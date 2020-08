Reisewarnung für Risikogebiet Albanien – So sind die Einreisebestimmungen

Seit dem 1.06.2020 sind die Landesgrenzen zwar wieder geöffnet und grundsätzlich besteht keine Quarantänepflicht nach der Einreise, doch die meisten öffentlichen Verkehrsverbindungen sowie der Fährverkehr nach Griechenland bleiben eingestellt.

Reisewarnung für Albanien: Ja

Corona-Risikogebiet: Ja

Einreise nach Andorra möglich - Keine Reisewarnung und kein Risikogebiet

Wer über die Landesgrenzen zu Frankreich oder Spanien nach Andorra einreisen möchte, kann das ohne Einschränkungen.

Reisewarnung für Andorra: Nein

Corona-Risikogebiet: Nein

Reisewarnung nur für Teil Belgiens – Antwerpen ist Risikogebiet

Seit dem 1.08.2020 muss mindestens 48 Stunden vor der Einreise ein elektronisches „Public Health Passenger Locator Form“ von den Einreisenden ausgefüllt werden. Menschen, die einen Wohnsitz in Belgien haben sind ebenfalls betroffen, wenn sie sich mehr als 48 Stunden im Ausland aufhalten. Wer das nicht macht, muss mit einer Geldbuße von rund 250 Euro rechnen. Grenzkontrollen und Quarantänepflicht gibt es nicht mehr. Am Flughafen in Brüssel werden Gesundheitsprüfungen gemacht - Temperaturmessungen mit Wärmebildkameras bei allen Passagieren. Wer eine Körpertemperatur von mehr als 38 Grad Celsius hat, der darf nicht ins Land einreisen.

Reisewarnung für Belgien: Nein *(Ausnahme: Provinz Antwerpen)

Corona-Risikogebiet: Nein * (Ausnahme: Provinz Antwerpen)

Reisewarnung für Risikogebiet Bosnien und Herzegowina – Das gilt für Reisende

Alle deutschen Staatsbürger, Staatsangehörigen der EU-Länder und Schengen-Staaten, dürfen seit dem 16.07.2020 nach Bosnien und Herzegowina einreisen. Ein negativer Covid-19-Test muss dafür vorlegen werden. Dieser darf nicht älter als 48 Stunden sein. Die ausländischen Staatsangehörige, die durch Bosnien und Herzegowina in ihr Heimatland reisen oder das Land in dem sie einen festen Wohnsitz haben, müssen keinen Corona-Test machen. Einreisekontrollen, Gesundheitsprüfungen mit Temperaturmessungen und Einreisesperren sind möglich.

Reisewarnung für Bosnien Herzegowina: Ja

Corona-Risikogebiet: Ja

Teile Bulgariens gelten als Risikogebiet mit Reisewarnung – Formular zur Einreise nötig

EU-Bürger können ohne Quarantänepflicht nach Bulgarien reisen. Es ist lediglich ein Einreiseformular mit Kontaktdaten auszufüllen.

Reisewarnung für Bulgarien: Nein * (Ausnahme: Bezirke Blagoevgrad, Dobritsch und Varna)

Corona-Risikogebiet: Nein * (Ausnahme: Bezirke Blagoevgrad, Dobritsch und Varna)

Kein Risikogebiet und keine Reisewarnung – Das gilt aktuell für Dänemark

Wer einen Wohnsitz in Deutschland hat und Urlaub in Dänemark machen möchte, darf einreisen, wenn eine Buchungsbestätigung für mindesten sechs Übernachtungen vorgelegt werden kann. Die Übernachtungen müssen nicht am selben Ort sein und können Campingplatz über Hotel bis zum Ferienhaus reichen. Übernachtungen bei Privatpersonen von diesen bestätigt werden. Personen mit Wohnsitz in Schleswig-Holstein dürfen mit einem Nachweis über den Wohnsitzes auch ohne triftigen Grund nach Dänemark einreisen.

Für die Einreise auf die Färöer-Inseln oder nach Grönland benötigen Personen mit Wohnsitz in Deutschland einen negativen Corona-Test. Die Durchreise durch Dänemark ist nur auf direktem Weg und ohne Verzögerung erlaubt. Entsprechende Buchungsnachweise für das Zielland sind dabei vorzulegen. Die Einreise ist nur über folgende Grenzstellen möglich:

Ellund (A7) (durchgehend)

Kupfermühle/Krusau (B200) (durchgehend)

Seth/Saed (B5) (durchgehend)

Pattburg/Padborg (7-23 Uhr)

Pepersmark/Pebersmark (7-19 Uhr)

Ist Dänemark Risikogebiet oder gilt eine Reisewarnung?

