Das Jahr 2020 wird wohl als das Corona-Jahr in die Geschichte eingehen. Das Coronavirus ist inzwischen in fast allen Ländern der Welt angekommen – USA, Brasilien, Spanien, Italien oder Großbritannien sind besonders hart von der Infektionskrankheit Covid 19 getroffen, andere Länder sind bisher glimpflicher davon gekommen. Urlauber sind bereits wieder auf Reisen - manche kommen infiziert zurück. Camping im eigenen Land steht daher hoch im Kurs.

In Deutschland werden die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus nach und nach gelockert. Überstanden ist die Pandemie deshalb aber noch nicht. Die Angst vor einer zweiten Welle ist beinahe allgegenwärtig.

Aktuelle Corona News im Überblick - So ist die Lage:

Lucha: Badeseen in Baden-Württemberg notfalls schließen

Update, 1. August 2020, 11:15 Uhr

Manne Lucha (Grüne) auch eine Angesichts der Sommerhitze hält Sozialminister(Grüne) auch eine Schließung überfüllter Badeseen in Baden-Württemberg in Notfällen für sinnvoll . Viele Gemeinden im Land befürchten an diesem Wochenende einen riesigen Ansturm an Badegästen.

Hermann macht sich für Home-Office-Pauschale stark

Update, 1. August 2020, 9:45 Uhr

Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann hat sich in einem Interview mit der SÜDWEST PRESSE zur Vermeidung von Staus im Berufsverkehr für die Einführung einer Home-Office-Pauschale starkgemacht. Neben Lehren aus Corona für die Verkehrswende spricht er auch über seinen Kampf ums Direktmandat gegen CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann.

Droht Beamten in BW ein Gehaltsentzug bei Reisen in Risikogebiete?

Update, 1. August 2020, 9:30 Uhr

Baden-Württembergs Beamten droht unter Umständen ein Gehaltsentzug, sollten sie bewusst in ein droht unter Umständen ein, sollten sie bewusst in ein Corona-Risikogebiet reisen und nach ihrer Rückkehr in Quarantäne gehen. Das sagt Innenminister Strobl dazu.

Sechs Prozent der Lehrer bleiben Unterricht fern

Update, 1. August 2020, 9:00 Uhr

Rund sechs Prozent der Lehrer bleiben angesichts der Coronakrise mit einem Attest dem Klassenzimmer fern. Das ergab eine Umfrage des Kultusministeriums im Juli unter öffentlichen Schulen im Land, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Diese Lehrer zählen sich zum Beispiel wegen Vorerkrankungen zur Corona-Risikogruppe.

Corona-Demos in Berlin: Die größte kommt aus Baden-Württemberg

Update, 1. August 2020, 8:15 Uhr

Polizei dürfte die Anspannung groß: Um die 20.000 Menschen werden an diesem Wochenende zu Demos in Berlin erwartet. Es geht unter anderem um Protest gegen die Corona-Auflagen. Und die Polizei muss die Einhaltung derselben überwachen. Für diedürfte die Anspannung groß: Um die 20.000 Menschen werden an diesem Wochenende zuerwartet. Es geht unter anderem um Protest gegen die. Und die Polizei muss die Einhaltung derselben überwachen. Die größte Demo kommt dabei von „Querdenken 711“ aus Baden-Württemberg.

Kontroversen gibt es zudem erneut um den Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann.

Auch RKI stuft Aragon und Katalonien als Risikogebiete ein

Update, 1. August 2020, 7:45 Uhr

Die Bundesregierung warnt vor Reisen in die nordspanischen Gebiete Aragon, Katalonien und Navarra . Auch das RKI spricht sich gegen Reisen in diese Gebiete aus. Beamten aus Baden-Württemberg könnte eine Missachtung sogar ans Geld gehen.

Rekord an Corona-Neuinfektionen - So viele Fälle wie nie

Update, 31. Juli 2020, 21:12 Uhr

Corona-Krise gibt es jetzt einen besorgniserregenden Höhepunkt - Die In dergibt es jetzt einen besorgniserregenden Höhepunkt - Die WHO verzeichnet einen neuen Rekord bei der Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus . Diese Länder haben aktuell die meisten neuen Corona-Fälle.

Erster Hund mit bestätigter Coronavirus-Infektion ist tot

Update, 31. Juli 2020, 17.51 Uhr

Corona-Test des Vierbeiners schwer zu bekommen und offenbarte schließlich noch mehr - die Ergebnisse werfen jetzt Fragen auf. In den USA ist der erste Hund mit Corona gestorben . Buddy erkrankte etwa zeitgleich wie sein Herrchen am Coronavirus. Derdes Vierbeinersund offenbarte schließlich noch mehr - die Ergebnisse werfen jetztauf.

Maskenpflicht an Schulen in Bayern wird eingeführt und notfalls weiter verschärft

Update, 31. Juli 2020, 14:45 Uhr

Noch sind gut fünf Wochen Sommerferien in Bayern: Zum Schulstart will der Kultusminister möglichst wieder den Regelbetrieb starten. Weil der Corona-Verlauf aber unberechenbar ist, gibt es viele Auflagen - je nach Szenario.

Rund 50 Gäste nach Fest im Kreis Wesel positiv auf Corona getestet

Update, 31. Juli 2020, 13:50 Uhr

Nach einer privaten Feier im Kreis Kleve sind mehr als 50 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Erster Corona-Toter in Vietnam

Update, 31. Juli 2020, 11:50 Uhr

In Vietnam hat es den ersten Todesfall in Verbindung mit dem Coronavirus gegeben. Bisher gilt das südostasiatische Land in der Bekämpfung des Coronavirus weltweit als sehr erfolgreich.

Teile Spaniens zu Corona-Risikogebieten erklärt

Update, 31. Juli 2020, 10:55 Uhr

Drei Regionen in Spanien sind vom Robert-Koch-Institut offiziell zu Corona-Risikogebieten erklärt worden. Am Nachmittag sprach das Auswärtige Amt eine offizielle Reisewarnung aus. Grund dafür sind die wieder steigenden Infektionszahlen.

RKI vermeldet 109 neue Corona-Infektionen im Südwesten

Update, 31. Juli 2020, 09:35 Uhr

Corona in Sinsheim: 40 Fälle in christlicher Gemeinde

Update, 31. Juli 2020, 7:54 Uhr

Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist es zu einem Ausbruch gekommen. In einer rumänischen Pfingstgemeinde in(Rhein-Neckar-Kreis) ist es zu einem Ausbruch gekommen. 40 Menschen sollen sich mit dem Coronavirus infiziert haben.

Bolsonaros Ehefrau positiv auf Coronavirus getestet

Update, 30. Juli 2020, 21:28 Uhr

Die Ehefrau von Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die 38-jährige Michelle Bolsonaro sei aber "bei guter Gesundheit", teilte die Pressestelle des Präsidenten am Donnerstag mit. Der rechtsradikale Staatschef hatte sich Anfang Juli mit dem Coronavirus infiziert, erklärte sich aber vor wenigen Tagen als genesen. Insgesamt haben sich zudem bereits fünf Minister von Bolsonaros Regierung infiziert. Bolsonaro steht wegen seines Krisenmanagements in der Corona-Pandemie massiv in der Kritik - die Krankheit bezeichnete der 65-Jährige anfangs als "kleine Grippe". Brasilien hat mehr als 90.000 Tote zu beklagen, die Dunkelziffer gilt als hoch.

Corona-Ausbruch in Hotel auf Mallorca

Update, 30. Juli 2020, 18:24 Uhr

Corona-Ausbruch. Das berichtet die lokale Tageszeitung „Ultima Hora“ in ihrer Online-Ausgabe. Demzufolge ist das Hotel Club Cala Barca im Südosten der Insel betroffen. In einem Hotel auf Mallorca gibt es einen. Das berichtet die lokale Tageszeitung „Ultima Hora“ in ihrer Online-Ausgabe. Demzufolge ist das Hotelim Südosten der Insel betroffen. Dort seien mehrere Mitarbeiter infiziert, schreibt das Blatt.

Die aktuellen RKI-Fallzahlen - Neuinfektionen mit dem Coronavirus

Update, 30. Juli 2020, 16:32 Uhr

Warum die Region einen so hohen 7-Tage-Wert hat

Update, 30. Juli 2020, 16:12 Uhr

Neuinfektionen mit dem Coronavirus zu kämpfen. Der 7-Tage-Wert pro 100.000 Einwohner liegt für Ulm bei 15,8 (Datenstand: 29. Juli 2020, 0 Uhr). Das entspricht einem Anstieg um 1,6, der Stadtkreis Ulm liegt damit unter den Top 15 im deutschlandweiten Vergleich. Ulm und der Alb-Donau-Kreis haben weiter mit steigenden Zahlen anmit dem Coronavirus zu kämpfen. Der 7-Tage-Wert pro 100.000 Einwohner liegt für Ulm bei 15,8 (Datenstand: 29. Juli 2020, 0 Uhr). Das entspricht einem Anstieg um 1,6, der Stadtkreis Ulm liegt damit unter den Top 15 im deutschlandweiten Vergleich. Das Landratsamt äußert sich auf Nachfrage zu den Zahlen.

Kurzarbeit in der Corona-Krise geht langsam zurück

Update, 30. Juli 2020, 15:12 Uhr

Deshalb gibt es heute noch keine aktuellen Fallzahlen des Robert Koch-Instituts

Update, 30. 07 2020, 14:21 Uhr

Trotz Schnupfen in den Kindergarten und Schule? Land will Richtlinien festlegen

Update, 30. Juli 2020, 11:58 Uhr

Notbetrieb in den Kitas auf Regelbetrieb umgeschaltet wird und irgendwann auch die Erkältungszeit wieder losgeht, fragen sich Eltern und Erzieher: Wie soll das mit der Schnupfnase eigentlich in Corona-Zeiten gehen? Die Verunsicherung wegen Corona ist groß: Wann sollen Kinder mit einem Infekt zu Hause bleiben und wann nicht? Jetzt, wo nach monatelangemin denauf Regelbetrieb umgeschaltet wird und irgendwann auch diewieder losgeht, fragen sich Eltern und Erzieher: Wie soll das mit dereigentlich in Corona-Zeiten gehen?

Deutsche Konjunktur bricht wegen Corona-Krise dramatisch ein

Update, 30. Juli 2020, 11:48 Uhr

Die Corona-Krise stürzt die deutsche Wirtschaft in eine tiefe Rezession . Die Wirtschaftsleistung schrumpft im zweiten Quartal dramatisch. Dennoch gibt es erste Lichtblicke.

Kreis rund um Heide wird nicht zum Risikogebiet

Update, 30. Juli 2020, 11:26 Uhr

Maßnahmen zur Eindämmung vorgestellt. Am Mittwoch war befürchtet worden, dass der Landkreis Dithmarschen zum Corona-Risikogebiet werden könnte . Der Landrat hatvorgestellt.

