Am 3. Februar waren es noch 20.000, am 17. März schon 200.000 – nun ist die Zahl der Corona-Infizierten laut der Johns-Hopkins-University (JHU) auf über zwei Millionen geklettert. Außerdem registrierte die Universität rund 128.000 Todesfälle. Allerdings sollen auch bereits mehr als eine halbe Millionen Corona-Erkrankte genesen sein.

Verdopplung in unter zwei Wochen

Der JHU-Statstik zufolge waren am 2. April erst eine Million Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. Heißt: Die Fälle haben sich in nicht einmal zwei Wochen verdoppelt. Das liegt vor allem an dem rapiden Zuwachs in den USA. Seit dem 2. April sind dort knapp 400.000 neue Fälle registriert worden. Rund 30 Prozent der gemeldeten Fälle leben in Amerika.

Corona in Europa: Großbritannien steht bei 95.000 Infizierten

In Europa bleibt alles beim Alten: Italien, Spanien, Frankreich und Deutschland sind am schwersten von der Pandemie betroffen. Alle Länder zählen mehr als 100.000 Corona-Infizierte. Auch das Vereinte Königreich steht mit knapp 95.000 Fällen kurz davor, die 100.000-Marke zu knacken.