Reisewarnung für Dänemark: Nein

Corona-Risikogebiet: Nein

Kein Risikogebiet, keine Reisewarnung – Die aktuellen Reisebedingungen für Estland

Seit dem 1.06.2020 dürfen Reisende aus Deutschland sowie vielen europäischen Staaten wieder nach Estland einreisen. Das gilt solange ihre Heimatländer in den letzten sieben Tagen nicht mehr als 15 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner verzeichnen.

Reisewarnung für Estland: Nein

Corona-Risikogebiet: Nein

Finnlands Reisebedingungen wegen Corona – Weder Risikogebiet noch Reisewarnung

Urlauber aus Deutschland und mehreren anderen Staaten Europas dürfen seit dem 13.07.2020 wieder ohne Quarantäne nach Finnland einreisen. Dabei darf die Zahl der Neuinfektionen im Heimatland des Reisenden innerhalb der letzten 14 Tage nicht mehr als acht Neuinfektionen je 100.000 Einwohner verzeichnen.

Reisewarnung für Finnland: Nein

Corona-Risikogebiet: Nein

Aktuelle Lage in Frankreich angespannt – Paris aktive Zone, Marseille gefährdet

Die Einreise aus Deutschland und den EU-Staaten ist uneingeschränkt möglich. Ebenso dürfen Personen aus Spanien nach Deutschland durch Frankreich reisen. Für Flüge in die französischen Überseegebiete Guadeloupe, Martinique, St. Martin, St. Barthélémy und La Réunion muss bei Abflug ein negativer Corona-Test vorgelegt werden – der darf nicht älter als 72 Stundensein. Ebenso ist eine Selbsterklärung zur Symptomfreiheit nötig. Bei Französisch-Polynesien ist zudem eine Online-Registrierung erforderlich. Achtung: Touristische Reisen nach Französisch-Guyana, Mayotte, Neu-Kaledonien sowie Wallis und Futuna sind verboten.

Reisewarnung für Frankreich: Nein

Corona-Risikogebiet: Nein

Griechenlands Einreisebestimmungen – Kein Risikogebiet und keine Reisewarnung

Nach Griechenland ist die Einreise aus Deutschland wieder möglich. Einreisende müssen aber ein Onlineformular bis spätestens 24 Stunden vorab ausfüllen. Für Reisende mit Abflughafen in Deutschland gibt es keine Quarantäne. Bei Einreise können jedoch kostenlose Corona-Tests durchgeführt werden.

Reisewarnung für Griechenland: Nein

Corona-Risikogebiet: Nein

Keine Reisewarnung oder Risikogebiet – Das gilt für Reisende in Großbritannien

Deutsche müssen seit dem 10.07.2020 bei Einreise in Großbritannien nicht mehr in Quarantäne, wenn sie sich in den letzten 14 Tagen vor der Einreise ausschließlich in Ländern mit niedrigen Corona-Infektionszahlen aufgehalten haben – darunter auch Deutschland. Für alle Besucher besteht eine grundsätzliche Pflicht zur elektronischen Anmeldung frühestens 48 Stunden vor Einreise.

Reisewarnung für Großbritannien: Nein

Corona-Risikogebiet: Nein

Kein Risikogebiet oder Reisewarnung, aber Quarantänepflicht in Irland

Einreise nach Irland muss ein Formular mit Angabe von Name, Telefonnummer und Wohnadresse in Irland ausgefüllt werden. An dieser Adresse muss man sich die nächsten 14 Tage in Selbstisolation aufhalten. Bei Verstößen drohen Geldstrafen von 2500 Euro. Durchreise mit dem Flugzeug ist auch für Deutsche möglich, wenn der Transitbereich des Flughafens nicht verlassen wird. Beimuss ein Formular mit Angabe von Name, Telefonnummer und Wohnadresse in Irland ausgefüllt werden. An dieser Adresse muss man sich die nächsten 14 Tage in Selbstisolation aufhalten. Bei Verstößen drohenvon 2500 Euro. Irland hat eine Liste mit Ländern veröffentlicht, aus denen man ohne Quarantäne einreisen darf . Deutschland ist nicht dabei. (Stand 14. August). Dieist auch für Deutsche möglich, wenn der Transitbereich des Flughafens nicht verlassen wird.