Anstieg der Corona-Zahlen: 71 Infektionen im Zusammenhang mit Trauerfeier

Update, 30. Juli 2020, 11:01 Uhr

Ministerpräsident Kretschmann rät vom Urlaub im Ausland ab

Update, 30. Juli 2020, 10:15 Uhr

Winfried Kretschmann (Grüne) kompliziert und auch nicht angemessen ist“, sagte er. Ministerpräsident(Grüne) rät wegen der Corona-Pandemie vom Urlaub im Ausland ab. „Ich mache es einfach nicht, weil es zuund auch nichtist“, sagte er.

An diesen Orten infizieren sich die meisten Menschen mit dem Coronavirus

Update, 30. Juli 2020, 10:01 Uhr

Infektionszahlen mit dem Coronavirus steigen seit ein paar Tagen wieder an. Jetzt hat das Robert-Koch-Institut (RKI) erklärt, Diemit dem Coronavirus steigen seit ein paar Tagen wieder an. Jetzt hat das Robert-Koch-Institut (RKI) erklärt, wo die Gefahr einer Ansteckung am größten ist

Volkswagen-Konzern mit Milliardenverlust

Update, 30. Juli 2020, 8:24 Uhr

1,4 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern in Wolfsburg mitteilte. Vor einem Jahr hatte VW hier noch 9,6 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Die Corona-Krise hat auch Volkswagen finanziell voll getroffen . Ein Milliardenverlust des VW-Konzerns ist die Folge. Vor Steuern stand im ersten Halbjahr ein Verlust von, wie der Dax-Konzern in Wolfsburg mitteilte. Vor einem Jahr hatte VW hier noch 9,6 Milliarden Euro Gewinn gemacht.

Jetzt mehr als 150.000 Corona-Tote in Amerika

Update, 30. Juli 2020, 6:50 Uhr

USA sind inzwischen mehr als 150.447 Todesfälle gezählt. Zuletzt kamen weitere 1267 verzeichnete Todesopfer binnen 24 Stunden hinzu. In densind inzwischen mehr als 150.000 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Schwelle wurde nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität am Mittwoch überschritten. Bis zum Abend (Ortszeit) wurdengezählt. Zuletzt kamen weitere 1267 verzeichnete Todesopfer binnen 24 Stunden hinzu.

Bilanz nach drei Monaten: Viele Corona-Fälle an Schulen in Baden-Württemberg

Update, 29. Juli 2020, 21 Uhr

Knapp drei Monate eingeschränkter Unterricht an den Schulen in Baden-Württemberg sind nun vorbei. Die Corona-Bilanz ist gemischt. [SWP Plus]

Aktuelle Zahlen in Baden-Württemberg

Update, 29. Juli 2020, 17:35 Uhr

Am Mittwoch wurden dem baden-württembergischen Gesundheitsministerium vom Landesgesundheitsamt (LGA) Baden-Württemberg insgesamt weitere 77 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet (Stand: 16.00 Uhr). Damit steigt die Zahl der seit Beginn der Pandemie Infizierten in Baden-Württemberg auf mindestens 37.124 an. Davon sind ungefähr 34.340 Personen bereits wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. Derzeit sind geschätzt noch 939 Menschen im Land mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) infiziert. Dem Landesgesundheitsamt wurden insgesamt zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Demnach beträgt die Zahl der Todesfälle insgesamt 1.845. Die Reproduktionszahl beziehungsweise der 7-Tages R-Wert wird vom Robert Koch-Institut für Baden-Württemberg mit R 0,89 angegeben. Der 7-Tage-Inzidenz liegt dagegen bei 3,7.

Land kann Beamten Reise in Corona-Riskogebiete nicht verbieten

Update, 29. Juli 2020, 16:04 Uhr

Noch ein Corona-Fall nach Beerdigung in Schwäbisch Gmünd

Update, 29. Juli 2020, 15:51 Uhr

Corona-Ausbruch im Zusammenhang mit einer Beerdigung in Schwäbisch Gmünd gibt es einen positives Testergebnis ein, zwei Proben sind negativ ausgefallen. Sieben Resultate von insgesamt zehn Verdachtsfällen im Raum Göppingen und Geislingen stehen demzufolge noch aus. Nach demim Zusammenhang mit einergibt es einen zweiten bestätigten Fall im Nachbarkreis Göppingen . Am Mittwoch ging laut Landratsamt einein, zwei Proben sind negativ ausgefallen. Sieben Resultate von insgesamt zehn Verdachtsfällen im Raum Göppingen und Geislingen stehen demzufolge noch aus.

Am Allgäu Airport gibt es jetzt ein Corona-Testzentrum

Update, 29. Juli 2020, 15:47 Uhr

Gmünd, Mamming, Dithmarschen und Co. - In diesen Städten gibt es besonders viele Neuinfektionen

Update, 29. Juli 2020, 15:01 Uhr

Neuinfektionen mit dem Coronavirus gehen Ende Juli wieder in die Höhe - in Deutschland, Europa und in der Welt. In der Bundesrepublik und Europa haben sich - bedingt unter anderem durch Urlaubsreisen und -rückkehrer sowie wieder mögliche private Feiern nach den Lockerungen der Corona-Maßnahmen - Die Zahl dermit demgehen Ende Juli wieder in die Höhe - in Deutschland, Europa und in der Welt. In der Bundesrepublik und Europa haben sich - bedingt unter anderem durch Urlaubsreisen und -rückkehrer sowie wieder mögliche private Feiern nach den Lockerungen der Corona-Maßnahmen - lokale Hotspots gebildet, an denen es in den vergangenen Tagen zu einem deutlichen Anstieg der Neuinfektionen gekommen ist

Gemeinden mit Badeseen schauen wachsam aufs heiße Wochenende

Update, 29. Juli 2020, 14:49 Uhr

Vor dem Wochenende mit hochsommerlichen Temperaturen herrscht wegen der Corona-Bestimmungen an einigen großen Seen im Land erhöhte Wachsamkeit. Im schlimmsten Fall werden die Seen für Besucher gesperrt.

Wenig Touristen in Kroatien wegen Coronavirus

Update, 29. Juli 2020, 12:02 Uhr

Urlauber in Kroatien drastisch zurückgegangen. Und das obwohl das Land lange mit wenigen Infizierten als relativ sicher galt. Im Juli 2020 sind rund zwei Millionen Touristen eingereist - Durch die Corona-Krise ist die Zahl derindrastisch zurückgegangen. Und das obwohl das Land lange mitals relativ sicher galt. Im Juli 2020 sind rundeingereist - das sind etwa die Hälfte weniger als im Juli vor einem Jahr

Deutsche Studie: Ein Fünftel der Corona-Klinikpatienten gestorben

Update, 29. Juli 2020, 11:08 Uhr

Corona-Patienten, die im Frühjahr in deutschen Kliniken aufgenommen wurden, hat laut einer Studie nicht überlebt. Wissenschaftlichen Instituts der AOK (Wido), der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) und der Technischen Universität Berlin hervorgeht. Gut ein Fünftel der, die im Frühjahr inaufgenommen wurden, hat laut einer Studie nicht überlebt. Besonders hoch war die Sterblichkeit mit 53 Prozent bei Patienten, die beatmet wurden , wie aus einer Analyse des(Wido), der(Divi) und derhervorgeht.

Corona-Fälle in China steigen wieder

Update, 29. Juli 2020, 9:43 Uhr

Vorsichtsmaßnahmen erlebt China die höchste Zahl neuer täglicher Infektionen seit drei Monaten. Obwohl die Volksrepublik das Virus weitestgehend im Griff hat, Trotz strengererlebtdie höchste Zahl neuer täglicher Infektionen seit drei Monaten. Obwohl die Volksrepublik dasweitestgehend im Griff hat, meldet die Gesundheitskommission heute in Peking rund 100 neue Fälle

Wird Dithmarschen zum Risikogebiet?

Update, 29. Juli 2020, 8:52 Uhr

Dithmarschen entwickelt sich immer mehr zum Corona-Hotspot. Am Dienstag meldete das Land Schleswig-Holstein für den Kreis mit der Hauptstadt Heide entwickelt sich immer mehr zum. Am Dienstag meldete das Landfür den Kreis mit der Hauptstadt Heide 12 Neuinfektionen innerhalb eines Tages . Seit vergangenen Mittwoch, also innerhalb von sechs Tagen, sind 33 mit Covid-19 infizierte Menschen dazugekommen.

Fallzahlen Deutschland - So viele Neuinfektionen mit dem Coronavirus gibt es

Update, 29. Juli 2020, 8:18 Uhr

Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt weiter, die Reproduktionszahl bleibt deutlich über der kritischen Schwelle. Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die aktuellen Corona-Fallzahlen für Deutschland bekannt gegeben - Die Zahl dermit dem Coronavirus steigt weiter, diebleibt deutlich über der kritischen Schwelle.

Corona in Belgien: 711 Neuinfektionen in Antwerpen

Update, 29. Juli 2020, 8:02 Uhr

In Belgien greifen seit heute deutlich verschärfte Corona-Regeln. Noch drastischer sind diese in der Metropole Antwerpen, wo es aktuell täglich offenbar bis zu 700 neue Infektionen gibt

Die Ferien beginnen - aber nicht für alle

Update, 28. Juli 2020, 19:19 Uhr

Für rund 1,5 Millionen Kinder und Jugendliche beginnt am Mittwochnachmittag die wohl schönste Zeit des Jahres: Vor ihnen liegen sechseinhalb Wochen Sommerferien. Aber nicht alle haben schulfrei: Wer versäumten Stoff nachholen will oder muss, kann an 54 Standorten im Land freiwillig pauken. In den sogenannten Sommerschulen werden rund 2000 schwächere Schüler die Schulbank drücken und Lesen, Schreiben und Rechnen üben.

Südwest-Sparkassen rechnen mit mehr Kreditausfällen

Update, 28. Juli 2020, 18:09 Uhr

Sparkassen stellen sich auf wirtschaftlich schwierige Zeiten ein. „Die Risikovorsorge für mögliche Kreditausfälle wird in diesem Jahr deutlich steigen, und auch 2021 rechnen wir mit einem schwierigen Jahr für viele Sparkassenkunden“, sagte Verbandspräsident Peter Schneider. Die baden-württembergischenstellen sich auf wirtschaftlich schwierige Zeiten ein. „Die Risikovorsorge für möglichewird in diesem Jahr deutlich steigen, und auch 2021 rechnen wir mit einem schwierigen Jahr für viele“, sagte Verbandspräsident Peter Schneider. Im ersten Halbjahr gewährten die 51 Kreditinstitute ihren Firmenkunden über eine Milliarde Euro mehr an Darlehen als im Vorjahreszeitraum.

