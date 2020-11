Bundesweit haben sich, laut Robert Koch Institut (RKI), mehr als 22.000 Personen neu mit dem Coronavirus infiziert.

Am Mittwoch haben Bund und Länder in einem Corona Gipfel eine Verlängerung des Lockdown und Regeln für Weihnachten und Silvester beschlossen.

Passau weist mit über 400 die höchste Inzidenz in Bayern auf. So ist die Lage am Freitag in Passau bei Neuinfektionen und Fallzahlen.

Die Corona-Regeln in Passau sollen nun verschärft werden.

Corona Zahlen Passau: Aktuelle Fallzahlen der Neuinfektionen und Inzidenz

Stadt Passau ist der neue Corona-Hotspot in Bayern. Das Dieist der neuein Bayern. Das Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) gibt einen Inzidenzwert von weit über 400 an. So sehen die Zahlen im Detail aus (Stand 26.11., 8:00 Uhr):

Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie: 998

Zahl der Neuinfektionen: 90

7-Tage-Inzidenz: 428,01

Zahl der Toten: 21

Passau leuchtet rot auf der Karte des RKI.

© Foto: Screenshot Dashboard RKI

Corona Zahlen Passau: Aktuelle Fallzahlen des RKI

Robert Koch Institut (RKI) meldet die Zahlen für Passau in einem LGL. So sehen die Zahlen im Detail aus (Stand 27.11., 0:00 Uhr): Auch dasmeldet die Zahlen für Passau in einem Dashboard . Diese unterscheiden sich aufgrund von Verzögerungen bei der Meldung von denen des. So sehen die Zahlen im Detail aus (Stand 27.11., 0:00 Uhr):

Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie: 1032

Zahl der Neuinfektionen: 34

7-Tage-Inzidenz: 439,4

Zahl der Toten: 21

Corona Intensivbetten Passau: Zahl der Patienten in Krankenhäusern steigt an

Corona-Patienten in den Krankenhäusern angestiegen. Am Mittwoch wurden 43 Menschen mit Corona-Symptomen in Passauer Krankenhäusern behandelt, so der Bericht. Davon seien sieben in intensivmedizinischer Behandlung. Auch an der Rehaklinik Passauer Wolf seien Fälle aufgetreten. Wie die „Passauer Neue Presse“ berichtet war zuletzt auch die Zahl derin den Krankenhäusern angestiegen. Am Mittwoch wurden 43 Menschen mitin Passauer Krankenhäusern behandelt, so der Bericht. Davon seien sieben in intensivmedizinischer Behandlung. Auch an der Rehaklinik Passauer Wolf seien Fälle aufgetreten.

Neue Corona Regeln Passau: Stadt kündigt Freitagnachmittag Verschärfungen an

Dass eine Verschärfung der Regeln bei der Höhe der Infektionszahlen kommen wird, ist keine Frage. Wie diese aussehen werden ist aktuell noch unklar. Nach Informationen des „Bayrischen Rundfunks“ hat die Stadt für Freitagnachmittag eine Pressekonferenz angekündigt. Passaus Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) sagte dem BR: "Wir wollen rechtliche Sicherheit haben. Das, was heute gesagt wurde, muss noch in Rechtsform gegossen werden. Auf das müssen wir warten."

Corona Regeln Passau: Das gilt bereits jetzt für Pflegeheime

Eien Maßnahme wurde jedoch schon vor der Pressekonferenz bekannt gegeben: Alten und Seniorenheime sollen geschützt werden. Um das zu gewährleisten müssen sich Mitarbeitende dieser Einrichtungen regelmäßig testen lassen. Besucher dürfen nur noch in diese Einrichtungen, wenn sie einen Schnelltest durchführen lassen und eine FFP2-Maske tragen.

Corona Landkreis Passau: Ausbruch in Schlachthof

In einem Schlachthof in Vilshofen (Landkreis Passau) haben sich mindestens 83 Mitarbeiter mit dem Coronavirus angesteckt. Die Infektionen seien durch die wöchentlichen Routinetestungen des Unternehmens bekannt geworden, teilte eine Sprecherin des Landratsamts Passau am Donnerstag mit.

Nach Angaben des Schlachtbetriebs wurden die ersten Fälle vergangenen Freitag bekannt. „Am Montag haben wir die Produktion gestoppt“, sagte ein Sprecher des Betriebs. Bislang seien 83 der insgesamt 300 Mitarbeiter positiv getestet worden. Die Corona-Infizierten wurden für die Quarantäne auf zwei Häuser aufgeteilt. Rund 30 enge Kontaktpersonen wurden in einem separaten Haus untergebracht und isoliert. Zuvor hatten die Mitarbeiter in gemeinsamen Wohnungen gelebt.

Corona Regeln Bayern: Söder verkündet schärfere Regeln für Skifahrer und Alkoholverbot

Eine Verlängerung des Lockdown, neue Regeln für Hotspots und Verschärfungen bei den Kontaktbeschränkungen - das hat der Corona-Gipfel am 25.11. beschlossen. Auf Twitter versprach Markus Söder eine schnelle Umsetzung der Regeln für Bayern. Nach am Donnerstag soll diese beginnen.

Corona Regeln Bayern: Das gilt nun für Hotspots

In Hotspot-Regionen mit einer 7-Tage-Inzidenz von 200 gelten weitere Einschränkungen:

Musikschulen und Fahrschulen müssen in Hotspots schließen.

Es soll ein ganztägiges Alkoholverbot auf bestimmten öffentlichen Plätzen in Innenstädten gelten.

Märkte und Wochenmärkte müssen schließen, ausgenommen ist nur der Lebensmittelverkauf.