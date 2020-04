Begleitet von strengen Schutzmaßnahmen wegen der Corona-Pandemie starten am Donnerstag drei Raumfahrer zur Internationalen Raumstation ISS. Die Sojus-Rakete mit dem Nasa-Astronauten Christopher Cassidy sowie den beiden Russen Anatoli Iwanischin und Iwan Wagner an Bord soll vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan abheben. Gut sechs Stunden soll der Flug zum Außenposten der Menschheit dauern. Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos war zuvor von einer kürzeren Flugdauer ausgegangen.

Mannschaft seit einem Monat in Quarantäne

Cassidy betonte bei einer Video-Konferenz am Mittwoch, dass es der Mannschaft gut gehe. Sie ist seit gut einem Monat in Quarantäne, damit sich niemand mit dem Virus infiziert. Roskosmos hatte die ohnehin schon hohen Sicherheitsvorschriften zum Schutz von Raumfahrern diesmal deutlich verschärft. Sie mussten demnach auf übliche Rituale wie einen Besuch an den Kremlmauern in Moskau verzichten und können sich auch nicht persönlich von ihren Familien verabschieden. Sie bleiben bis Oktober auf der ISS.