Diese Staaten gelten als Risikoland - eine Übersicht

Update, 28. Juli 2020, 16:06 Uhr

Risikogebiet ist in Deutschland bald Pflicht. Ein Corona-Test nach der Rückreise aus einemist in Deutschland bald Pflicht. Doch welche Länder gelten aktuell als Risikoländer? Hier alle Risikogebiete

Aktuelle Zahl der Neuinfektionen im Kreis Neu-Ulm

Update, 28. Juli 2020, 15:27 Uhr

Neuinfektionen im Landkreis ist dabei sehr erfreulich. Am Dienstag hat das Landratsamt Neu-Ulm neue Corona-Zahlen veröffentlicht. Die Zahl derimist dabei sehr erfreulich.

Firma in Mühlacker unter Quarantäne – 19 Corona-Infizierte

Update, 28. Juli 2020, 15:05 Uhr

Kretschmann droht mit härteren Sanktionen bei Corona-Verstößen

Update, 28. Juli 2020, 14:26 Uhr

Pflichttests für Reisende: Welche Länder? Kosten? Wann? - Alle Infos

Update, 28. Juli 2020, 14:04 Uhr

Corona-Hotspot St. Wolfgang: Zahl der Neuinfektionen am Wolfgangsee steigt weiter an

Update, 28. Juli 2020, 13:42 Uhr

RKI veröffentlicht aktuelle Corona-Zahlen für Deutschland

Update, 28. Juli 2020, 13:13 Uhr

Entwicklung bei Corona-Fallzahlen macht Robert-Koch-Institut „große Sorgen“

Update, 28. Juli 2020, 11 Uhr

Corona-Infektionszahlen in Deutschland hat sich das Robert-Koch-Institut (RKI) alarmiert gezeigt. „Die neueste Angesichts steigenderin Deutschland hat sich das(RKI) alarmiert gezeigt. „Die neueste Entwicklung der Fallzahlen macht mir und allen im Robert-Koch-Institut große Sorgen “, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Dienstag in Berlin vor Journalisten. „Wir sind mitten in einer sich rasant entwickelnden Pandemie“, warnte er. „Die Regeln werden wir noch Monate einhalten müssen!“

Auswärtiges Amt rät von Reisen nach Barcelona ab

Update, 28. Juli 2020, 10:54 Uhr

Milchglasmuster: Corona kann Spätfolgen an der Lunge verursachen

Update, 28. Juli 2020, 9:43 Uhr

Lungenärzte warnen vor einer Verharmlosung der Corona-Pandemie. Insbesondere die Lunge leide an den Folgen von Corona . Betroffen seien auch Patienten mit einem leichten Krankheitsverlauf.

Ministerpräsidentin Sophie Wilmès kündigt schärfere Corona-Regeln für Belgien an

Update, 28. Juli 2020, 7:57 Uhr

Spahn: Corona-Pflichttests kostenlos und nur für Risikogebiete

Update, 28. Juli 2020, 6:56 Uhr

Urlauber, die aus Corona-Risikogebieten nach Deutschland einreisen, müssen sich künftig nach ihrer Rückkehr auf das Virus testen lassen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kündigte am Montag eine entsprechende Testpflicht an, die voraussichtlich kommende Woche in Kraft treten soll. Die Tests sollen für alle kostenfrei sein.

Angriff auf Herz und Hirn: Wie das Coronavirus im Körper wütet

Update, 28. Juli 2020, 6:36 Uhr

schlimmen Spätfolgen. Obwohl der Krankheitsverlauf in vielen Fällen milde ist, wird inzwischen häufig von dauerhaften Schäden an Organen berichtet. Covid-19 ist weit mehr als eine Lungenerkrankung – und führt teilweise zu. Obwohl der Krankheitsverlauf in vielen Fällen milde ist, wird inzwischen häufig von dauerhaften Schäden an Organen berichtet. Unter anderem können der Herzmuskel und das Gehirn betroffen sein . [Plus]

Steigende Zahl der Corona-Neuinfektionen: Das sind die drei Gründe

Update, 27. Juli 2020, 18:41 Uhr

In Deutschland steigen die Corona-Zahlen aktuell wieder deutlich an. Experten gehen davon aus, dass eine zweite Welle bevorsteht.

Fast 50 Neuinfektionen nach Trauerfeier im Ostalbkreis – Ausmaß noch nicht bekannt

Update, 27. Juli 2020, 18:18 Uhr

Ostalbkreis gibt es nach Angaben des örtlichen Gesundheitsamts einen sprunghaften Anstieg an Neuinfektionen, die auf eine Trauerfeier in der vergangenen Woche zurückzuführen sind. Wie eine Sprecherin des Landratsamts am Montag sagte, seien Imgibt es nach Angaben des örtlichen Gesundheitsamts einen, die auf einein der vergangenen Woche zurückzuführen sind. Wie eine Sprecherin des Landratsamts am Montag sagte, seien derzeit 47 neue Corona-Fälle bekannt, jedoch könnten noch mehr Menschen infiziert sein

Corona-Tests bei Einreise aus Risikogebieten sollen Pflicht werde

Update, 27. Juli 2020, 18:16 Uhr

Touristen und andere Reisende, die aus bestimmten Regionen mit erhöhten Infektionsgefahren wieder nach Deutschland kommen, Aus dem Flieger zum Corona-Test: Fürund andere Reisende, die aus bestimmtenwieder nach Deutschland kommen, soll das bald vorgeschrieben werden

Herzprobleme nach Coronavirus - das sagt eine neue Studie

Update, 27. Juli 2020, 16:36 Uhr

Folgen der Pandemie sind bislang in allen Bereichen noch kaum absehbar. Ebenso, welche Langzeitschäden durch das Coronavirus zu erwarten sind. Eine Vermutung äußern Forscher an der neuen Studie in der Fachzeitschrift Diesind bislang in allen Bereichen noch kaum absehbar. Ebenso, welchedurch daszu erwarten sind. Eine Vermutung äußern Forscher an der Universität Frankfurt nun nach einerin der Fachzeitschrift „JAMA Cardiology“: Covid-19-Patienten drohnen auch nach überstandener Erkrankung Herzprobleme.

Deutschlands erster Corona-Patient hat keine schützenden Antikörper mehr

Update, 27. Juli 2020, 15:53 Uhr

Corona-Patient 1 gilt, Der Mann aus Bayern, der bis jetzt alsgilt, hat keine schützenden Antikörper gegen das Coronavirus mehr . Sein Körper verfügt nur drei Monate nach der Infektion bereits nicht mehr über Antikörper, die ihn gegen eine erneute Ansteckung schützen würden.

Forderungen nach Corona-Testpflicht werden lauter - „Anlass zur Sorge“

Update, 27. Juli 2020, 15:18 Uhr

Urlaubsreisen von und nach Deutschland lassen die Corona-Infektionszahlen steigen. Es mehren sich Forderungen nach verpflichtenden Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten. von und nach Deutschland lassen diesteigen. Es mehren sich Forderungen nach verpflichtenden Tests füraus Risikogebieten. Kanzleramtschef Helge Braun sieht aufgrund erhöhter Fallzahlen „Anlass zur Sorge“

Die Corona-Regeln der EU-Länder im Überblick

Update, 27. Juli 2020, 13:41 Uhr

Urlaubswelle rollt jetzt auch im Süden Deutschlands an - am Montag beginnen die Sommerferien in Bayern, am Donnerstag in Baden-Württemberg. Doch wie ist die aktuelle Situation in den Urlaubszielen Europas und was muss man beachten? Die großerollt jetzt auch iman - am Montag beginnen diein, am Donnerstag in. Doch wie ist die aktuelle Situation in denund was muss man beachten? Hier ein Überblick...

Böses Corona-Erwachen für Spaniens Tourismusbranche

Update, 27. Juli 2020, 13:25 Uhr

Die Hiobsbotschaft für Spaniens Tourismusbranche kam aus dem regnerischen und kühlen London. Wegen wieder steigender Corona-Zahlen müssen alle Reisenden aus Spanien nach der Rückkehr nach Großbritannien in eine zweiwöchige Quarantäne, entschied die britische Regierung am Samstag. Dabei hatte die Branche gehofft, nach dem Ende des Corona-Notstandes am 21. Juni und der Öffnung der Grenzen für Europäer zumindest mit einem blauen Auge davonzukommen. Daraus dürfte nun kaum etwas werden.

Söder warnt: „Corona kommt schleichend aber mit aller Macht zurück“

Update, 27. Juli 2020, 10:55 Uhr

Söder hat nach dem Corona-Ausbruch unter Erntehelfern in Niederbayern vor Leichtsinn, Unvernunft und mangelnder Vorsicht im Umgang mit dem Virus gewarnt. Der bayerische Ministerpräsident Markushat nach dem Corona-Ausbruch unter Erntehelfern in Niederbayern vor Leichtsinn, Unvernunft und mangelnder Vorsicht im Umgang mit dem Virus gewarnt. Er forderte erneut Testzentren für Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten.

Australien meldet Rekordzahl an neuen Corona-Ansteckungen

Update, 27. Juli 2020, 9:45 Uhr

Zahl der Neuinfektionen in Spanien geht hoch

Update, 27. Juli 2020, 7:55 Uhr

In Spanien geht die Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder deutlich in die Höhe . Nach der Ferieninsel Mallorca reagieren nun auch andere - vor allem touristische - Regionen des Landes mit Restriktionen.

Bildungsverbände beklagen Probleme bei Fernunterricht

Update, 26. Juli 2020, 21:02 Uhr

Bildungsverbände im Land beklagen erhebliche Rückstände bei der Digitalisierung der Schulen im Südwesten. Die meisten Schulen sehen sich nicht oder nur bedingt in der Lage, beim jetzigen Stand der Digitalisierung Fernunterricht zu betreiben, wie eine von den Verbänden initiierte Umfrage unter staatlichen Schulen im Land ergab.

Corona-Ausbruch im Urlaubsort Sankt Wolfgang

Update, 26. Juli 2020, 16:40 Uhr

Sankt Wolfgang gibt es 40 Menschen aus der Hotel- und Gastrobranche mit dem Corona-Virus infiziert haben. Es handle sich vorwiegend um Praktikanten, berichtet der Nachrichtensender N-TV. Sie hätten in Lokalen gefeiert, zwei Bars seien geschlossen worden. Auch ein Urlauber sei infiziert, hieß es. Im bei Deutschen sehr beliebten Urlaubsortgibt es einen Corona-Ausbruch . Medien zufolge sollen sichaus der Hotel- und Gastrobranche mit deminfiziert haben. Es handle sich vorwiegend um Praktikanten, berichtet der Nachrichtensender N-TV. Sie hätten in Lokalen gefeiert, zwei Bars seien geschlossen worden. Auch ein Urlauber sei infiziert, hieß es.

