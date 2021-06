Eine ganze Reihe von Ländern innerhalb und außerhalb Europa gelten ab Sonntag nicht mehr als Corona-Risikogebiete. Unter anderem werden mit Tirol und Vorarlberg die letzten österreichischen Bundesländer aus der Risikoeinstufung herausgenommen.

Zu den weiteren europäischen Gebieten, die ab Sonntag (13.06.) keine Risikogebiete mehr sind, gehören:

Urlauber aus Deutschland können inzwischen ohne Quarantäne nach Österreich einreisen. Verpflichtend bleibt allerdings der Nachweis einer Impfung, Testung oder Genesung. Als Impfnachweis würden die Impfstoffe anerkannt, die von der EU-Arzneimittel-Agentur EMA zugelassen worden seien oder den entsprechenden Prozess der Weltgesundheitsorganisation erfolgreich durchlaufen hätten. Vor jeder Einreise ist eine elektronische Registrierung nötig.

Weil Österreich nun kein Risikogebiet mehr ist, fallen auch alle Einreisebestimmungen bei der Rückreise nach Deutschland.

Auch andere Urlaubregionen können sich freuen: Nach mehr als einem Jahr hebt die Bundesregierung die Reisewarnung für touristische Reisen in Corona-Risikogebiete am 1. Juli auf. Das betrifft fast 100 Länder weltweit. „Nach langen Monaten des Lockdowns dürfen wir uns auf mehr Normalität freuen, das gilt auch für das Reisen“, erklärte Außenminister Heiko Maas (SPD) am Freitag diesen Schritt.