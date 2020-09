Die Zahl der registrierten Neuinfektionen in Österreich ist so hoch wie zuletzt Ende März. Die Behörden haben am Samstag 869 Fälle registriert seit dem Vortag. Noch vor einer Woche gab es etwa nur rund 400 Fälle pro Tag.

Anstieg der Zahl von Klinik-Patienten

Krankenhaus behandelten Infizierten bei 209. 42 Personen liegen auf der Intensivstation. Eine besorgniserregende Entwicklung, wie die Zeitung weiterschreibt. Für kommende Woche sollen neue Empfehlungen erarbeitet werden.

Die meisten Infizierten verzeichnet Wien