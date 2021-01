Österreich verlängert den Lockdown bis 24. Januar.

Das beeinträchtigt auch die Einreise nach Österreich.

Die Skipisten in Österreich verschärfen die Regeln

Im Kampf gegen die Pandemie verhängt Österreich weiter strenge Maßnahmen. Die Alpenrepublik hat den Lockdown bis 24. Januar verlängert. Nachdem überfüllte Skipisten und Chaos bei Schneetouristen für Schlagzeilen gesorgt haben, gelten nun strengere Regeln im Skiurlaub.

Corona Zahlen Österreich: Aktuelle Fallzahlen

Immer noch sind die Corona-Zahlen in Österreich hoch. Das Gesundheitsamt meldet die Zahlen täglich. Die Lage (Stand 5.1., 8:00 Uhr):

Bestätigte Fälle: 367.396

Tote: 6.457

Genesene: 343.039

Menschen im Krankenhaus: 2.404

Menschen auf Intensivstation: 371

Einreise Österreich aktuell: Darf man nach Österreich fahren?

Österreich ist ein beliebtes Reiseziel der Deutschen. Die Einreise ist auch weiter möglich. Die Einreisebeschränkungen aus weltweit fast allen Staaten bleiben in Kraft. Fast jeder, der aus einem Corona-Risikogebiet wie Deutschland einreist, muss in eine bis zu zehntägige Quarantäne. Das gilt nicht für Menschen, die in Österreich arbeiten, aber für Touristen. Zusätzlich gilt eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für fast ganz Österreich.

Skipisten Österreich: Kann man aktuell in Österreich Urlaub machen?

Theoretisch ist es dennoch möglich in Österreich Urlaub zu machen. Allerdings müssen Urlauber sich ebenfalls zehn Tage in Quarantäne begeben. Nachdem Ende des vergangenen Jahres die Skigebiete in Österreich überfüllt waren, haben die Regionen ihre Regeln angepasst. So gibt es in Oberösterreich laut eines Berichts von „Tagesschau.de“ beispielsweise eine Begrenzung der Parkplätze, mehr Platz zum Anstellen und mehr Ordner.

Skifahren in Österreich können in diesem Jahr wohl kaum deutsche Touristen.

Österreich verlängert Lockdown

In Österreich wird der bis zum 18. Januar geplante Lockdown nach Angaben der Regierung um eine Woche verlängert. Die zur Bekämpfung der Corona-Pandemie getroffene Maßnahme bedeutet, dass Handel, viele Dienstleister und Gastronomie bis dahin geschlossen bleiben.

Keine Möglichkeit zum „Freitesten“

Da das ursprünglich geplante Freitesten wegen Widerstands der Opposition nicht möglich sei, werde die Schließung fast aller Geschäfte nun für alle bis zum 24. Januar dauern, wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Montag erklärte.Ursprünglich war geplant, dass alle, die sich einem Corona-Test unterziehen, ab 18. Januar in die ab dann wieder geöffneten Geschäfte können. Für alle ohne Test sollte ein verlängerter Lockdown bis zum 24. Januar gelten.

Corona Regeln Österreich: Diese Regeln gelten in der Alpenrepublik

Um die Verbreitung des Coronavirus zu stoppen, hat die österreichische Regierung strenge Regeln erlassen. Es gilt unter Anderem:

Ganztägige Ausgangsbeschränkungen

Gastronomie ist bis auf den Lieferservice geschlossen

Schulen und Universitäten sind geschlossen

Der Handel ist bis auf Geschäfte des täglichen Bedarfs geschlossen

Coronavirus Mutation nun auch in Österreich nachgewiesen

Österreich erste Infektionen mit Großbritannien entdeckten Virus-Variante nachgewiesen worden, teilte Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Montag vor den Medien mit. Unter den Infizierten waren demnach auch drei Kinder. Nach Deutschland und einer Reihe weiterer europäischer Länder hat nun aucherste Infektionen mit neuen, offenbar ansteckenderen Varianten des Coronavirus gemeldet. In vier am Flughafen Wien-Schwechat genommenen Proben habe sich das Erbgut der erstmals inentdeckten Virus-Variante nachgewiesen worden, teilte Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Montag vor den Medien mit. Unter den Infizierten waren demnach auch drei Kinder.

Bei einer 30-jährigen Österreicherin sei nach ihrer Rückkehr aus einem Südafrika-Urlaub am 6. Dezember zudem das mutierte Virus entdeckt worden, das sich vermutlich in Südafrika entwickelt habe, berichtete die Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf einen Vertreter der Gesundheitsbehörde.