Die Polizei musste im Saarland eine Feier mehrerer Menschen auf dem Gelände eines Industriebetriebes auflösen. In Göttelborn, einem Ortsteil der Gemeinde Quierschied bei Saarbrücken, wurde einem Bericht der Polizei nach offenbar eine Art Weihnachtsfeier eines Industriebetriebs in einer Werkshalle auf dem Firmengelände veranstaltet. Nach jetzigem Stand geht die Polizei davon aus, „dass hier eine nicht abschließend geklärte Anzahl an Mitarbeitern ,feucht fröhlich’ feierte und dabei auch nicht unerheblich dem Alkohol zusprach“.

Die Feier muss den Angaben der Polizei zufolge aber offenbar derart eskaliert sein, so dass durch zwei Teilnehmer die Feier bei der Polizei als „illegale Weihnachtsfeier“ gemeldet wurde und zudem Strafanzeige wegen Körperverletzung gegen einen Arbeitskollegen erstattet wurde. Im Zuge der Ermittlungen vor Ort verdichteten sich die Hinweise auf diese Feier. Es sei „letzte Schicht gefeiert“ worden, war eine den Beamten gegenüber getätigte Aussage - dementsprechend waren Bierzeltgarnituren und ein Bierwagen in der Firmenhalle aufgebaut.

Polizei findet Vorgesetzten in Embryonalstellung unter dem Schreibtisch

Im Zuge der strafrechtlichen Ermittlungen wegen des Verdachts einer Schlägerei seien laut Polizei die Teilnehmer/Mitarbeiter in einem Büroraum festgestellt worden, die sich zuvor offenbar der polizeilichen Personalienfeststellung hatten entziehen wollen. So konnte unter anderem ein Vorgesetzter, welcher sich sodann selbst als Verantwortlicher der Firma benannte, in Embryonalstellung versteckt unter einem Schreibtisch angetroffen werden.

Letztlich wurden zwei weitere Angestellte in einer Besenkammer festgestellt, welche sich ebenso versteckten. Bislang konnten acht Teilnehmer der Firmenfeier namentlich ermittelt werden, teilt die Polizei am Mittwoch mit. Verständnis oder Einsicht im Hinblick auf den im Raum stehenden Verstoß gegen die Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zeigte tatsächlich keiner der Anwesenden. Die Feier wurde schließlich gegen 23 Uhr beendet, nachdem sie offenbar bereits gegen 16 Uhr begonnen hatte. Die Ermittlungen im Hinblick auf die erstattete Strafanzeige wegen Körperverletzung, sowie Ermittlungen im Ordnungswidrigkeitenverfahren dauern an.