Österreich kämpft weiter mit hohen Zahlen an Corona-Infektionen und deren Folgen. Jetzt verlängert das Land den Corona-Lockdown um weitere zwei Wochen. In Österreich gelten Regeln, die auch bald in Deutschland gelten könnten: Was beim nächsten Corona-Gipfel in Deutschland beschlossen werden könnte, hat Österreich schon umgesetzt.kämpft weiter mit hohen Zahlen anund deren Folgen. Jetzt verlängert das Land den Corona-um weitere zwei Wochen. In Österreich gelten Regeln, die auch bald in Deutschland gelten könnten:

Weitere Schließung von Schulen

Strengere Kontaktbeschränkungen

Ausgangsbeschränkungen

Einreisebestimmungen Österreich aktuell: Darf man nach Österreich fahren?

Österreich ist ein beliebtes Reiseziel der Deutschen. Die Einreise ist auch weiter möglich. Die Einreisebeschränkungen aus weltweit fast allen Staaten bleiben in Kraft. Fast jeder, der aus einem Corona-Risikogebiet wie Deutschland einreist, muss in eine bis zu zehntägige Quarantäne. Das gilt nicht für Menschen, die in Österreich arbeiten, aber für Touristen. Zusätzlich gilt eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für fast ganz Österreich.

Einreiseanmeldung Österreich - Was gilt für Pendler Deutschland Österreich?

Zusätzlich dazu muss man sich künftig bei der Einreise online registrieren und das auch, wenn man österreichischer Staatsbürger ist. Es soll allerdings Ausnahmen geben für

Pendler und Pendlerinnen

Personen auf der Durchreise

Menschen, die beispielsweise auf eine Beerdigung gehen oder eine andere dringende Familienangelegenheit haben.

Corona Regeln Österreich aktuell

Bundeskanzler Sebastian Kurz begründete dies am Sonntag in Wien damit, dass Mutationen des Virus nun auch in Österreich angekommen seien. Die Lage habe sich nochmals deutlich verschärft.

Ziel sei nun, vom 8. Februar an Handel und Museen unter strengen Sicherheitsvorkehrungen wieder zu öffnen. Allerdings müssten die täglich gemeldeten Neuinfektionen deutlich sinken, sagte Kurz. So lange blieben Ausgangsbeschränkungen in Kraft und Schulen im Fernunterricht.

Sorge vor Corona-Mutationen in Österreich

Ursprünglich waren Lockerungen zum 25. Januar geplant. Aufgrund der neuen, in Großbritannien entdeckten Virus-Mutation hatten Experten jedoch davor gewarnt, zu früh zu öffnen. Die hoch ansteckende Virus-Variante B.1.1.7 sei ersten Erkenntnissen bereits relativ stark in Österreich verbreitet.

Sicherheitsabstand, den Menschen in Österreich einhalten sollen, von einem auf zwei Meter ausgedehnt. In Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln müssen nun - wie in Bayern - Zudem wird der, den Menschen in Österreich einhalten sollen, von einem auf zwei Meter ausgedehnt. In Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln müssen nun - wie in Bayern - FFP2-Masken getragen werden. Darüber hinaus appellierte die Regierung an Firmen, Beschäftigte möglichst von zu Hause arbeiten zu lassen.

Die aktuellen Corona-Fallzahlen für Österreich

Immer noch sind die Corona-Zahlen in Österreich hoch. Das Gesundheitsamt meldet die Zahlen täglich. Die Lage (Stand 18.1., 8:00 Uhr):

Bestätigte Fälle: 389.106

Tote: 7082

Genesene: 369.218

Menschen im Krankenhaus: 1963

Menschen auf Intensivstation: 328

Verschärfung der Corona-Regeln auch in Deutschland erwartet

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Vertreter der Bundesländer beim Auch in Deutschland droht eine Verschärfung der Corona-Regeln. Am Dienstag, 19.1.2021, wollenbeim Corona-Gipfel über das weitere Vorgehen beraten.

Dabei werden Entscheidungen erwartet zu den Themen

Lockdown,

Kontaktbeschränkungen,

FFP2-Masken