Briten müssen nach Rückkehr aus Spanien-Urlaub in Quarantäne

Update, 26. Juli 2020, 15:35 Uhr

Tausende Briten müssen nach ihrem Sommerurlaub in Spanien in eine zweiwöchige Quarantäne. Damit sollen eine zweite Infektionswelle und neue Ausgangsbeschränkungen verhindert werden. „Wir haben die Entscheidung so schnell getroffen wie wir konnten“, sagte der britische Außenminister Dominic Raab. Man habe damit auf einen „großen Anstieg an Covid-19-Fällen“ auf dem spanischen Festland reagiert.

Corona-Impfung für alle: Karliczek erwartet keine Engpässe

Update, 26. Juli 2020, 11:43 Uhr

Impfstoffes gegen das Coronavirus keine Engpässe bei der Bereitstellung in Deutschland geben wird. Die Bundesregierung geht davon aus, dass es im Fall der Entwicklung einesgegen das Coronavirus keine Engpässe bei der Bereitstellung in Deutschland geben wird. „Wir sind dabei, die Produktionskapazitäten in Deutschland zu erhöhen“, sagte Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU).

Das sind die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland

Update, 26. Juli 2020, 10:38 Uhr

Neuer Corona-Hotspot nach Ausbruch in Mamming in Bayern

Update, 26. Juli 2020, 09:50 Uhr

Bayern ist nach einem Ausbruch des Virus SARS-CoV-2 ein neuer Corona-Hotspot entstanden: Mindestens 174 Erntheelfer haben sich auf dem Groß-Bauernhof im Landkreis Dingolfing-Landau mit dem Corona-Virus infiziert. In einem landwirtschaftlichen Betrieb inist nach einem Ausbruch des Virus SARS-CoV-2 ein neuerentstanden: Mindestenshaben sich auf dem Groß-Bauernhof im Landkreis Dingolfing-Landau mit dem Corona-Virus infiziert. Insgesamt sind fast 500 Menschen in Quarantäne, der Betrieb wurde abgeriegelt.

Starker Anstieg in Spanien - Katalonien schließt Discos

Update, 25. Juli 2020, 18:20 Uhr

In Spanien schnellen knapp einen Monat nach Aufhebung der strikten Ausgangssperren die Infektionszahlen wieder in die Höhe: Am Freitag meldeten die Behörden 280 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden. Damit verdreifachte sich die Zahl innerhalb der letzten zwei Wochen. Rund die Hälfte der neuen Fälle wurde in Katalonien registriert. Desen Regionalregierung ordnete daher die Schließung sämtlicher Diskotheken und Konzertsäle mit Tanzfläche an. Seit Samstag gilt zudem eine Sperrstunde um Mitternacht für Bars, Restaurants, Spielhallen und Kasinos. Die verschärften Regelungen gelten zunächst für zwei Wochen.

Ministerpräsident: Zweite Welle in Deutschland schon da

Update, 25. Juli 2020, 13:50 Uhr

Zahlen von Neuinfektionen geht Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer davon aus, dass die befürchtete zweite Infektionswelle der Corona-Pandemie Deutschland erreicht habe: „Die zweite Corona-Welle ist schon da. Sie findet bereits jeden Tag statt. Wir haben jeden Tag neue Infektionsherde, aus denen sehr hohe Zahlen werden könnten“, sagte der CDU-Politiker der „Rheinischen Post“ am Samstag. Angesichts stark steigendervongeht Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer davon aus, dass die befürchteteder Corona-Pandemie Deutschland erreicht habe: „Die zweite Corona-Welle ist schon da. Sie findet bereits jeden Tag statt. Wir haben jeden Tag neue Infektionsherde, aus denen sehr hohe Zahlen werden könnten“, sagte der CDU-Politiker der „Rheinischen Post“ am Samstag. Der deutliche Anstieg der Coronavirus-Fälle in den vergangenen Tagen beunruhigt das Robert Koch-Institut (RKI). „Eine weitere Verschärfung der Situation muss unbedingt vermieden werden.“

Höchster Anstieg seit Beginn der Pandemie

Update, 25. Juli 2020, 08:50 Uhr

Tourismus wieder anläuft und in vielen Ländern Lockerungen greifen, meldet die neue Infektionen mit dem Coronavirus SARS-C0V-2 gemeldet worden wie am Freitag. Während derwieder anläuft und in vielen Länderngreifen, meldet die Weltgesundheitsorganisation WHO einen bedenklicher Rekord: Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie sind der Organisation binnen 24 Stunden noch nie so vielemit dem Coronavirus SARS-C0V-2 gemeldet worden wie am Freitag. Amerika liegt an der Spitze. Auch in Deutschland steigen die Zahlen wieder.

Aktuelle Zahlen für Baden-Württemberg

Update, 24. Juli 2020, 19:25 Uhr

Am Freitag wurden dem baden-württembergischen Gesundheitsministerium vom Landesgesundheitsamt (LGA) Baden-Württemberg insgesamt weitere 87 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet (Stand: 16.00 Uhr). Damit steigt die Zahl der seit Beginn der Pandemie Infizierten in Baden-Württemberg auf mindestens 36.828 an. Davon sind ungefähr 34.106 Personen bereits wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. Derzeit sind geschätzt noch 881 Menschen im Land mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) infiziert.

Dem Landesgesundheitsamt wurden heute zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Demnach beträgt die Zahl der Todesfälle insgesamt 1.841.

Die Reproduktionszahl beziehungsweise der 7-Tages R-Wert wird vom Robert Koch-Institut für Baden-Württemberg mit R 0,94 angegeben.

Entscheidung über kostenlose Tests für Rückkehrer an deutschen Flughäfen

Update, 24. Juli 2020, 15:15 Uhr

Disney verschiebt Start von Avatar, Star Wars und Mulan

Update, 24. Juli 2020, 14:41 Uhr

Zahl der Coronavirus-Infektionen steigt: Weitere Fälle nach Party

Update, 24. Juli 2020, 13:21 Uhr

Ist die Corona-App kaputt? Millionen User haben Probleme

Update, 24. Juli 2020, 11:41 Uhr

Corona-Warn-App soll es einen Defekt geben - auf Millionen Smartphones mit Android-Betriebssystem wurden User wochenlang nur schlecht oder gar nicht gewarnt. Bei dersoll es einengeben - auf Millionen Smartphones mit Android-Betriebssystem wurden User wochenlang nur schlecht oder gar nicht gewarnt. Doch die Warn-App hat keinen Defekt. - es gibt eine Lösung für dieses Problem

Reiserückkehrer bringen Corona aus dem Urlaub mit - Kommt jetzt der Pflicht-Test?

Update, 24. Juli 2020, 10:10 Uhr

Corona-Rekord in den USA - Spanien droht zweite Welle

Update, 24.07.2020, 09:10 Uhr

Spanien scheint das Coronavirus kein Ende zu nehmen. Im Gegenteil: Die Zahlen der Neuinfektionen in Spanien steigen immer weiter an. Auch inscheint daskein Ende zu nehmen. Im Gegenteil: Die Zahlen der Neuinfektionen in Spanien steigen immer weiter an. Das beliebteste Urlaubsland der Deutschen steht kurz vor einer zweiten Corona-Welle.

Hunde können Corona-Infektion erschnüffeln

Update, 23. Juli 2020, 19:24 Uhr

Hunde können einer Studie zufolge Corona-Infektionen recht zuverlässig erschnüffeln. „Die Hunde mussten lediglich eine Woche trainiert werden, um zwischen Proben von Sars-CoV-2-infizierten Patienten und nicht infizierten Kontrollen zu unterscheiden“, teilte die Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover am Donnerstag mit. Besonders geschultekönnen einer Studie zufolgerecht zuverlässig erschnüffeln. „Die Hunde mussten lediglich eine Woche trainiert werden, um zwischen Proben von Sars-CoV-2-infiziertenund nicht infizierten Kontrollen zu unterscheiden“, teilte die Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover am Donnerstag mit. Die Hunde konnten unter 1012 Proben von Speichel oder Atemwegssekret 94 Prozent korrekt identifizieren. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten.

Zahlen des RKI: 569 registrierte Neuinfektionen

Update, 23. Juli 2020, 18:22 Uhr

Robert Koch-Instituts (RKI) 569 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Damit waren seit Beginn der Corona-Krise mindestens 203.368 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das RKI am Donnerstagmorgen meldete (Datenstand 23.7., 0.00 Uhr). Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des569 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Damit waren seit Beginn der Corona-Krise mindestens 203.368 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das RKI am Donnerstagmorgen meldete (Datenstand 23.7., 0.00 Uhr). In Baden-Württemberg gibt es laut RKI vergleichsweise wenige neue Fälle.

Falsche Wettervorhersagen wegen Krise in der Luftfahrt

Update, 23. Juli 2020, 17:39 Uhr

Flugverkehr extrem eingeschränkt. Das wirkt sich auf die Wettervorhersagen aus. Wetter-Apps sind ungewohnt unzuverlässig. Die Corona-Krise hat denextrem eingeschränkt. Das wirkt sich auf dieaus. Wetter-Apps sind ungewohnt unzuverlässig. Ein Experte erklärt, warum das an den wenigen Flugzeugen liegt, die derzeit unterwegs sind.

Trigema-Chef, Wolfgang Grupp, sieht Tesla-Elektroautos vorn

Update, 23. Juli 2020, 13:52 Uhr

Personalabbau und Sparkurs bei Deutschem Autobauer wegen Corona

Update, 23. Juli 2020, 12:22 Uhr

Die Corona-Krise sorgt für tiefrote Zahlen bei Daimler - der Milliarden-Verlust zwingt dem Autobauer zu einen noch deutlich schärferen Sparkurs und Personalabbau.

Corona auf Mallorca: Rückkehrer bringen Virus mit und das sagt Schlagerstar Tobee

Update, 23. Juli 2020, 10:55 Uhr

Nach wilden Partys auf Mallorca erlebt die Insel einen Shutdown. Schlagerstar Tobee hat eine klare Meinung dazu. [plus]

Schüler an Ulmer Gymnasium infiziert - doch nur eine Klasse wird informiert

Update, 23. Julie 2020, 8:00 Uhr

Schüler wird in Ulm positiv getestet. Die Schulleitung informiert lediglich die betroffene Klasse. Einwird inpositiv getestet. Die Schulleitung informiert lediglich die betroffene Klasse. Es seien keine weiteren Maßnahmen notwendig gewesen, heißt es. [plus]

Wieso die Entwicklung eines Impfstoffs gegen Corona so schwierig ist

Update, 22. Juli 2020, 20:40 Uhr

Die aktuellen für Baden-Württemberg

Update, 22. Juli 2020, 19:10 Uhr

Am Mittwoch wurden dem baden-württembergischen Gesundheitsministerium vom Landesgesundheitsamt (LGA) Baden-Württemberg insgesamt weitere 81 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet (Stand: 16.00 Uhr). Damit steigt die Zahl der seit Beginn der Pandemie Infizierten in Baden-Württemberg auf mindestens 36.647 an. Davon sind ungefähr 34.019 Personen bereits wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. Derzeit sind geschätzt noch 790 Menschen im Land mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) infiziert. Die Zahl der Todesfälle liegt bei 1.838. Die Reproduktionszahl beziehungsweise der 7-Tages R-Wert wird vom Robert Koch-Institut für Baden-Württemberg mit R 1,13 angegeben.

