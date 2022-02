Immer mehr positive Schnelltests, immer mehr Risiko-Begegnungen in der Warn-App: Die Zahl der Corona-Ansteckungen ist derzeit so hoch wie noch nie. Grund für die Rekord-Inzidenzen ist die hochansteckende Omikron-Variante . Sie wütet derzeit in der Bundesrepublik und hört damit wohl so schnell auch...