In immer mehr Ländern Europas werden die Corona-Regeln stark gelockert angesichts der sinkenden Infektionen mit dem Coronavirus. So auch in: Das "" verkündete am Freitag (28.05.) der niederländische Regierungschef Mark Rutte. Ab demwürden die Innengastronomie, Museen und Kinos wieder geöffnet, kündigte er an. Auch in Irland sollen Restaurants und Pubs in den kommenden Wochen wieder öffnen.