Gesundheitsminister: Corona-Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten

Update, 22. Juli 2020, 18:15 Uhr

Wer aus Risikogebieten nach Deutschland zurückkommt, muss eigentlich zwei Wochen in Quarantäne. Doch nicht jeder hält sich dran. Die Politik will die Regeln nun ändern.

Eisenmann will Singen und Blasmusik an Schulen ermöglichen

Update, 22. Juli 2020, 13:45 Uhr

Sommerferien nun doch erlaubt werden. „Keiner will, dass Blasmusik oder Singen in unseren Schulen keinen Platz kriegt“, erklärte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Mittwoch im Landtag. „Wir prüfen das sehr engmaschig.“ Entgegen ursprünglicher Planungen könnten Singen und Blasmusik in geschlossenen Räumen an Schulen unter gewissen Bedingungen nach dennun doch erlaubt werden. „Keiner will, dass Blasmusik oder Singen in unseren Schulen keinen Platz kriegt“, erklärte Kultusministerin(CDU) am Mittwoch im Landtag. „Wir prüfen das sehr engmaschig.“

Badeseen überfüllt - Warnung vor Infektionen, Corona-Hotspots und Unfällen - Erster See gesperrt

Update, 22. Juli 2020, 11:55 Uhr

Badeseen in Baden-Württemberg und Bayern einen Ansturm. Doch damit steigt die Wegen Corona erleben diein Baden-Württemberg und Bayern einen Ansturm. Doch damit steigt die Gefahr von Infektionen und Unfällen . Die Regierung ist besorgt. Als Konsequenz wird jetzt ein erste Badesee gesperrt.

Vier weitere Infizierte mit dem Coronavirus im Bodenseekreis gemeldet

Update, 22. Juli 2020, 10:40 Uhr

Viele Firmen in der Region Ulm wollen wegen Corona-Krise Jobs streichen

Update, 22. Juli 2020, 8:52 Uhr

massive negative Auswirkungen auf die regionale Wirtschaft. große Verunsicherung bei den Akteuren in den Unternehmen. Ein Drittel der Unternehmen plant vor diesem Hintergrund Entlassungen. [Plus] Die Corona-Krise hatauf die regionale Wirtschaft. Das geht aus dem neuen Konjunktur­bericht der IHK Ulm hervor. Die Umfrage erfolgte im Juni. Es herrscht demnach einebei den Akteuren in den Unternehmen. Ein Drittel der Unternehmen plant vor diesem Hintergrund. [Plus]

Aktuelle Corona-Zahlen für Deutschland

Update, 21. Juli 2020, 12:32 Uhr

Weihnachtsmärkte 2020 sollen unter Umständen möglich sein

Update, 21. Juli 2020, 11:40 Uhr

Corona-Auflagen und erster Absagen in mehreren Kommunen hat das Land Regelungen für die Öffnung von Märkten und mobilen Freizeitparks, sagte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut am Dienstag in Stuttgart. Trotz der geltenden strengen-Auflagen und erster Absagen in mehreren Kommunen hat das Land die Weihnachtsmärkte in diesem Jahr noch nicht vollkommen abgeschrieben . Gemeinsam mit dem Sozialministerium erarbeite ihr Haus derzeitfür die Öffnung von Märkten und mobilen Freizeitparks, sagte Wirtschaftsministerinam Dienstag in Stuttgart.

Corona-Risiko: Kindergarten in Geislingen geschlossen

Update, 21. Juli 2020, 9:35 Uhr

Antikörper bieten vermutlich längerfristig Corona-Immunität

Update, 21. Juli 2020, 8:42 Uhr

Corona-Patienten haben einer Studie zufolge in vielen Fällen dauerhaft so viele Antikörper, dass eine erneute Infektion mit dem Virus vermutlich abgewehrt werden kann. -Patienten haben einer Studie zufolge in vielen Fällen dauerhaft so viele, dass eine erneute Infektion mit dem Virus vermutlich abgewehrt werden kann. Das ist das Ergebnis einer noch nicht veröffentlichten Studie.

Corona-Hilfe: Milliarden-Paket für die Kommunen im Land

Update, 21. Juli 2020, 6:35 Uhr

baden-württembergischen Städten und Gemeinden in der Corona-Krise mit 2,88 Milliarden Euro unter die Arme. Darauf haben sich am späten Montagabend die Das Land greift denStädten und Gemeinden in dermitunter die Arme. Darauf haben sich am späten Montagabend die Spitzen von Grün-Schwarz in einer Sitzung der Haushaltskommission der Koalition verständigt

Studie: Durchbruch der Uni Oxford auf der Suche nach Impfstoff

Update, 20. Juli 2020, 17 Uhr

Corona in Bayern: Testzentren an Airports und Ausblick aufs neue Schuljahr

Update, 20. Juli 2020, 11:45 Uhr

In einigen EU-Ländern steigen die Corona-Zahlen wieder an. Das bereitet der Politik in Bayern Sorge. An den Flughäfen will sich Ministerpräsident Söder wappnen. Er sorgt sich aber um die Schulen.

Corona in Frankreich: Maskenpflicht deutlich verschärft

Update, 20. Juli 2020, 10:30 Uhr

Optimismus bei der Suche nach Corona-Medikament

Update, 20. Juli 2020, 8:04 Uhr

Corona-Pandemie bremsen. Ein Impfstoff soll die Zahl von weltweit 200.000 registrierten Infektionen pro Tag drücken, Zehntausende Tote verhindern und möglichst bald den Menschen rund um den Globus wieder ein Leben ohne große Einschränkungen ermöglichen. Ein kleiner Piks könnte diebremsen. Einsoll die Zahl von weltweit 200.000 registrierten Infektionen pro Tag drücken, Zehntausendeverhindern und möglichst bald den Menschen rund um den Globus wieder ein Leben ohne große Einschränkungen ermöglichen. Es mehren sich die Hoffnungen, dass zeitnah ein Impfstoff gefunden wird.

Neuer Corona-Ausbruch auf Wiesenhof-Geflügel-Schlachthof in Niedersachsen

Update, 19. Juli 2020, 17:19 Uhr

Geflügel-Schlachthof im Wiesenhof“-Betrieb, 1046 Abstriche genommen. In einemim niedersächsischen Lohne bei Vechta haben sich 66 Personen mit dem Coronavirus angesteckt , wie der Landkreis Vechta am Wochenende mitteilte. Insgesamt wurden bei der Firma Oldenburger Geflügelspezialitäten (OGS), einem „“-Betrieb, 1046 Abstriche genommen.

Homeoffice statt Büro: Corona fördert den Wandel

Update, 19. Juli 2020, 16:38 Uhr

Die Corona-Krise könnte nach Einschätzung von Ökonomen Katalysator für mobiles Arbeiten werden. „Arbeitnehmer wie Arbeitgeber haben in der Lockdown-Phase gemerkt, dass es relativ gut funktioniert im Homeoffice“, sagte IW-Forscher Michael Voigtländer. „Viele Firmen werden sich auch überlegen, wie sie angesichts der angespannten wirtschaftlichen Lage Flächen sparen und damit Kosten reduzieren können.“

Bald wieder Fans im Fußball-Stadion - Kanzleramtschef nährt Hoffnung

Update, 19. Juli 2020, 8:40 Uhr

Helge Braun (CDU) ist zuversichtlich. Er glaubt, dass Fußballfans schon Abstand und Hygienekonzept können Sportveranstaltungen mit Zuschauern durchgeführt werden“, sagte er. Kanzleramtschef(CDU) ist zuversichtlich. Er glaubt, dassschon bald wieder ins Stadion gehen können . „Mitundkönnen Sportveranstaltungen mit Zuschauern durchgeführt werden“, sagte er.

Corona-Massentest in Stuttgart: Abstriche bei 400 Nachbarn

Update, 18. Juli 2020, 18:39 Uhr

Stuttgarter Hochhauskomplex sechs Menschen an Corona erkrankt sind, hat die Stadt rund 400 Nachbarn vorsorglich testen lassen. Sie seien „vorab schriftlich über dieses freiwillige und kostenlose Angebot informiert worden“, Nachdem in einemsechs Menschen an Corona erkrankt sind, hat die Stadt rund 400 Nachbarn vorsorglich testen lassen. Sie seien „vorab schriftlich über dieses freiwillige und kostenlose Angebot informiert worden“, teilte die Stadt am Samstag mit

Medien: Corona-Fälle auf Mallorca und Formentera

Update, 18. Juli 2020, 17:05 Uhr

Gesundheitsministerium davon ausgeht, die Fälle auf Mallorca weitgehend unter Kontrolle zu haben, ist am Samstag ein Auf Mallorca und Formentera herrscht Nervosität wegen mutmaßlicher Corona-Fälle in Hotellerie und Gastronomie. Während das balearischedavon ausgeht, die Fälle auf Mallorca weitgehend unter Kontrolle zu haben, ist am Samstag ein Corona-Ausbruch mit fünf Infektionen auf Formentera bekannt geworden

Tui streicht „Partyreisen“ - Appell an Urlauber nach illegalen „Ballermann“-Partys

Update, 18. Juli 2020, 11:36 Uhr

Tourismusbeauftragte der illegalen Partys am „Ballermann“ auf Mallorca als „sehr ärgerlich“ bezeichnet. Tui-Deutschland-Chef Marek Andryszak sagte: „Da haben einige überhaupt nicht verstanden, in was für einer Zeit wir momentan leben. Partymachen ist gerade einfach nicht angesagt.“ Derder Bundesregierung , Thomas Bareiß, hat dieam „“ aufals „sehr ärgerlich“ bezeichnet.Marek Andryszak sagte: „Da haben einige überhaupt nicht verstanden, in was für einer Zeit wir momentan leben. Partymachen ist gerade einfach nicht angesagt.“ Als Konsequenz streicht der Reisekonzern seine „Partyreisen“.

Streit um Kontrolle der Maskenpflicht bei DB und Polizei

Update, 17. Juli 2020, 16:30 Uhr

Maskenpflicht im Zugverkehr verantwortlich ist. In der Vergangenheit ist es wiederholt zu Übergriffen auf Bahnangestellte gekommen. Die Deutsche Bahn und die Bundespolizei sind sich uneinig , wer für die Einhaltung derimverantwortlich ist. In der Vergangenheit ist es wiederholt zu Übergriffen auf Bahnangestellte gekommen.