Reisewarnung für Irland: Nein (wegen Quarantäne-Pflicht rät das Auswärtige Amt dringend ab)

Corona-Risikogebiet: Nein

Island ist kein Risikogebiet und ohne Reisewarnung – So ist die Lage

Reisende aus Deutschland können wieder ohne Corona-Test nach Island einreisen, wenn sie sich in den letzten 14 Tagen in keinem Risikogebiet aufgehalten haben. Reisende müssen vor der Abreise nach Island ein Registrierungsformular ausfüllen. Dabei müssen sie unter anderem Kontaktdaten, Aufenthaltsdauer und Gesundheitsinformationen angeben.

Reisewarnung für Island: Nein

Corona-Risikogebiet: Nein

Weder Reisewarnung noch Risikogebiet – Die Bestimmungen gelten für Reisende in Italien

Aus Deutschland und den meisten EU-Staaten sowie Staaten aus dem Schengen-Raum ist die Einreise ohne besondere Gründe und ohne Quarantäne möglich.

Reisewarnung für Italien: Nein

Corona-Risikogebiet: Nein

Reisewarnung für Risikogebiet Kosovo – Das sollten Reisende beachten

Ausländern ist die Einreise in den Kosovo ohne Auflagen gestattet, solange sie keine Krankheitssymptome aufweisen. Bei Einreise finden verstärkte Kontrollen und Gesundheitsprüfungen statt.

Reisewarnung für Kosovo: Ja

Corona-Risikogebiet: Ja

Kroatien ist kein Risikogebiet und ohne Reisewarnung – Das sind die Reisebestimmungen

Alle Staatsangehörigen der EU-Mitgliedstaaten dürfen aktuell ohne Einschränkungen einreisen. Dabei werden Kontaktdaten der Reisenden für die Dauer ihres Aufenthalts in Kroatien registriert. Um lange Wartezeiten beim Grenzübertritt zu vermeiden, sollten die Kontakt- und Aufenthaltsdaten vorab online angegeben werden. Auch die Durchreise ist möglich.

Reisewarnung für Kroatien: Nein

Corona-Risikogebiet: Nein

Lettland – weder Risikogebiet noch Reisewarnung – Das gilt für Reisende

Reisende aus Deutschland und anderen EU-Staaten dürfen ohne 14-tägige Quarantäne nach Lettland einreisen, wenn im Heimatland nicht mehr als 16 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten zwei Wochen verzeichnet wurden. Welche Länder und Staaten einreisen dürfen, ist online stets aktuell aufgelistet . Die Durchreise ist ohne Beschränkungen möglich. Die Grenzen zu Russland und Weißrussland bleiben jedoch weiterhin geschlossen.

Reisewarnung für Lettland: Nein

Corona-Risikogebiet: Nein

Wie ist die Lage in Liechtenstein bei Risikogebiet und Reisewarnung?

Hier gilt aktuell die Reisefreiheit für alle EU-Staaten und Staaten des Schengen-Raums.

Reisewarnung für Liechtenstein: Nein

Corona-Risikogebiet: Nein

Litauen ist weder Risikogebiet noch gibt es eine aktuelle Reisewarnung

Alle mit Wohnsitz in Deutschland, den übrigen EU-Mitgliedstaaten, Island, Liechtenstein, Norwegen, der Schweiz oder Großbritannien, dürfen einreisen, wenn im Herkunftsland weniger als 25 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen 14 Tagen registriert sind. Achtung: Bei Einreise auf dem Landweg über Polen besteht seit 10.08.2020 eine generelle Quarantänepflicht.

Reisewarnung für Litauen: Nein

Corona-Risikogebiet: Nein

Reisewarnung für Risikogebiet Luxemburg – Das gilt aktuell für Reisende

Trotz der bestehenden Reisewarnung gibt es zwischen Luxemburg und Deutschland keine Grenzkontrollen oder andere Einschränkungen bei der Einreise. Da es sich aber um eine Risikogebiet handelt, gilt die Testpflicht bei Rückkehr nach Deutschland.

Reisewarnung für Luxemburg: Ja

Corona-Risikogebiet: Ja

Was gilt für Reisende in Malta – Reisewarnung oder Risikogebiet?

