Jeden Tag infizieren sich immer mehr Menschen mit dem Coronavirus. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Montagabend auf einer Pressekonferenz den Shutdown für Deutschland bekanntgegeben. Diese drastischen Maßnahmen sollen dabei helfen, das Coronavirus einzudämmen. Die Nachrichtenflut rund um das Virus ist in diesen Tagen immens. Daher haben wir für euch in einem Überblick die fünf wichtigsten Fragen beantwortet.

Coronavirus: Was ist das?

Laut dem Robert Koch Institut ist das SARS-CoV-2 („Schweres akutes Atemwegssyndrom Coronavirus 2“) die Bezeichnung für das im Januar in China neu identifizierte Coronavirus. Das Virus verursacht die Erkrankung COVID-19 und ist Auslöser der COVID-19-Pandemie. Die Weltgesundheitsorganisation hatte die Krankheit am 11. März 2020 als Pandemie eingestuft. Das Virus gehört zur Familie der Coronaviren, ebenso wie das SARS-CoV, das bereits im Jahr 2002/2003 die SARS-Pandemie verursachte.

Woher kommt das Coronavirus?

Man vermutet, dass die ersten Infektionen auf einem Fischmarkt in Wuhan, China, stattgefunden haben. Auf diesem Markt wurden auch Wild- und exotische Tiere verkauft. In einer Studie wurden Schlangen als Überträger genannt. Andere Experten halten eine Infektion durch Fledermäuse für wahrscheinlicher.

Seit wann gibt es das Coronavirus?

Das neue Coronavirus tauchte in China erstmals im Dezember 2019 auf. Identifiziert wurde es erstmals im Januar 2020.

Wie lange dauert das Coronavirus?

Experten gehen davon aus, dass es nach einer Ansteckung 1 bis 14 Tage dauern kann, bis Krankheitszeichen auftreten. Im Durchschnitt beträgt diese sogenannte Inkubationszeit 5 bis 6 Tage.

Wieviele wurden mit dem Coronavirus infiziert?

Mit Stand vom 17. März 2020 sind folgende Fallzahlen bekannt:

Weltweit: 182.406 infiziert, 79.433 wieder gesund, 7.154 Todesfälle

Europa: 66.074 infizierte, 3.511 wieder gesund, 2.816 Todesfälle

Deutschland: 7.272 infiziert, 67 wieder gesund, 17 Todesfälle

Auf einer Karte der John Hopkins University zum Coronavirus könnt ihr euch den aktuellen Stand der Fallzahlen weltweit verfolgen.