden

eingehalten werden Kontakte sollten minimiert werden. Das war unter anderem durch die Verlagerung von Arbeit ins Homeoffice möglich

werden. Das war unter anderem durch die Verlagerung von Arbeit ins Homeoffice möglich Es galt eine Maskenpflicht überall dort, wo andere Regeln keinen ausreichenden Schutz boten.

überall dort, wo andere Regeln keinen ausreichenden Schutz boten. regelmäßige betriebliche Testangebote

systematisches Lüften von Innenräumen

Welche Corona-Regeln gelten aktuell noch im Büro?

Nach Auslaufen der Corona-Schutzverordnung am 25.5.2022 gelten zumindest bundesweit keine einheitlichen Regeln mehr am Arbeitsplatz. Auf Länderebene kann es regional weiter Schutzmaßnahmen geben.

An dem Wegfall der Schutzverordnung am Arbeitsplatz gibt es auch Kritik. Der Gewerkschaftsvorsitzende Frank Werneke sagte am Mittwoch im rbb24 Inforadio, dass Corona nicht vorbei sei. Masken, Abstand und regelmäßiges Testen hätten uns gut durch die Pandemie gebracht. Mit dem Wegfall der Arbeitsschutzverordnung gebe es praktisch überhaupt keine Rechtsgrundlage mehr, bei steigenden Infektionszahlen zu reagieren.

Dass Beschäftigte keinen Anspruch mehr auf kostenlose Masken und Tests haben, bemängelt der ver.di-Vorsitzende. „Das sehe ich überhaupt gar nicht positiv. Ich weiß nicht, ob mit dem, was jetzt alles aufgehoben wird, wir wirklich gut gewappnet sind für den nächsten Herbst.“ Werneke sprach sich dafür aus, den Basisschutz fortzusetzen.