Wenn sich Reisende aus Deutschland nicht innerhalb der vergangenen 14 Tage in einem Risikoland aufgehalten haben, dürfen sie ohne Beschränkungen nach Malta einreisen. Dafür ist eine schriftlich Bestätigung nötig. Am Flughafen gilt Maksenpflicht. Zudem wird die Körpertemperatur der Reisenden gemessen. Ab 37,2 Grad Celsuis wird ein Corona-Test gemacht. Bis zum Ergebnis müssen die Betroffenen in einer dafür eingerichteten Klinik abwarten. Ist der Test positiv gilt eine 14-tägige Quarantäne.

Reisewarnung für Malta: Nein

Corona-Risikogebiet: Nein

Moldawien ist Risikogebiet mit Reisewarnung – Was gilt für Reisende?

Es besteht ein Einreiseverbot für Touristen. Ausschließlich Transitreisen über den internationalen Flughafen in Chisinau sind möglich.

Reisewarnung für Moldawien (Moldau): Ja

Corona-Risikogebiet: Ja

Wie ist der Stand in Monaco in Bezug auf Risikogebiet du Reiswarnung?

Einreisen aus Deutschland, der EU und den Schengen-Staaten sind ohne Beschränkungen möglich.

Reisewarnung für Monaco: Nein

Corona-Risikogebiet: Nein

Montenegro ist Risikogebiet mit Reisewarnung – Das müssen Reisende wissen

Deutsche Staatsangehörige dürfen seit dem 1.06.2020 wieder einreisen. Zudem gibt es keine Quarantänepflicht.

Reisewarnung für Montenegro: Ja

Corona-Risikogebiet: Ja

Das gilt für Reisende in den Niederlanden – Risikogebiet oder Reisewarnung in Holland?

Zwischen dem Königreich der Niederlande und Deutschland finden keine Grenzkontrollen statt: Die Einreise für Reisende aus Deutschland ist uneingeschränkt möglich

Niederländische Antillen: Auf die staatsrechtlich zu den Niederlanden gehörenden Karibikinseln Aruba, Curacao, Bonaire, Sint-Maarten, Saba und St. Eustatius ist die Einreise wieder erlaubt, für Curacao gelten Auflagen*

Reisewarnung für die Niederlande: Nein

Corona-Risikogebiet: Nein

Reisewarnung für Risikogebiet Nordmazedonien – Das gilt für Reisende

Seit dem 26.06.2020 ist die Einreise nach Nordmazedonien ohne Quarantäne oder negativen Corona-Tests möglich. Auch der Flugverkehr an den internationalen Flughäfen Skopje und Ohrid läuft seit 1.07.2020 wieder. Achtung: Die Durchreise nach Griechenland ist aktuell nicht erlaubt.

Reisewarnung für Nordmazedonien: Ja

Corona-Risikogebiet: Ja

Risikogebiet oder Reisewarnung - Was gilt aktuell bei Reisen nach Norwegen?

Seit 15.07.2020 ist die Einreise für Personen mit Hauptwohnsitz in Deutschland wieder ohne Quarantäne erlaubt. Wer nach Norwegen über Schweden reist - direkt über Dänemark und Finnland nicht möglich – muss das ohne Zwischenübernachtung und auf direktem Weg. Wer fliegen will und einen Zwischenstopp einlegen muss, kann das, wenn ein direkt folgender Anschlussflug nachgewiesen werden kann. Für eine erforderliche Übernachtung muss das nächstgelegene Hotel am Flughafen gewählt werden-

Reisewarnung Norwegen: Nein

Corona-Risikogebiet: Nein

Was müssen Reisende in Österreich beachten – Risikogebiet oder Reisewarnung?

Zwar hast Österreich seine Grenzen zu allen Nachbarländern geöffnet und auch Beschränkungen für die Einreise aus Deutschland gibt es keine, doch auf eines müssen deutsche Urlauber aktuell achten: Seit Montag ist bei der Rückreise aus Kroatien kein Zwischenstopp in Österreich mehr erlaubt.

Reisewarnung für Österreich: Nein

Corona-Risikogebiet: Nein

Risikogebiet oder Reisewarnung für Polen – Was gilt dort aktuell für Reisen?

Einschränkungen für die Einreise aus Deutschland nach Polen gibt es aktuell keine. Nur an den Grenzen zur Ukraine, zu Russland und Weißrussland finden Grenzkontrollen statt.

Reisewarnung für Polen: Nein

Corona-Risikogebiet: Nein

Was gilt aktuell für Reisende in Portugal – Risikogebiet oder Reisewarnung?

