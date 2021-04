Weiterhin hohe Corona-Zahlen in Holland

Trotzdem Lockerung der Corona-Regeln - Was gilt aktuell?

Außenbereich von Restaurant und Café wieder geöffnet

Lockerung der Kontaktbeschränkung

Teilweise Präsenzunterricht für Studenten

Was gilt jetzt für Einreise und Urlaub - Risikogebiet und Reisewarnung?

Neue Corona-Regeln Holland - Ausgangssperre abgeschafft, Gastronomie teilweise geöffnet

Holland: Die Gastronomie öffnet teilweise und Kontaktbeschränkungen werden gelockert. Nach mehr als vier Monate strengem Lockdown haben die Niederlande einen großen Schritt zurück zur Normalität gemacht. Die Geschäfte durften am Mittwoch wieder Kunden empfangen - ohne vorherigen Termin. Seit 12 Uhr haben auch die Außenbereiche der Cafés und Restaurants wieder geöffnet. Die unpopuläre abendliche Ausgangssperre wurde abgeschafft. Neue Corona-Regeln aktuell inDieöffnet teilweise undwerden gelockert. Nach mehr als vier Monate strengemhaben die Niederlande einen großen Schritt zurück zur Normalität gemacht. Die Geschäfte durften am Mittwoch wieder Kunden empfangen - ohne vorherigen Termin. Seit 12 Uhr haben auch die Außenbereiche der Cafés und Restaurants wieder geöffnet. Die unpopulärewurde abgeschafft.

Die Regierung hatte die Lockerungen beschlossen, trotz anhaltend hoher Infektionszahlen und großem Druck auf Krankenhäuser. Es sei ein „kalkuliertes Risiko“, erklärte der geschäftsführende Premier Mark Rutte. Die wissenschaftlichen Berater der Regierung kritisierten die Schritte unterdessen als verfrüht und warnten vor einem Notzustand in Krankenhäusern.

Corona Lockdown Holland - Die Lockerungen für Restaurant und Café

In Holland dürfen Cafés und Restaurants im Außenbereich jetzt unter Auflagen bis 18 Uhr Kunden bedienen. Die populären „terrasjes“ (Terrassen) waren seit mehr als sechs Monaten geschlossen. Für den Gaststättenverband geht es um „einen kleinen Lichtblick“.

Video Corona-Lage in Deutschland: RKI-Lagebericht vom 28. April Mehr zum Video

Corona-Regeln für private Treffen, Kontakte und Studenten in Holland

Bürger dürfen jetzt zwei Gäste am Tag zu Hause empfangen - statt bisher nur eine Person. Und auch Studenten dürfen zumindest einen Tag in der Woche wieder in Präsenzvorlesungen.

Das ist in den Niederlanden wegen Corona verboten

Weiterhin verboten sind alle Veranstaltungen und Aktivitäten mit Publikum wie Sportwettkämpfe, Museen, Theater oder auch Kinos. Es gilt auch Masken-Pflicht in öffentlichen Gebäuden und ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern.

Auswärtiges Amt stuft Holland als Hochinzidenzgebiet ein

Die Niederlande bleiben weiterhin ein Hochinzidenzland mit etwa 220 Infektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen (Stand 27.04.2021). Mehr als fünf Millionen Bürger wurden bereits mit mindestens einer Dosis geimpft, das sind etwa 30 Prozent der Erwachsenen.

Das gilt für die Einreise - Quarantäne für Deutsche

10 Tage in häusliche Quarantäne (auch in Ferienunterkünften) begeben. Informationen zu den Ausnahmen erteilt das Die Niederlande haben Deutschland zum Risikogebiet erklärt. Reisende aus Deutschland sollen sich nach Einreise dringend in den Niederlanden fürin häusliche(auch in Ferienunterkünften) begeben. Informationen zu den Ausnahmen erteilt das Government of the Netherlands

Wann ist ein negativer Corona-Test bei Einreise nach Holland nötig?

Laut Auswärtigem Amt müssen alle Flugreisenden ab 13 Jahren beim Einchecken nachweisen, dass sie negativ auf das Coronavirus getestet worden sind. Gleiches gilt für Reisende per Zug, Bus oder Schiff, die sich weiter als 30 Kilometer in das niederländische Inland begeben. Der Nachweis kann auf zwei Arten erfolgen:

entweder durch Vorlage eines negativen PCR-Tests, der nicht später als 24 Stunden vor Boarding abgenommen wurde

oder durch Vorlage eines negativen PCR-Tests, der nicht länger als 72 Stunden vor Ankunft in den Niederlanden abgenommen wurde und zusätzlichen einem negativen Schnelltest, der nicht mehr als 24 Stunden vor Boarding abgenommen wurde.

In Amsterdam, der Hauptstadt der Niederlande, ist das Fahrrad wegen der flachen Landschaft und Vielzahl an kleinen Brücken ein beliebtes Fortbewegungsmittel.

© Foto: Ansgar Scheffold, Pixabay

Quarantänepflicht trotz negativen Corona-Tests - keine Grenzkontrollen

zehn Tage in eine häusliche Quarantäne begeben. Der negative Test, der für die Einreise in die Niederlande benötigt wird, ist kein Ersatz für die Quarantäne. Flugreisende müssen vor Reiseantritt ein Auch für diese Reisenden gilt: In den Niederlanden angekommen, sollen sie sich dringend fürin einebegeben. Der negative Test, der für die Einreise in die Niederlande benötigt wird, ist kein Ersatz für die Quarantäne. Flugreisende müssen vor Reiseantritt ein Gesundheitsformular ausfüllen und mitführen.

Zwischen dem Königreich der Niederlande und Deutschland finden keine Grenzkontrollen statt, Stichprobenkontrollen sind möglich.

Welche Regeln gelten für die Durch- und Weiterreise in Holland?

Transitreisen in den Niederlanden möglich. Ein negativer PCR-Test ist dafür bei der Einreise erforderlich. Für Transitreisende an niederländischen Flughäfen gelten unterschiedliche Regelungen je nach Abreise- und Transitort. Die entsprechenden Regelungen veröffentlicht die niederländische Regierung in den Aktuell (Stand 28.04.2021) sindin den Niederlanden möglich. Ein negativer PCR-Test ist dafür bei der Einreise erforderlich. Für Transitreisende an niederländischengelten unterschiedliche Regelungen je nach Abreise- und Transitort. Die entsprechenden Regelungen veröffentlicht die niederländische Regierung in den englischsprachigen Informationen im Abschnitt „Rules if changing planes“

Für direkte Transitreisen, wie das Umsteigen am Flughafen in Amsterdam ohne Verlassen des Flughafens, gilt keine Quarantänepflicht.