Das Jahr 2020 wird wohl als das Corona-Jahr in die Geschichte eingehen. Das Coronavirus ist inzwischen in fast allen Ländern der Welt angekommen – USA, Brasilien, Spanien, Italien oder Großbritannien sind besonders hart von der Infektionskrankheit Covid 19 getroffen, andere Länder sind bisher glimpflicher davon gekommen. Urlauber sind bereits wieder auf Reisen - manche kommen infiziert zurück. Camping im eigenen Land steht daher hoch im Kurs.

In Deutschland werden die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus nach und nach gelockert. Überstanden ist die Pandemie deshalb aber noch nicht. Die Angst vor einer zweiten Welle ist beinahe allgegenwärtig.

Aktuelle Corona News im Überblick - So ist die Lage:

Angesichts steigenderin Deutschland hat sich das(RKI) alarmiert gezeigt. „Die neueste Entwicklung der Fallzahlen macht mir und allen im Robert-Koch-Institut große Sorgen “, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Dienstag in Berlin vor Journalisten. „Wir sind mitten in einer sich rasant entwickelnden Pandemie“, warnte er. „Die Regeln werden wir noch Monate einhalten müssen!“

Auch in Belgien ist die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen stark in die Höhe geschnellt. Belgiens Ministerpräsidentin Sophie Wilmès kündigt eine deutliche Verschärfung der Corona-Maßnahmen an

Urlauber, die ausnach Deutschland einreisen, müssen sich künftig nach ihrer Rückkehr auf das Virus testen lassen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kündigte am Montag eine entsprechende Testpflicht an, die voraussichtlich kommende Woche in Kraft treten soll. Die Tests sollen für alle kostenfrei sein

Covid-19 ist weit mehr als eine Lungenerkrankung – und führt teilweise zu. Obwohl der Krankheitsverlauf in vielen Fällen milde ist, wird inzwischen häufig von dauerhaften Schäden an Organen berichtet. Unter anderem können der Herzmuskel und das Gehirn betroffen sein . [Plus]

In Deutschland steigen die Corona-Zahlen aktuell wieder deutlich an. Experten gehen davon aus, dass eine zweite Welle bevorsteht.

Was sind dieder Corona-Neuinfektionen? Die Ursache hierfür lässt sich an drei Hauptfaktoren festmachen.

Diesind bislang in allen Bereichen noch kaum absehbar. Ebenso, welchedurch daszu erwarten sind. Eine Vermutung äußern Forscher an der Universität Frankfurt nun nach einerin der Fachzeitschrift „JAMA Cardiology“:

Die großerollt jetzt auch iman - am Montag beginnen diein, am Donnerstag in. Doch wie ist die aktuelle Situation in denund was muss man beachten? Hier ein Überblick...

Die Hiobsbotschaft fürkam aus dem regnerischen und kühlen London. Wegen wiedermüssen alle Reisenden aus Spanien nach der Rückkehr nach Großbritannien in eine zweiwöchige, entschied die britische Regierung am Samstag. Dabei hatte die Branche gehofft, nach dem Ende des Corona-am 21. Juni und der Öffnung der Grenzen für Europäer zumindest mit einem blauen Auge davonzukommen. Daraus dürfte nun kaum etwas werden

In Spanien geht die Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder deutlich in die Höhe . Nach der Ferieninsel Mallorca reagieren nun auch andere - vor allem touristische - Regionen des Landes mit Restriktionen.

Bildungsverbände im Land beklagen erhebliche Rückstände bei der Digitalisierung der Schulen im Südwesten. Die meisten Schulen sehen sich nicht oder nur bedingt in der Lage, beim jetzigen Stand der Digitalisierung Fernunterricht zu betreiben, wie eine von den Verbänden initiierte Umfrage unter staatlichen Schulen im Land ergab.

Tausende Briten müssen nach ihrem Sommerurlaub in Spanien in eine zweiwöchige Quarantäne. Damit sollen eine zweite Infektionswelle und neue Ausgangsbeschränkungen verhindert werden. „Wir haben die Entscheidung so schnell getroffen wie wir konnten“, sagte der britische Außenminister Dominic Raab. Man habe damit auf einen „großen Anstieg an Covid-19-Fällen“ auf dem spanischen Festland reagiert.

Die Bundesregierung geht davon aus, dass es im Fall der Entwicklung einesgegen das Coronavirus keine Engpässe bei der Bereitstellung in Deutschland geben wird. „Wir sind dabei, die Produktionskapazitäten in Deutschland zu erhöhen“, sagte Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU).

In einem landwirtschaftlichen Betrieb inist nach einem Ausbruch des Virus SARS-CoV-2 ein neuerentstanden: Mindestenshaben sich auf dem Groß-Bauernhof im Landkreis Dingolfing-Landau mit dem Corona-Virus infiziert. Insgesamt sind fast 500 Menschen in Quarantäne, der Betrieb wurde abgeriegelt.

In Spanien schnellen knapp einen Monat nach Aufhebung der strikten Ausgangssperren die Infektionszahlen wieder in die Höhe: Am Freitag meldeten die Behörden 280 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden. Damit verdreifachte sich die Zahl innerhalb der letzten zwei Wochen. Rund die Hälfte der neuen Fälle wurde in Katalonien registriert. Desen Regionalregierung ordnete daher die Schließung sämtlicher Diskotheken und Konzertsäle mit Tanzfläche an. Seit Samstag gilt zudem eine Sperrstunde um Mitternacht für Bars, Restaurants, Spielhallen und Kasinos. Die verschärften Regelungen gelten zunächst für zwei Wochen.

Angesichts stark steigendervongeht Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer davon aus, dass die befürchteteder Corona-Pandemie Deutschland erreicht habe: „Die zweite Corona-Welle ist schon da. Sie findet bereits jeden Tag statt. Wir haben jeden Tag neue Infektionsherde, aus denen sehr hohe Zahlen werden könnten“, sagte der CDU-Politiker der „Rheinischen Post“ am Samstag. Der deutliche Anstieg der Coronavirus-Fälle in den vergangenen Tagen beunruhigt das Robert Koch-Institut (RKI). „Eine weitere Verschärfung der Situation muss unbedingt vermieden werden.“

Während derwieder anläuft und in vielen Länderngreifen, meldet die Weltgesundheitsorganisation WHO einen bedenklicher Rekord: Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie sind der Organisation binnen 24 Stunden noch nie so vielemit dem Coronavirus SARS-C0V-2 gemeldet worden wie am Freitag. Amerika liegt an der Spitze. Auch in Deutschland steigen die Zahlen wieder.