Für deutsche Reisende gibt es aktuell keine Einreisebeschränkungen für das portugiesische Festland. Voraussetzung für eine Einreise sind aber folgende Informationen:

Zielort

Reisegrund

Kontaktdaten

aktuell folgende Regeln: Es muss ein negativer Corona-Test vorgelegt werden. Dieser darf nicht älter als 72 Stunden sein. Wer diesen nicht hat, kann auch direkt bei der Einreise einen kostenlosen Test machen. Das Ergebnis soll in der Regel innerhalb von 12 Stunden vorliegen. Dann müssen die Einreisenden zur Selbstisolation im Hotel bis Testergebnis vorliegt. Ebenso müssen Reisende unter Seit 1.07.2020 sind auch die Landesgrenzen zu Spanien wieder geöffnet. Bei der Einreise nach Madeira geltenEs muss ein negativer Corona-Test vorgelegt werden. Dieser darf nicht älter als 72 Stunden sein. Wer diesen nicht hat, kann auch direkt bei der Einreise einen kostenlosen Test machen. Das Ergebnis soll in der Regel innerhalb von 12 Stunden vorliegen. Dann müssen die Einreisenden zur Selbstisolation im Hotel bis Testergebnis vorliegt. Ebenso müssen Reisende unter https://madeirasafe.com/#/login ein Online-Formular ausfüllen.

Reise auf die Azoren gilt: Ein negativer Corona-Test, nicht älter als 72 Stunden, muss bei Einreise vorgelegt werden. Wer diesen nicht hat, kann auch direkt bei der Einreise einen kostenlosen Test machen. Das Ergebnis soll in der Regel innerhalb von 12 Stunden vorliegen. Dann müssen die Einreisenden zur Selbstisolation im Hotel bis Testergebnis vorliegt. Ist der Aufenthalt länger als sieben Tagen, so ist ein weiterer Test am sechsten Tag fällig. Auch die Weiterreise auf eine andere Azoreninsel ist nur mit einem negativen Test möglich. Auch hier müssen Reisende ein Für einegilt: Ein negativer Corona-Test, nicht älter als 72 Stunden, muss bei Einreise vorgelegt werden. Wer diesen nicht hat, kann auch direkt bei der Einreise einent machen. Das Ergebnis soll in der Regel innerhalb von 12 Stunden vorliegen. Dann müssen die Einreisenden zur Selbstisolation im Hotel bis Testergebnis vorliegt. Ist derlänger als sieben Tagen, so ist ein weiterer Test am sechsten Tag fällig. Auch dieauf eine andere Azoreninsel ist nur mit einem negativen Test möglich. Auch hier müssen Reisende ein Online-Formular ausfüllen. Auch für Reisen zwischen den Inseln ist ein Formular auszufüllen.

Reisewarnung für Portugal: Nein

Corona-Risikogebiet: Nein

Reisewarnung für Risikogebiete in Rumänien – Das gilt aktuell für Reisen

Quarantäne-Pflicht in häuslicher Isolation für EU-Bürger bei der Einreise ist seit dem 15.6.2020 aufgehoben. Diefür EU-Bürger bei der Einreise ist seit dem 15.6.2020 Online steht die fortlaufend aktualisierte Liste der von der Quarantäne-Pflicht befreiten Länder zum Download bereit . Wer einreist, muss eine Erklärung mit den Kontaktdaten abgeben. Die Durchreise auf dem Landweg ist nur ohne Corona-Symptome möglich. Zudem ist eine Genehmigung für die Einreise ins Zielland erforderlich.

Reisewarnung für Rumänien: Nein (Ausnahme: Argeș, Bacău, Bihor, Brăila, Brașov, Buzău, Dâmbovița, Galați, Gorj, Ilfov, Mehedinți, Neamt, Prahova, Ialomita, Timiş, Vaslui und Vrancea sowie die Hauptstadt Bukarest)

Corona-Risikogebiet: Nein (Ausnahme: Argeș, Bacău, Bihor, Brăila, Brașov, Buzău, Dâmbovița, Galați, Gorj, Ilfov, Mehedinți, Neamt, Prahova, Ialomita, Timiş, Vaslui und Vrancea sowie die Hauptstadt Bukarest)

Risikogebiet und Reisewarnung für Russland – Das müssen Reisende jetzt beachten

Die private Einreise ist auf unbestimmte Zeit verboten. Personen mit Aufenthaltstitel in Russland und für Reisen mit bestimmten triftigen Gründen gilt das Verbot nicht.