Gericht bestätigt Quarantänepflicht für Türkei-Reisende

Update, 17. Juli 2020, 14:45 Uhr

Türkei nach Baden-Württemberg zurückkehrt, muss sich nach einem Gerichtsbeschluss in häusliche Quarantäne begeben. Wer von einer Reise in dienach Baden-Württemberg zurückkehrt, muss sich nach einem Gerichtsbeschluss in häusliche Quarantäne begeben. Das hat jetzt ein Gericht bestätigt. Es gibt nur eine Ausnahme.

Coronavirus-Zahlen: Robert-Bosch-Institut registriert mehr als 9000 Tote in Deutschland

Update, 17. Juli 2020, 8:56 Uhr

Infizierten in Deutschland mit 200.843 angegeben, das sind 534 mehr als am Vortag. Die Zahl der Das Robert-Bosch-Institut hat die Zahl derin Deutschland mit 200.843 angegeben, das sind 534 mehr als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle ist auf 9078 angestiegen , dass sind vier Fälle mehr als noch am Vortag. Die Zahl der Genesenen beträgt laut RKI 186.900.

Lehrer befürworten Schulöffnungen im Südwesten

Update, 17. Juli 2020, 8:25 Uhr

Lehrer in Baden-Württemberg die Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag des Landes­verbandes der Gewerkschaft Verband Bildung und Erziehung (VBE) nahe. Trotz verbreiteter Sorgen um die eigene Gesundheit trägt die Mehrheit derin Baden-Württemberg die Wiederöffnung der Schulen mit. Das legt jedenfalls einedes Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag des Landes­verbandes der Gewerkschaft Verband Bildung und Erziehung (VBE) nahe.

Corona auf Mallorca: Vom „Ballermann“ zum Buhmann

Update, 17. Juli 2020, 7:30 Uhr

Neue Regeln für den Kita-Besuch in Bayern?

Update, 16. Juli 2020, 17:15 Uhr

Kinderbetreuung in Bayern angesichts der Corona-Krise? Wie weiter in Sacheninangesichts der-Krise? Ab Herbst könnte es für Kitas im Freistaat neue Kriterien geben, ob Kinder auch mit Schnupfen in die Einrichtung kommen dürfen.

Droht auf Mallorca ein regionaler Corona-Lockdown?

Update, 16. Juli 2020, 13:20 Uhr

Verwirrung auf der Insel gesorgt. Nach dem positiven Testergebnis einer Küchenmitarbeiterin war zeitweise sogar von einem möglichen Medienberichte über Corona-Fälle auf Mallorca haben in den letzten Tagen fürauf der Insel gesorgt. Nach dem positiven Testergebnis einer Küchenmitarbeiterin war zeitweise sogar von einem möglichen regionalen Lockdown rund um die „Deutschen-Hochburg“ Cala Ratjada im Nordosten die Rede

Lokale Ausreiseverbote beschlossen

Update 16. Juli 2020, 11:40 Uhr

zielgenauere, lokale Ausreiseverbote in Landkreise sind vom Tisch. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben sich aufin Regionen mit einem starkem Corona-Ausbruch verständigt . Ausreisebeschränkungen fürsind vom Tisch.

Tönnies darf nach Corona-Ausbruch wieder schlachten

Update, 15. Juli 2020, 16:20 Uhr

Rund vier Wochen nach dem Corona-Ausbruch bei Deutschlands größtem Fleischbetrieb Tönnies in Rheda-Wiederbrück darf das Unternehmen an seinem Hauptstandort wieder schlachten. Die Stadtverwaltung hat den angeordneten Produktionsstopp für die Schlachtung am Mittwoch mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

Mallorca schließt Lokale am Ballermann

Update, 15. Juli 2020, 15:07 Uhr

Wegen illegaler Partys am „Ballermann“ hat Mallorca die Zwangsschließung aller Lokale der vor allem von deutschen Touristen gern besuchten „Bier-“ und „Schinkenstraße“ beschlossen.

So lange sollen Kontaktbeschränkungen in Bayern verlängert werden

Die Update, 15. Juli 2020, 13:52 Uhr

Kontaktbeschränkungen in Bayern sind am Mittwoch offenbar verlängert worden. Das berichten verschiedene Medien übereinstimmend. insind am Mittwoch offenbar verlängert worden. Das berichten verschiedene Medien übereinstimmend. Und so lange soll die Corona-Regel vorerst bestehen bleiben

Sechs neue Corona-Fälle an Schule und Kita in Göppingen

Update, 15. Juli 2020, 12:25 Uhr

Corona-Infizierten in Schule und Kita auf sich und so ist die aktuelle Lage vor Ort? Göppingen hat neue Corona-Infektionen im Bildungswesen zu verzeichnen. Was hat es mit deninundauf sich und so ist die aktuelle Lage vor Ort?

Nach den Sommerferien Maskenpflicht für Schüler, Corona-Tests für Lehrer

Update, 14. Juli 2020, 19:50 Uhr

Schulalltag nach dem Sommer wird ein anderer sein - geprägt von der Corona-Pandemie. Auf den Pausenhöfen und in den Fluren sollen Kinder und Jugendliche ab der fünften Klasse Maske tragen. Dernach dem Sommer wird ein anderer sein - geprägt von der Corona-Pandemie. Auf den Pausenhöfen und in den Fluren sollen Kinder und Jugendliche ab der fünften Klassetragen. Lehrer und Erzieher können sich nach dem Sommer mehrfach testen lassen

Wegen Corona boomen Neuzulassungen von Wohnmobilen

Update, 14. Juli 2020, 14:55 Uhr

Corona hat positive Auswirkungen auf die Wohn- und Reisemobilbranche - laut Kraftfahrt-Bundesamt haben die Neuzulassungen bei Wohnmobilen Corona-Pandemie den Markt weiter antreiben. hat positive Auswirkungen auf die Wohn- und Reisemobilbranche - laut Kraftfahrt-Bundesamt haben diebei Wohnmobilen im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat um rund 65 Prozent zugelegt . Beim Hersteller Hymer aus Bad Waldsee in Oberschwaben erwartet man, dass die Auswirkungen derden Markt weiter antreiben.

Urlaub in Türkei und Kroatien - So ist der Stand

Update, 14. Juli 2020, 14:30 Uhr

„Millionen von Menschen wollen diesen Sommer reisen“, sagen türkische Kulturvereine. Es gibt Anzeichen für eine unmittelbar bevorstehende Lockerung. So ist der aktuelle Standfür mögliche Reisen in die Türkei.

Auch Kroatien steht als mögliches Urlaubsland ganz oben auf der Liste vieler Deutscher. Dort ist die Lage aber gerade angespannter geworden.

Berichte: Weißes Haus versucht Virenexperten Fauci zu diskreditieren

Update, 13. Juli 2020, 15:55 Uhr

Weiße Haus versucht Medienberichten zufolge, inmitten der Corona-Pandemie den renommierten Virenexperten und Berater von Präsident Donald Trump, Anthony Fauci, zu diskreditieren. Wie unter anderem die „Washington Post“ und der Nachrichtensender CNN berichten, verteilte ein Vertreter des Weißen Hauses am Wochenende eine Liste mit Beispielen, in Dasversucht Medienberichten zufolge, inmitten der-Pandemie den renommierten Virenexperten und Berater von Präsident Donald Trump,, zu diskreditieren. Wie unter anderem die „Washington Post“ und der Nachrichtensender CNN berichten, verteilte ein Vertreter des Weißen Hauses am Wochenende eine Liste mit Beispielen, in denen Fauci mit Blick auf das Coronavirus falsch gelegen haben soll

Coronavirus bei Kindern: Weitere Studie der Uniklinik Ulm startet

Update, 13. Juli 2020, 11:46 Uhr

Kinder und Jugendliche anders auf das Coronavirus als Erwachsene? Baden-Württemberg unter anderem untersuchen, ob und wie viele Jungen und Mädchen Antikörper gegen das Virus gebildet haben - und wie es sich im Vergleich mit Erwachsenen im selben Haushalt verhält. Auch die Immunreaktion der Kinder soll beleuchtet werden, wie das Inwieweit reagierenundanders auf dasals Erwachsene? In einer Folgestudie wollen Forscher ausunter anderem untersuchen, ob und wie viele Jungen und Mädchengegen das Virus gebildet haben - und wie es sich im Vergleich mit Erwachsenen im selben Haushalt verhält. Auch dieder Kinder soll beleuchtet werden, wie das Universitätsklinikum Ulm zum Start des Projekts am Montag mitteilte.

Urlaub 2020: Spahn warnt vor zweiter Welle an Infektionen - „Gefahr ist real“

Update, 13. Juli 2020, 10:52 Uhr

Jens Spahn (CDU) hat die Schutzmaßnahmen einzuhalten. „Die Gefahr einer zweiten Welle ist real“, sagte Spahn am Montag in Berlin bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem Präsidenten des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler. Er rief die Bevölkerung auf, gerade auch in Urlaubszeiten wachsam zu bleiben und nicht übermütig zu werden. Gesundheitsminister(CDU) hat die Bürger vor Nachlässigkeit im Umgang mit der Corona-Pandemie gewarnt und eindringlich aufgerufen, dieeinzuhalten. „Die Gefahr einerist real“, sagte Spahn am Montag in Berlin bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem Präsidenten des(RKI), Lothar Wieler. Er rief die Bevölkerung auf, gerade auch inwachsam zu bleiben und nicht übermütig zu werden.

Mallorca bereitet sich auf weitreichende Maskenpflicht vor

Update, 13. Juli 2020, 10:37 Uhr

Mallorca und den anderen Baleareninseln soll am Montag wegen der Aufund den anderen Baleareninseln soll am Montag wegen der Corona-Pandemie eine weitgehende Maskenpflicht in Kraft treten . Damit folgen die Behörden dem Beispiel Kataloniens und der Extremadura.

Dort ist das Tragen einer Maske über Mund und Nase praktisch überall außerhalb der eigenen vier Wände bereits Pflicht, auch dann, wenn der Sicherheitsabstand zu anderen Personen gewahrt werden kann.

Sinkende Antikörperzahl dämpft Hoffnung auf Impfstoff

Update, 13. Juli 2020, 8:30 Uhr

Covid-19-Patienten dämpfen die Hoffnung auf eine lang anhaltende Immunität und damit auch auf eine Neue Untersuchungen von genesenendämpfen die Hoffnung auf eine lang anhaltende Immunität und damit auch auf eine lange Wirksamkeit einer möglichen Impfung.

Ballermann-Party: Deutsche Urlauber feiern auf Mallorca ohne Masken und Abstand

Update, 11. Juli 2020, 19:12 Uhr

Mehr psychische Probleme bei Kindern in der Corona-Krise

Update, 10. Juli 2020, 16:08 Uhr

Sie sind häufiger gereizt, niedergeschlagen oder können schlecht einschlafen: Die Corona-Krise hat die Lebensqualität und psychische Gesundheit von vielen Kindern und Jugendlichen in Deutschland einer neuen Studie zufolge verschlechtert.

