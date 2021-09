Corona-Situation in vierten Welle wieder deutlich zu. Die Wien, Salzburg oder Oberösterreich liegen bei der Inzidenz auf sieben Tage gerechnet sogar noch darüber. Jetzt will Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) die Regeln in Österreich offenbar wieder anziehen – und das bereits ab der kommenden Woche. Diein Österreich, einem der beliebtesten Urlaubsländer in Europa , spitzt sich in derwieder deutlich zu. Die Inzidenz im Land ist in den vergangenen Tagen auf landesweit 130 gestiegen, einzelne Regionen wieliegen bei der Inzidenz auf sieben Tage gerechnet sogar noch darüber. Jetzt willdie Regeln in Österreich offenbar wieder anziehen – und das bereits ab der kommenden Woche.

Der Grund ist klar: Wie der Münchner Merkur unter Berufung auf das österreichische Nachrichtenportal oe24.at kurz vor einer für Montagvormittag anberaumten Pressekonferenz berichtet hatte, sollen die Corona-Zahlen in Österreich über Nacht explodiert seien. 2.268 Menschen hätten sich demnach innerhalb der vergangenen 24 Stunden mit dem Coronavirus infiziert. Damit würde der Wert erstmals seit dem Frühjahr über 2000 Neuinfektionen liegen. Andere Werte, die sich unter anderem Zahlen der Johns-Hopkins-University bedienen, nennen „nur“ 1438 neue Infektionen, die Website „Corona in Zahlen“ weist demnach einen Inzidenzwert von rund 117 aus.

Schärfere Corona-Regeln in Österreich vor allem für Ungeimpfte

werde ab 15. September die FFP2-Maske wieder den Mund-Nasen-Schutz ersetzen. Zudem sollen Ungeimpfte verpflichtet werden, auch im Handel, der nicht dem täglichen Bedarf dient, also beispielsweise Mode-Geschäften, eine solche Maske zu tragen. Steigen die Zahlen an den Intensivstationen weiter, könnten weitere Verschärfungen kommen. Wie oe24 am Mittwochmittag berichtet,ab 15. September die FFP2-Maske wieder den Mund-Nasen-Schutz ersetzen. Zudem sollen Ungeimpfte verpflichtet werden, auch im Handel, der nicht dem täglichen Bedarf dient, also beispielsweise Mode-Geschäften, eine solche Maske zu tragen. Steigen die Zahlen an den Intensivstationen weiter, könnten weitere Verschärfungen kommen.

Grundsätzlich ist das Konzept, das von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) in einer Pressekonferenz präsentiert wurde, auf der Auslastung der Intensivstationen aufgebaut. Ab zehn Prozent gelten z.B. eben die neuen Masken-Regelungen. Dazu kommt, dass - wie in Wien schon üblich - Antigentests nur noch 24 Stunden gültig sein werden. Als Starttermin wurde am Mittwoch der 15. September angegeben. Zu diesem Zeitpunkt dürfte die 10-Prozent-Auslastung erreicht sein.

Regeln in Österreich: Abkehr von der Inzidenz hin zur Hospitalisierung – Gespräche über 1G?

Eine weitere neue Regel soll demnach, so berichtet der „Merkur“ unter Berufung auf das österreichische Portal, ein neuer Richtwert sein. Demnach würde es offenbar auf eine Abkehr der bislang wichtigen Sieben-Tage-Inzidenz hinauslaufen und eine stärker Betrachtung der Hospitalisierungsinzidenz zur Folge haben. Also den Wert, der anzeigt, wie stark die Intensivstationen belegt sind. In Österreich beträgt dieser Wert aktuell 17,8 Prozent. Wie das Portal weiter berichtet, soll der neue Richtwert ab einer Auslastung von 30 Prozent Alarm schlagen.

Ergänzend, so berichtete der „Merkur“, sollen bei Kanzler Kurz auch Gespräche über die 1G-Regel geführt worden sein. Somit hätten im Winter nur noch Geimpfte Zutritt zu Veranstaltungen und Gastronomie.

Schärfere Regeln in Österreich: So könnte der Stufenplan aussehen

Ab 10 Prozent Auslastung der Intensivstationen durch Corona-Patienten könnten diese Regeln gelten:

Verschärfung der Kontrollen der geltenden Maßnahmen

Antigen-Tests nur mehr 24h gültig

FFP2-Maske verpflichtend wo derzeit MNS (Täglicher Bedarf, öffentliche Verkehrsmittel)

Empfehlung FFP2 für alle auch im Handel, für Ungeimpfte

verpflichtend (stichprobenartige Kontrollen durch Polizei)

3G bei Veranstaltungen ab 25 Personen (bis jetzt ab 100 Personen)

Ab 15 Prozent Auslastung der Intensivstationen durch Corona-Patienten

Nachtgastro (und ähnliche Settings), Veranstaltungen ohne (2G) zugewiesene Sitzplätze bei mehr als 500 Personen: Geimpft/Genesen

Antigentests mit Selbstabnahme (Wohnzimmertests) nicht mehr für 3G gültig

Ab 20 Prozent Auslastung der Intensivstationen durch Corona-Patienten