Die Zahl steigt und steigt und steigt. Jeden Tag gibt es tausende neue Corona-Fälle. Die Pandemie macht keine Pause. Trotz drastischen Beschlüssen. Corona hat den Ausnahmezustand zum Alltag gemacht. Ein Alltag, in dem etliche Corona-Tote an der Tagesordnung sind. Knapp 90.000 Menschen sind laut der Johns-Hopkins-University bislang nachweislich an Corona gestorben.

Unter den Corona-Opfern sind zahlreiche Prominente. Musiker, Schauspieler, Sportfunktionäre. Die bekanntesten Corona-Toten im Überblick.

Manu Dibango (1933-2020)

Seine Musik sprengte musikalische und kulturelle Grenzen. Manu Dibango war einer der ersten afrikanischen Musiker, die in den USA Erfolg hatten. Der Kameruner eroberte 1972 mit „Soul Makossa“ die US-Charts. Der Song war ein Mix aus verschiedenen afrikanischen Stilen. Darunter: nigerianischer Pop, kongolesischer Folk und traditionelle kamerunische Rhythmen.

Schwarze Brille, warme Stimme, swingende Saxophonklänge – das machte Dibango berühmt. Der Musiker nutzte den Ruhm, um sich für den afrikanischen Kontinent einzusetzen. Er sah sich als „Brückenbauer zwischen dem Westen und Afrika“.

Mitte März erkrankte Dibango an Corona. „Ich freue mich darauf, mein Publikum bald wieder zu sehen“, schrieb er am 18. März auf Facebook. Sechs Tage später starb er in einem Krankenhaus in seiner Wahlheimat Paris.

Mark Blum (1950-2020)

Mark Blum stand nie im Rampenlicht. Er hatte nie die ganz große Rolle – und trotzdem eine eindrucksvolle Vita.

Sean Connery, Paul Hogan und Dudley Moore waren seine bekanntesten Drehpartner. „Crocodile Dundee“, „Presidio“ und „Susan... verzweifelt gesucht“ seine bekanntesten Filme. Dabei war er stets als Nebencharakter zu sehen. Zuletzt wirkte er in der US-Serie „Mozart in the Jungle“ mit. Dort spielte er – natürlich – eine Nebenrolle.

Blum starb im März in einem Krankenhaus in New York. Er wurde 69 Jahre alt.

John Prine (1946-2020)

Bob Dylan nannte ihn einen seiner liebsten Songwriter, die Jury des Grammy-Awards würdigte ihn als „einflussreichsten Songschreiber seiner Generation“: John Prine hat die amerikanische Countrymusik geprägt. Der Musiker veröffentliche 15 Alben, erhielt unter anderem eine goldene Schallplatte.

Prine war ein politischer Musiker. Er schrieb einen Protest-Song gegen den Vietnamkrieg. In einem anderen Lied kritisierte er den damaligen US-Präsidenten George W. Bush.

Zweimal erkrankte Prine an Krebs. Zweimal besiegte er die Krankheit. Den Kampf gegen Corona gewann er nicht mehr. Er starb am 7. April 2020 in einem Krankenhaus in Tennessee.

Jay Benedict (1951-2020)

Der Tweet kam wie aus dem Nichts. 4. April, 18.45 Uhr. Der Zeitpunkt, an dem Jay Benedicts Management den Tod des Schauspielers öffentlich machte.

Benedict war ein Multitalent. Er spielte in Hollywood-Blockbustern wie „The Dark Knight Rises“ oder „Aliens – Die Rückkehr“ mit, war in zahlreichen spanischen und französischen Filmen zu sehen. Zudem war er als Synchronsprecher tätig. Benedict wurde keine 69 Jahre alt. Er starb sieben Tage vor seinem Geburtstag.

Pape Diouf (1951-2020)

Fußballer Franck Ribéry ist als Spaßvogel bekannt. Als einer, der das Leben nicht immer so ernst nimmt. Doch am 1. April war der Franzose ernst. Der 37-Jährige nahm in einem Tweet Abschied von Pape Diouf.

Der Fußballfunktionär war Präsident bei Olympique Marseille, als Ribéry dort seinen Durchbruch feierte. Vier Jahre lang – von 2005 bis 2009 – leitete der gelernte Journalist den französischen Erstligisten. Unter seiner Ägide erreichte der Klub zwei Vizemeisterschaften, qualifizierte sich für Champions League. Im März 2014 kandidierte Diouf für das Bürgermeisteramt in Marseille. Er erhielt 5,6 Prozent der Stimmen.

Zuletzt lebte Diouf im Senegal. Dort erkrankte er im März an Covid-19. Der Funktionär wollte nach Frankreich zurückkehren, sich dort behandeln lassen. Doch dazu kam es nicht. Er starb vor dem geplanten Flug. Diouf wurde 68 Jahre alt.

Alan Merrill (1951-2020)

Ein Song wie eine Hymne. Auf Rock and Roll, auf das Leben. Das Lied „I love Rock n’ Roll“ gehört zum kulturellen Erbe der 80er – und machte die Musikerin Joan Jett berühmt. So berühmt, dass heute kaum noch jemand weiß, dass Jett und ihre Band den Song gecovert hat.

Das Original entstand sechs Jahre früher, gespielt von der britischen Pop-Band „Arrows“. Der Frontmann der Gruppe: Alan Merrill. Der gebürtige New Yorker schrieb das Lied mit einem Bandkollegen. Der Song landete zwar in den Charts, wurde aber nicht zum Hit.

Dafür feierte Merill in der 70er Jahren Erfolge in Japan, gründete dort die Band Vodka Collins. 1990 gab die Band ein Comeback, ging auf Tour. Danach veröffentlichte Merill hauptsächlich Solo-Alben. Am 29. März starb Merrill an den Folgen einer Corona-Erkrankung in Manhatten.