Muss ich nach dem Urlaub zwangsläufig in Quarantäne?

Update, 9. Juli 2020, 15:43 Uhr

Der verdiente Urlaub ist vorbei - doch dann können die Probleme erst losgehen. Wer eine Reise in ein Corona-Risikogebiet unternimmt, sollte wissen, was das für die Rückkehr nach Deutschland bedeutet. Alle Details erfährst du hier...

Reisen trotz Corona - In diese europäischen Länder können Deutsche Urlaub machen

Update, 9. Juli 2020, 11:59 Uhr

Nachbarländern wieder geöffnet. Hier ein Überblick, Schon seit einigen Wochen hat Deutschland die Grenzen zu denwieder geöffnet. Hier ein Überblick, welche Regeln und Vorschriften in den europäischen Urlaubsländern gelten...

Reisewarnungen für Bulgarien, Rumänien und Moldau

Update, 8. Juli 2020, 14:03 Uhr

Österreich spricht mit Blick auf die Corona-Infektionen jetzt auch für Bulgarien, Rumänien und Moldau eine Reisewarnung aus

Nach Sommerferien ohne Corona-Abstandsregeln zum Unterricht

Update, 8. Juli 2020, 13:01 Uhr

Sommerferien sollen die Schüler in Baden-Württemberg wieder regulär unterrichtet werden - und zwar ohne Abstandsregeln. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) stellte am Mittwoch in Stuttgart ihren Plan für den „ Nach densollen die Schüler inwieder regulär unterrichtet werden - und zwar ohne. Kultusministerin(CDU) stellte am Mittwoch in Stuttgart ihren Plan für den „ Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen “ ab September vor.

Atteste gegen Maskenpflicht ohne medizinischen Grund

Update, 7. Juli 2020, 16:15 Uhr

Österreich: Erstes Bundesland führt Maskenpflicht wieder ein

Update, 7. Juli 2020, 14 Uhr

Weil die Corona-Infizierungen wieder zunehmen, führt Oberösterreich wieder die Maskenpflicht ein. Schon seit vergangener Woche sind Schulen und Kitas geschlossen.

Studie der Uniklinik zeigt die gefährliche Angst vor dem Virus

Update, 7. Juli 2020, 11:30 Uhr

Eine Studie am Universitätsklinikum Ulm zeigt: Herzinfarktpatienten kamen in der Coronavirus-Pandemie oft zu spät in die Klinik.

Griechenland: Mehrere Touristen mit Coronavirus infiziert

Update, 7. Juli 2020, 10:30 Uhr

Zum ersten Mal seit Wochen sind in Griechenland wieder mehrere Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden

Drei Coronavirus-Fälle in Center Parcs Ferienanlage bei Leutkirch

Update, 7. Juli 2020, 6:56 Uhr

Center Parcs Allgäu in Leutkirch wurden Ausbruch ist nicht zu rechnen. Imin Leutkirch wurden drei Menschen positiv auf das Coronavirus getestet . 120 Personen wurden bisher getestet. Einige Fragen sind noch offen. Die Verantwortlichen betonen: Mit einem größerenist nicht zu rechnen.

Tourismus-Beauftragter Bareiß: Chancen auf Türkei-Urlaub steigen

Update, 6. Juli 2020, 14:05 Uhr

Bareiß mahnte an, die Türkei nicht strenger zu beurteilen als andere Urlaubsländer. Vor Ort werde viele getan, damit Reisende wieder gesund nach Hause kommen.

Frankfurter Flughafenchef will Kurzarbeit bis Sommer 2022

Update, 3. Juli 2020, 08:25 Uhr

Am Frankfurter Flughafen sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch deutlich zu spüren. Der Flughafenchef will daher die Möglichkeit der Kurzarbeit bis 2022 nutzen.

Tesla plant offenbar Minifabriken mit Tübinger Impfstoffentwickler CureVac

Update, 3. Juli 2020, 07:40 Uhr

Der US-Elektroautobauer Tesla arbeitet laut Konzernchef Elon Musk mit dem deutschen Biotechunternehmen CureVac beim Bau von dezentralen Produktionsanlagen zur Impfstoffherstellung zusammen.

Kostenlose Corona-Tests in Bayern - „Bayerischer Weg“ umstritten

Update, 30. Juni 2020, 16:10 Uhr

Die bayerische Landesregierung hat Corona-Tests für alle beschlossen. Ministerpräsident Söder sieht sein Land in einer Vorreiterrolle. Doch nicht alle Bundesländer wollen den bayerischen Weg mitgehen.

In diese Länder könnten Fernreisen bald wieder möglich sein

Update, 30. Juni 2020, 13:35 Uhr

In einem schriftlichen Verfahren entscheidet die EU am Dienstag über eine mögliche Teilaufhebung von Corona-Beschränkungen. Bei einer Annahme könnten die Einreiseverbote für 15 Länder aufgehoben werden.

Grundschulen und Kitas ab dem 29. Juni im Regelbetrieb: Das sollten Eltern nun wissen

Update, 29. Juni 2020, 11:45 Uhr

Ab Montag soll an den Kitas und Grundschulen, in Grundschulförderklassen und Schulkindergärten wieder eine reguläre Betreuung möglich sein. Doch was bedeutet das für die Schüler, Lehrer und Eltern?

Anträge auf Corona-Hilfe für Hotels und Gastro ab Mittwoch möglich

Update, 29. Juni 2020, 11:13 Uhr

Hoteliers und Wirte mit den Folgen der Corona-Krise. Wegen der Pandemie-Schließungen brachen die Umsätze ein – Seit Monaten kämpfenmit den Folgen der Corona-Krise. Wegen der Pandemie-Schließungen brachen die Umsätze ein – nun soll es zielgerichtete Hilfe vom Land geben. Am Montag werden die Details bekannt.

Neue Lockerungen ab 1. Juli: Was für den Mannschaftssport nun wichtig ist

Update, 29. Juni 2020, 10:07 Uhr

Kultusministerium und das Sozialministerium des Landes Baden-Württemberg beschlossene „Corona-Verordnung Sport“ bringt gute Nachrichten für alle Sportlerinnen und Sportler. Sportstätten, Sportwettkämpfe sowie Profi- und Spitzensport betreffen. Die durch dasdes Landes Baden-Württemberg beschlossene „“ bringt gute Nachrichten für alle Sportlerinnen und Sportler. Die neue Verordnung, die ab dem 1. Juli in Kraft tritt , beinhaltet zahlreiche Lockerungen, diebetreffen.

Neuer Corona-Fall an Grundschule in Senden

Update, 28. Juni 2020, 18:30 Uhr

10 Millionen Fälle und fast 500.000 Tote weltweit

Update, 28. Juni 2020, 15:45 Uhr

Rund sechs Monate nach Beginn der Coronavirus-Pandemie gibt es US-Wissenschaftlern zufolge bereits mehr als zehn Millionen bestätigte Infektionen und knapp 500.000 Todesfälle. Das ging am Sonntag aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor.

Bayern kündigt Corona-Tests für jedermann an

Update, 28. Juni 2020, 11:16 Uhr

Corona-Virus testen lassen können - ganz unabhängig davon, ob er Symptome hat. Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) in München erklärte. Sie kündigte eine „Corona-Testoffensive“ an: „Allen Bürgerinnen und Bürgern Bayerns wird deshalb zeitnah angeboten, sich bei einem niedergelassenen Vertragsarzt auch ohne Symptome testen zu lassen.“ In Bayern soll sich künftig jeder auf dastesten lassen können - ganz unabhängig davon, ob er Symptome hat. Die Tests sollen „massiv“ ausgeweitet werden , wieMelanie Huml (CSU) in München erklärte. Sie kündigte eine „“ an: „Allen Bürgerinnen und Bürgern Bayerns wird deshalb zeitnah angeboten, sich bei einem niedergelassenen Vertragsarzt auch ohne Symptome testen zu lassen.“

Wie verändert sich die Gastronomie in Zeiten der Pandemie?

Update, 27. Juni 2020, 8:35 Uhr

Desinfektionsspener und Masken. Doch viele Branchen wird das Virus nachhaltig verändern. Essengehen für uns in Zukunft gestalten könnte. [plus] Manchmal könnte man fast vergessen, dass wir in einer Pandemie leben. Wären da nicht die. Doch viele Branchen wird das Virus nachhaltig verändern. Gastronomieexperte und Berater Jean-Georges Ploner erklärt , wie sich dasfür uns in Zukunft gestalten könnte. [plus]

EU-Einreisebeschränkungen bleiben für viele Länder bestehen

Update, 27. Juni 2020, 8:15 Uhr

In der EU zeichnet sich eine Einigung auf strenge Kriterien für die geplante Lockerung der Corona-Einreisebeschränkungen ab.

USA, Russland und Brasilien auch nach Ablauf dieses Monats nur in Demnach werden Reisende aus Ländern wie denundauch nach Ablauf dieses Monats nur in Ausnahmefällen in die EU kommen dürfen

Ferienfreizeiten in BW mit bis zu 100 Teilnehmern wieder möglich

Update, 26. Juni 2020, 16:00 Uhr

Freizeitprogrammen in den Sommerferien. Kinder und Eltern in Baden-Württemberg dürfen sich freuen: Das Land lockert die Vorgaben zuin den Sommerferien. Diese sind ab 1. Juli wieder möglich – unter bestimmten Voraussetzungen.

Corona-bedingt: Regelstudienzeit wird um ein Semester verlängert

Update, 26. Juni 2020, 15:10 Uhr

Die Regelstudienzeit in Baden-Württemberg wird aufgrund der Corona-Pandemie um ein Semester verlängert. Dies gilt für alle Studentinnen und Studenten, die im Sommersemester 2020 eingeschrieben sind.

So viele Verstöße gegen die Corona-Beschränkungen gab es bisher in Baden-Württemberg

Update, 25. Juni 2020, 16:35 Uhr

58.000 Studenten beantragen staatliche Corona-Nothilfe

Update, 25. Juni 2020, 15:55 Uhr

Mehrere tausend Studenten haben in der Corona-Krise nach Angaben des Deutschen Studentenwerks bereits Nothilfen beantragt. Insgesamt stehen für die Monate Juni, Juli und August 100 Millionen Euro Überbrückungshilfe vom Bund zur Verfügung.

Antikörper-Studie: Viele Bürger Ischgls waren infiziert

Update, 25. Juni 2020, 11:50 Uhr

Ischgl galt als Corona-Hotspot für die Ausbreitung des Virus in Ostereichen und in weiten Teilen Europas. In einer Studie wurde nun nachgewiesen, dass viele Bewohner Antikörper entwickelt haben.