Reisewarnung für Russland: Ja

Corona-Risikogebiet: Ja

Was gilt für Reisende in San Marino aktuell – Reisewarnung oder Risikogebiet?

Bei Einreise (und Ausreise) in die Enklave innerhalb des italienischen Staatsgebiets, San Marino, gibt es aktuelle nach italienischen Bestimmungen keine Beschränkungen für Reisen zwischen den beiden Ländern.

Reisewarnung für San Marino: Nein

Corona-Risikogebiet: Nein

Die aktuelle Lage für Reisende in Schweden – Reisewarnung oder Risikogbiet?

Aktuell ist die Einreise nach Schweden ohne Beschränkungen möglich.

Reisewarnung für Schweden: Nein

Corona-Risikogebiet: Nein

Risikogebiet oder Reisewarnung für die Schweiz – Das gilt dort aktuell für Reisende?

Die Einreise in die Schweiz sowie die Durchreise sind für deutsche Staatsangehörige wieder uneingeschränkt möglich. Alle Grenzen zu EU-Mitgliedstaaten und zu Liechtenstein sind wieder passierbar und vollständig geöffnet.

Reisewarnung für die Schweiz: Nein

Corona-Risikogebiet: Nein

Reisewarnung für Risikogebiet Serbien – Das müssen Reisende jetzt beachten

Die Einreise nach Serbien sowie die Durchreise sind seit dem 22.05.2020 wieder ohne Einschränkungen möglich – obwohl das Land aktuell als Risikoland eingestuft wird und eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts besteht. Bei der Einreise an der Grenze erhalten Reisende ein zweisprachiges Informationsblatt zu den bestehenden Corona-Maßnahmen im Land.

Reisewarnung für Serbien: Ja

Corona-Risikogebiet: Ja

Was gilt für Reisende in der Slowakei – Risikogebiet oder Reisewarnung?

Aus Deutschland ist die Einreise in die Slowakei ohne Einschränkungen möglich. Lediglich an den Grenzen zur Ukraine finden aktuell noch Kontrollen statt.

Reisewarnung für die Slowakei: Nein

Corona-Risikogebiet: Nein

Reisen nach Slowenien und was zu beachten ist – Risikogebiet oder Reisewarnung?

Die Einreise für deutsche Staatsangehörige ist aktuell ohne Einschränkungen möglich. Dabei müssen jedoch die folgenden Grenzübergänge genutzt werden:

Karawankentunnel

Spielfeld

Loibltunnel

Auch die Quarantänepflicht entfällt, außer die Reisenden waren vorher in einem Risikogebiet. Aktuell zählen dazu:

Serbien

Bosnien

Herzegowina

Nordmazedonien

Kosovo

Ebenso ist die Durchreise durch Slowenien für deutsche Staatsangehörige möglich, solange sie innerhalb von 12 Stunden erfolgt. Auch die internationalen Flughäfen im Land sind wieder geöffnet.

Reisewarnung für Slowenien: Nein

Corona-Risikogebiet: Nein

Risikogebiet und Reisewarnung für Spanien, außer Kanaren – Das gilt aktuell für Reisende

ohne Beschränkungen möglich. Seit dem 1.7.2020 sind die Landesgrenzen zu Portugal ebenfalls wieder geöffnet. Zudem muss seit dem 1. Juli ein QR-Code erzeugt, der bei der Einreise vorliegen muss – als Ausdruck oder digital über die kostenfreie SpTH-App. Ein Formular in Papierform kann übergangsweise bei Einreise ausgefüllt werden. Bis auf Weiteres bleiben die Grenzen zwischen Marokko und den spanischen Enklaven Ceuta und Melilla geschlossen. Auch die Rückreise aus Marokko ist so nicht möglich. Die Einreise aus allen EU- und Schengen-Staaten ist wiedermöglich. Seit dem 1.7.2020 sind die Landesgrenzen zu Portugal ebenfalls wieder geöffnet. Zudem muss seit dem 1. Juli ein Formular im Spain Travel Health-Portal ausgefüllt werden. Dadurch wird einerzeugt, der bei der Einreise vorliegen muss – als Ausdruck oder digital über die kostenfreie SpTH-App. Ein Formular in Papierform kann übergangsweise bei Einreise ausgefüllt werden. Bis auf Weiteres bleiben die Grenzen zwischen Marokko und den spanischen Enklaven Ceuta und Melilla geschlossen. Auch dieist so nicht möglich.

