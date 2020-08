Neuinfektionen und Genesenen in den letzten Wochen zeigen, es gibt einen leichten Anstieg. Anders sieht es in Gesamtdeutschland aus: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Neuinfektionen mit dem Coronavirus übermittelt. Der Kreis Ravensburg hat die Corona-Krise bisher relativ gut gemeistert, wie die Zahlen derund Genesenen in den letzten Wochen zeigen, es gibt einen leichten Anstieg. Anders sieht es in Gesamtdeutschland aus: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) die Zahlen dermit dem Coronavirus übermittelt.

Die Corona-Zahlen des RKI für den Kreis Ravensburg

294 Landkreisen in Deutschland belegt er - Stand Donnerstag, 13. 08. 2020, Platz 106. Im Ranking unter den 35 Landkreisen in Baden-Württemberg liegt Ravensburg auf Platz 26.

Doch wie sieht es im Detail aus? Das sind die aktuellen Zahlen des Robert Koch Instituts RKI zu Neuinfektionen, Toten und Genesenen:

Die Zahlen des Landratsamts weichen in Ravensburg in der Regel ab, abweichende Zahlen des Landratsamts werden in Klammern genannt. Der Trend zeigt insgesamt wieder etwas nach oben.

Zahl der Infizierten (Stand 13. 08. 2020): 638

(Landratsamt: 648, Stand 11. 08. 2020)

Veränderung zum Vortag laut RKI: +5.

Zahl der Toten, die an oder mit Corona gestorben sind: 7 Menschen

Veränderung zum Vortag: 0

Zahl der Genesenen: 576 (laut Landratsamt)

Fälle pro 100.000 Einwohner: 224,4

Fälle letzte 7 Tage pro 100.000 Einwohner: 5,3

Einwohnerzahl: 284.285