Sport, Pflegeheime, Musikschulen: Die neuen Corona-Lockerungen in Baden-Württemberg

Update, 25. Juni 2020, 10:55 Uhr

Der Lenkungskreis der Landesregierung in Stuttgart hat weitere Corona-Lockerungen für Sport, Pflegeheime und Musikschulen beschlossen. Das Ziel: mehr Übersichtlichkeit und Verständlichkeit.

Lockdown im Kreis Gütersloh - Laschet kündigt weitere Einschränkungen an

Update, 23. Juni 2020, 11:04 Uhr

Corona-Infektionsgeschehens wieder auf die Schutzmaßnahmen zurückgeführt, die noch vor einigen Wochen gegolten hätten, sagte Erstmals in Deutschland werde ein Kreis wegen des-Infektionsgeschehens wieder auf diezurückgeführt, die noch vor einigen Wochen gegolten hätten, sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Dienstag in Düsseldorf

Betreiber deutscher Freizeitparks ziehen erste Bilanz seit Corona-Lockdown

Update, 23. Juni 2020, 10:40 Uhr

Mehr als 1300 Infizierte in Fleischfabrik Tönnies

Update, 21. Juni 2020, 15:24 Uhr

Nach dem massiven Corona-Ausbruch bleibt die Großschlachterei Tönnies im nordrhein-westfälischen Rheda-Wiedenbrück bis 2. Juli geschlossen. Der zuständige Kreis Gütersloh stellte am Wochenende die 7.000 Beschäftigten und das Management per Verordnung unter Quarantäne. Die Landesregierung entschied sich am Sonntag aber gegen einen Lockdown und damit das massive Runterfahren des öffentlichen Lebens für die ganze Region. Er könne aber noch kommen, hieß es. Bis Sonntagnachmittag wurden nach Behördenangaben rund 1.330 Beschäftigte vor allem aus Osteuropa positiv auf das Coronavirus getestet.

Amateurfußball beendet Saison

Update, 21. Juni 2020, 11:50 Uhr

Amateurfußball in Baden-Württemberg wird aufgrund der Coronavirus-Krise vorzeitig abgebrochen. Auf außerordentlichen Verbandstagen wurde beschlossen, die Spielzeiten nicht über das reguläre Saisonende am 30. Juni zu verlängern. Der Spielbetrieb imin Baden-Württemberg wird aufgrund dervorzeitig abgebrochen. Aufwurde beschlossen, die Spielzeiten nicht über das reguläre Saisonende amzu verlängern. Das teilten der Württembergische Fußballverband, der Südbadische Fußballverband und der Badische Fußballverband am Samstag mit. Mitte Mai hatten die Verbandsgremien bereits eine Empfehlung dazu ausgesprochen, am Wochenende wurde darüber abgestimmt.

Göttingen: Hochhaus mit 700 Leuten unter Quarantäne

Update, 18. Juni 2020, 13:07 Uhr

Angesichts von etwa 100 neuen Coronavirus-Infektionen in einem Göttinger Hochhaus ist der Gebäudekomplex vollständig unter Quarantäne gestellt worden.

Von der Entscheidung sind knapp 700 Bewohner betroffen, wie die niedersächsische Stadt am Donnerstag mitteilte.

Südwest-CDU will Corona-Beschränkungen weiter lockern

Update, 18. Juni 2020, 8:35 Uhr

Infektionszahlen deutliche Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Baden-Württemberg Demnach sollen bald Ansammlungen von bis zu Die CDU fordert angesichts sinkenderdeutlichein Baden-Württemberg Demnach sollen baldvon bis zu 20 statt bis zu zehn Personen aus verschiedenen Haushalten in der Öffentlichkeit erlaubt sein

Wie die Türkei auf die Liste der Risikogebiete geriet

Update, 17. Juni 2020, 16:40 Uhr

Nach Corona-Ausbruch in Tönnies-Fleischfabrik: Landkreis im Shutdown

Update, 17. Juni 2020, 15:05 Uhr

Mit Hunderten Neuinfizierten allein seit Anfang der Woche nimmt der Corona-Ausbruch beim Schlachtereibetrieb Tönnies immer größere Ausmaße an. Der Landkreis Gütersloh hat bereits erste Maßnahmen ergriffen.

Pläne: Großveranstaltungen bis Oktober verboten - Regelbetrieb in Schulen und Kitas nach Sommerferien

Update, 17. Juni 2020, 14:25 Uhr

Bund und Länder streben am Mittwoch Lockerungen in der Corona-Krise an, auch bei Schulen und Kitas. Doch Großveranstaltungen bleiben wohl noch länger verboten.

Feiern, Einkaufen, Reisen – das sind die Lockerungen in Bayern

Update, 17. Juni 2020, 12 Uhr

Weil es immer weniger Infizierte gibt, werden jetzt auch in Bayern Beschränkungen aufgehoben. Neue Regeln gibt es etwa für Handel, Kultur und private Feiern.

Kinder deutlich seltener infiziert: Das steht in der neuen Kinder-Studie zu Corona

Update, 17. Juni 2020, 10:28 Uhr

Anders als bei Influenza sind Kinder keine Treiber der Corona-Pandemie. Das geht aus der Kinderstudie der Uniklinken in Baden-Württemberg hervor. Problematischer seien wohl eher Erwachsene über 20. [SWP Plus]

Bundesweite Antikörperstudie startet am 1. Juli im Landkreis Reutlingen

Update, 17. Juni 2020, 09:47

Bundesregierung stuft Türkei als Corona-Risikogebiet ein

Update, 17. Juni 2020, 06:53 Uhr

Bundesregierung hat die Türkei zusammen mit 130 weiteren Ländern Diehat die Türkei zusammen mit 130 weiteren Ländern als Corona-Risikogebiet eingestuft

Auf der Liste, die bereits am Montag zum ersten Mal vom Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht wurde und nun regelmäßig aktualisiert wird, stehen auch andere beliebte Urlaubsländer der Deutschen wie Ägypten, Thailand und Marokko.

Konzept für Öffnung von Kitas und Grundschulen im Südwesten ab 29. Juni

Update, 16. Juni 2020, 14:19 Uhr

Coronavirus gelten weiter besondere Bedingungen, wie Eisenmann am Dienstag in Stuttgart erklärte. Lehrer und Erzieher sollen regelmäßig auf das Virus getestet werden. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hat Konzepte für die geplante Öffnung von Kitas und Grundschulen ab dem 29. Juni vorgelegt. Wegen desgelten weiter besondere Bedingungen, wie Eisenmann am Dienstag in Stuttgart erklärte. Lehrer und Erzieher sollen regelmäßig auf daswerden.

Bundesregierung stellt Corona-Warn-App vor: „Die beste Corona-App der Welt“

Update, 16. Juni 2020, 11:11 Uhr

Corona-Warn-App in Deutschland ist nach Einschätzung der Bundesregierung die beste der Welt. Bei der Entwicklung habe man mit der dezentralen Technik besonderer Wert auf Datensparsamkeit und -sicherheit gelegt, sagte Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) Die neuein Deutschland ist nach Einschätzung der Bundesregierung die beste der Welt. Bei der Entwicklung habe man mit der dezentralen Technik besonderer Wert aufundgelegt, sagte Kanzleramtsminister(CDU) bei der offiziellen Vorstellung . Da die Nutzung „absolut freiwillig“ sei, sei es wichtig gewesen, ein größtmögliches Vertrauen zu schaffen.

Zahlen belegen: Sterblichkeit durch Corona in Baden-Württemberg kaum erhöht

Update, 16. Juni 2020, 9:31 Uhr

keine deutlich erhöhte Sterblichkeit gegeben. Das geht aus einer In Baden-Württemberg hat es bislang durch das Corona-Virusgegeben. Das geht aus einer Kabinettsvorlage des Sozialministeriums hervor , die an diesem Dienstag dem Ministerrat vorgestellt werden soll.

Die Corona-App steht zum Download - Wie sie funktionieren soll

Update, 16. Juni 2020, 7:30 Uhr

Covid-19-App steht nun zur Verfügung. Die Regierung hofft, mit ihr das Virus in Zukunft besser eindämmen zu können. Diesteht nun zur Verfügung. Die Regierung hofft, mit ihr das Virus in Zukunft besser eindämmen zu können. Wir klären die wichtigsten Fragen.

Erster Ferienflieger nach Mallorca gestartet

Update, 15. Juni 2020, 11:30 Uhr

Nach wochenlanger Corona-Pause ist am erstmals wieder eine Maschine mit Urlaubern aus Deutschland in Mallorca gelandet. Der mit 189 Passagieren voll besetzte Tui-Flug X3 2312 war am Morgen in Düsseldorf gestartet.

Schulen beginnen wieder: Unterricht im Wechselsystem

Update, 15. Juni 2020, 07:45 Uhr

Manche Schüler haben seit rund drei Monaten keine Schule von innen gesehen. Das ändert sich jetzt. Aber von Normalität ist der Unterricht wegen des Coronavirus noch weit entfernt.

Lockerungen in Baden-Württemberg: Restaurantbesuch mit Freunden wieder möglich

Update, 11. Juni 2020, 10:50 Uhr

Wer mit seinen Freunden oder Kollegen ins Restaurant möchte, kann das ab sofort wieder tun: Die jüngste Änderung in der Corona-Verdonung des Landes macht es möglich.

Kritik wegen geplanter Aufhebung von Abstandsregel in Schulen

Update, 10. Juni 2020, 18:40 Uhr

Reisewarnung für über 160 Länder bis Ende August verlängert

Update, 09. Juni 2020, 21:00 Uhr

Die Bundesregierung will die Reisewarnung für mehr als 160 Länder außerhalb der Europäischen Union bis zum 31. August verlängern. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sollen aber gegebenenfalls Ausnahmen für einzelne Länder gemacht werden, die bestimmte Kriterien erfüllen

Großveranstaltungen: Corona-Beschränkungen werden gelockert

Update, 9. Juni 2020, 14:10 Uhr

Tagungen, Kongresse, kleinere Sportevents: Großveranstaltungen - sofern sie nicht 100 Besucher übersteigen - sind ab Juli in Baden-Württemberg wieder erlaubt. Weitere Lockerungen könnten folgen.

Deutsche dürfen bald nach Mallorca

Update: 9. Juni 2020, 07:53 Uhr

15. Juni dürfen zwei Wochen früher als andere Touristen. Das berichten spanische Medien unter Berufung auf die Regionalregierung der Balearen. Demnach will die Regierung den erwarteten Touristenansturm testen. Ab demdürfen 6000 Deusche nach Mallorca , Menorca und Ibiza fliegen –als andere Touristen. Das berichten spanische Medien unter Berufung auf die Regionalregierung der Balearen. Demnach will die Regierung den erwartetentesten.

Weitere Lockerungen in BW und Bayern

Update, 8. Juni 2020, 14:00 Uhr

Gericht kippt Verordnung für Geschäfte

Update, 8. Juni 2020, 12:05 Uhr