Reisewarnung für Spanien: Nein (Ausnahme: Aragón, Katalonien, Navarra, Baskenland und Madrid)

Corona-Risikogebiet: Nein (Ausnahme: Aragón, Katalonien, Navarra, Baskenland und Madrid)

Die aktuellen Reisebedingungen für Tschechien – Risikogebiet oder Reiswarnung?

Bürger aus Deutschland, Österreich, der Slowakei und Ungarn dürfen wieder ohne die Beschränkungen Ein und –Durchreisen.

Reisewarnung für Tschechien: Nein

Corona-Risikogebiet: Nein

Das müssen Reisende in der Türkei jetzt beachten - Reisewarnung oder Risikogebiete?

Bis auf Ausnahmen bestimmter Gebiete gibt es eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts für das Land, das aktuell als Risikogebiet eingestuft wird. Das Einreiseverbot für deutsche Staatsangehörige ist seit dem 11.06.2020 aufgehoben. Bei der Einreise werden Gesundheitsuntersuchungen durchgeführt - bei erhöhter Körpertemperatur oder weiteren Corona-Symptomen wird ein Test auf das Coronavirus gemacht. Ist dieser positiv, wird eine medizinische Behandlung angeordnet. Auch eine Quarantäne ist möglich. Flüge zwischen der Türkei und Deutschland verkehren wieder regelmäßig. Bis auf die Grenzen zum Iran sind auch die Land- und Seegrenzen der Türkei wieder für die Einreise offen.

Reisewarnung für die Türkei: Ja (Ausnahme seit 4.08.2020: die Provinzen Antalya, Izmir, Aydin und Mugla)

Corona-Risikogebiet: Ja

Reisewarnung für Risikogebiet Ukraine – das gilt aktuell für Reisende

Wer aus Deutschland in die Ukraine einreist, der muss für 14 Tage zur Quarantäne in Selbstisolation. Wer bei der Einreise einen Corona-Test macht, der negativ ausfällt, kann die Dauer der Quarantäne verkürzen. Zusätzlich muss bei der Einreise eine Krankenversicherung nachgewiesen werden, die die Kosten für eventuell notwendige Behandlung wegen des Coronavirus abdeckt.

Reisewarnung für die Ukraine: Ja

Corona-Risikogebiet: Ja

Wie ist die Lage für Reisende in Ungarn – Risikogebiet oder Reisewarnung?

Die Einreise nach Ungarn ist für deutsche Staatsangehörige wieder ohne Beschränkungen möglich. Der Transit durch das Land ist für Staatsangehörige aller EU- und Schengen-Staaten möglich.

Reisewarnung für Ungarn: Nein

Corona-Risikogebiet: Nein

Weißrussland (Belarus) ist Risikogebiet mit Reisewarnung – Das müssen Reisende beachten

Generell ist die Einreise nach Weißrussland aktuell möglich. Flugverbindungen zwischen Deutschland und Belarus unterliegen dennoch Einschränkungen und manche Fluggesellschaften haben die Flüge vorübergehend ausgesetzt. Eine Pflicht zur 14-tägigen Quarantäne in Selbstisolation gilt für Reisende aus Deutschland seit dem 11.06.2020 nicht mehr. Hier wird die Vorlage eines negativen Corona-PCR-Tests, der nicht älter als zwei Tage und in englischer Sprache ist, empfohlen.

Reisewarnung für Belarus: Ja

Corona-Risikogebiet: Ja

Die aktuelle Lage für Reisende in Zypern – Risikogebiet und Reisewarnung?

Einreiseverbot für Zypern wurde aufgehoben. Auch der Flugverkehr ist wieder in Betrieb. Reisende müssen sich Daswurde. Auch der Flugverkehr ist wieder in Betrieb. Reisende müssen sich vor Abflug online registrieren, um einen sogenannten Cyprus Flight Pass zu erhalten. Dieser muss ausgedruckt und beim Flug mitgeführt werden. Achtung: Wegen der aktuell bestehenden Quaratäneregelung rät das Auswärtige Amt vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in den Nordteil der Insel, Türkische Republik Nordzypern, ab - Dieses Gebiet steht nicht unter der Kontrolle der Regierung der Republik Zypern.

Reisewarnung für Zypern: Nein